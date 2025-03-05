https://ukraina.ru/20250305/1061557848.html

Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным

Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным - 05.03.2025 Украина.ру

Мирный квартет через силу. ЕС и США усаживают Зеленского за стол переговоров с Путиным

США, похоже, не оставляют попыток выйти на мирные переговоры по украинскому вопросу с Россией единым фронтом – вместе с Украиной и Еврсоюзом. И усадить за один стол Владимира Зеленского и Владимира Путина.

2025-03-05T15:57

2025-03-05T15:57

2025-03-05T15:57

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россия

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И под присмотром президента США Дональда Трампа и кого-то из представителей Евросоюза. То ли какой-нибудь Урсулы фон дер Ляйен или ее бесноватой наперсницы и главной по евродипломатии Каи Каллас от Еврокомиссии, то ли кого-то из лидеров Великобритании и Франции – Кира Стармера или Эмманюэля Макрона, которые сегодня так активно обхаживают Зеленского и всячески его поддерживают.Именно об этом может говорить тот факт, что в своем почти двухчасовом обращении к Конгрессу Трамп только один раз упомянул своего российского коллегу Путина. И о мире в Украине говорил в самом конце, рассматривая его, этот мир, как уже дело решенное, нуждающееся только в документальном оформлении. "Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира", – сказал Трамп.Однако то ли он что-то знает больше, чем сказал собравшимся, то ли по привычке шоумена-торопыги выдает желаемое за действительное., то ли замыслил что-то третье и нехорошее. Потому что Зеленский в своем обращении к нации сказал только, что "никто из нас не желает нескончаемой войны". Но завел старую песню про то, что россияне пытаются его нагнуть, а он-де никогда не будет плясать под московскую дудку."Россияне не изменили своих позиций и требований по Украине (для мирного договора. – Авт). Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также – существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции", – сказал просроченный недопрезидент Украины, утверждая, что никогда не пойдет на заключение мира на таких условиях.При этом он сообщил, что его не пугают решения США о приостановке военной помощи и что ему нужны только официальные подтверждения этого из Вашингтона. Потому что такие случаи уже были и ничего страшного не случилось. "Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Я поручил министру обороны, руководителям наших исследований, дипломатам связаться со своими соответствующими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны домысливать. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга …Наши военные и специальные службы успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты", – гордо резюмировал он.Однако при этом Зеленский сказал, что для его страны "важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны". Привычно лизнул, значит.Эти слова говорят о том, что Зеленский не собирается уходить из власти, И не только хочет участвовать в мирных переговорах, но и надеется на поддержку Запада в этом вопросе. И надеется небеспочвенно – Запад тоже не против, чтобы Зеленский представлял Украину и "бодался" с Путиным.И особенно стараются в этом направлении европейцы – французы и британцы. Более того, даже скандал, который Зеленский учинил 28 февраля сего года в Овальном кабинете Белого дома Трампу и его вице-президеннту Джей Ди Вэнсу, они используют не для того, чтобы побыстрее избавиться от ставшего токсичным Зеленского, а для его дальнейшей легализации.Тот восторженный прием, который европейцы демонстративно устроили Зеленскому после его фронды в Овальном кабинете, говорит, что сам скандал, не исключено, был задуман заранее. Чтобы не опустить, а наоборот – поднять акции Зеленского. И укрепить его имидж как "непреклонного и храброго" защитника интересов Украины, который для защиты их не только с Путиным на равных борется, но даже Трампу готов перечить.А легализация позиций, лигитимация статуса – это то, в чем Зеленский нуждается больше всего. После того, как в мае 2024 года закончился конституционный срок его президентства.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сравнив руководителя киевского режима с больной собакой, предложил европейцам, взявшим Зеленского под крыло: "Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастую собаку подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув: "Моя собачка!". Бесполезно, бешеная паразитическая собака опасна. Так что лучше усыпить ее тихо, без страданий".Однако европейцы решили иначе – им тоже нужен наконечник фронды, которым можно давить на Трампа, но не жалко будет выбросить, когда замысел не удастся или Зеленский свою роль сыграет.И США, по ходу, на данном этапе согласились с европейцами и тоже готовы дальше юзать Зеленского. В своих интересах, разумеется.Во-первых, Трамп заявляя о готовнисти Зеленского к переговорам с Россией, рассказал и о том, что недопрезидент Украины готов подписать соглашение о редкоземельных металлах (РЗМ) только в варианте, который еще больше устраивает США. То есть распродажа недр Украины продолжается.Во-вторых, стало известно, что возможным восстановлением Украины после заключения мирного договора предположительно займутся частные американские корпорации Blackrock и Blackstone. Несмотря на то, что это обернется шоком для разрушенной войной экономики страны.