Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США - 05.03.2025 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США
Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США - 05.03.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США
Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество. Леволиберальные элиты могут целенаправленно наносить удары по американским союзникам в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-05T19:30
2025-03-05T19:30
новости
европа
сша
америка
дональд трамп
ростислав ищенко
евросоюз
еврокомиссия
виктор орбан
роберт фицо
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Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, добавил он.Решения обязательные для всего ЕС принимают леволиберальные элиты. И они могут целенаправленно наносить удары по американским союзникам в Европе."Лондон, когда обнаружил, что у него по экономическим вопросам позиция не совпадает со всем ЕС, решил, что лучше уйти. (...) И Орбан не сможет противостоять в одиночестве всему ЕС, а бить они будут поодиночке каждого. И не один ЕС противник Трампа. Как бы у нас не заходились от счастья СМИ, но Трамп ещё не союзник России, вряд ли им когда-то будет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, евросоюз, еврокомиссия, виктор орбан, роберт фицо, либералы, элита
Новости, Европа, США, Америка, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Евросоюз, Еврокомиссия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, либералы, элита

Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США

19:30 05.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество. Леволиберальные элиты могут целенаправленно наносить удары по американским союзникам в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.
Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, добавил он.
"Союз европейских леволибералов с американскими демократами несёт Трампу большую угрозу, чем союз Трампа с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, [премьер-министром Словакии Робертом] Фицо и прочими европейскими правами несёт угрозу Евросоюзу или европейским леволиберальным элитам", — подчеркнул Ищенко.
Решения обязательные для всего ЕС принимают леволиберальные элиты. И они могут целенаправленно наносить удары по американским союзникам в Европе.
"Лондон, когда обнаружил, что у него по экономическим вопросам позиция не совпадает со всем ЕС, решил, что лучше уйти. (...) И Орбан не сможет противостоять в одиночестве всему ЕС, а бить они будут поодиночке каждого. И не один ЕС противник Трампа. Как бы у нас не заходились от счастья СМИ, но Трамп ещё