Именно об этом на международной конференции, организованной итальянским радио "Рома Ньюз", заявила издатель и совладельца американского журнала The Nation Катрина Ванден Хювел. "…Всемирный банк подсчитал, что на это (восстановление Украины. – Авт.) потребуется триллион долларов. У США нет большого опыта оказания помощи другим странам. Опасность в том, что вы получите "Блэкстоун" и "Блэкрок". Это будет своего рода шоковая терапия, которую мы видели в России в 90-е годы. Она явилась причиной негативного отношения россиян к Америке. Так что опасность для Украины в том, как она будет восстанавливаться. На это потребуются триллионы. И полезные ископаемые будут частью этого", – сказала она.И дыма, как обычно, без огня действительно не бывает. Хотя бы потому, что еще в мае 2023 года правительство Украины и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписали соглашение о создании "Фонда развития Украины". Чтобы якобы привлечь инвестиции в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство Украины. На деле это означало завершение тотальной распродажи основных активов украинского государства — от чернозема до электросетей, чтобы можно было Киеву платить по долгам.Через год Blackrock, JPMorgan и правительство Украины объявили о создании фонда восстановления Украины по окончании боевых действий или UDF — Ukraine Development Fund. Чтобы привлечь 15 млрд долл США в течение двух лет после окончания войны на восстановление инфраструктуры и экономики.Чтобы понять, что произошло, достаточно вспомнить, что Blackrock является дочерней компанией корпорации Blackstone и занимает первое место по инвестициям в жилую недвижимость. В 2008 году во время ипотечного кризиса она скупила объекты по максимально низким ценам и стала монополистом аренды во многих странах. Так же Blackstone поведет себя в Украине, заручившись гарантиями правительства, и всю жилую недвижимость в крупных городах скупит. Или просто заберет за долги.Кроме того, с 2021 года Blackrock и Blackstone уже принадлежат 40% пахотных земель Украины. За разрешение продавать эти земли МВФ в свое время выделил Киеву кредит на 17 млрд долл. Следовательно, если восстановление Украины начнется, то все деньги на него, а затем и все, что будет построено, окажутся в руках Blackrock и Blackstone. Дешево и сердито. Вот что означает работать на перспективу по-американски. Но это сделка, которую так любит бизнесмен Трамп.И наконец, в-третьих, британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что на следующей неделе к Трампу могут полететь Стармер, Макрон и… Зеленский. Чтобы, пишет СМИ, "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны в Украине.По словам Зеленского, в этом плане есть частичное перемирие в воздухе (мораторий на удары по инфраструктуре) и на море. То есть, то, о чем ранее сообщал Макрон в интервью изданию Figaro, рассказывая, как он совместно со Стармером выдвинул предложение о перемирии на месяц в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине.Теперь получится, что европейцы к Трампу повезут "нашего мальчика", чтобы тот и легитимировал свой статус, и лично извинился за свое хамство, и традиционно выступил средством совместного давления Запада на Россию.Позиция России по миру в Украине давно известна. Ее недавно опять подтвердил Путин: целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир, учитывающий все проблемы безопасности России. А именно – исключение любой угрозы, исходящей с украинского направления и связанного с агрессивностью НАТО.Вот для этого Украина либо должна стать нейтральной, внеблоковой, денацифицированной и демилитаризированной, либо вообще исчезнуть с карты мира, если не хочет быть такой. Любое третье – от лукавого, эдакое повторение "Минска-2" по прежней ситуации в Донбассе, когда Россию коллективно обманули, собрались с силами и спровоцировали войну.И Трамп может пойти на легализацию Зеленского и на попытки усадить его стол переговоров с Путиным. Потому что, с одной стороны, отказ России вести переговоры о мире с просроченным недопрезидентом Зеленским все равно даст возможность Западу обвинять ее в нежелании мира и агрессивности. А себя, Запад, выставлять миротворцем. То есть самое то, что хочет на себя примерить Трамп и получить Нобелевскую премию мира.Кроме того, Трамп вольно или невольно сделает стороной переговоров о мире не только Украину, но и Европу, чего она очень хочет, но в Москве к этому относятся весьма прохладно. И получится, что в вынужденном мирном квартете против России будет играть враждебное ей трио – США, Европа и Украина. Счет – 1:3 не в пользу России. Так же было и при заключении "Минска-2".С другой стороны, переговоры под давлением обстоятельств да еще и с Зеленским, которого Москва уже назвала нелегитимным, – это дипломатическое и политическое унижение России, ее властей и дипломатии. Это даже трудно сейчас представить: Путин за одним столом с Зеленским в его нынешнем состоянии и статусе.Однако США и Европа хитрят и готовы давить. Тот же вице-президент Вэнс уже сказал, что вопрос приостановки военных поставок из США в Украину напрямую связан с готовностью Киева вести эти мирные переговоры. И вот, получается, Украина готова, а Россия нет. Значит, поставки возобновятся.Одно Запад по-прежнему не хочет учитывать – ситуацию на полях сражений, где Россия пока побеждает. Вне зависимости от того, есть поставки или нет. Это и может оказаться самым весомым и окончательным аргументом. И фактором мира.О том, как прошло выступление президента США перед Конгрессом - в статье Алексея Туманова Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе

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эксклюзив, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, еврокомиссия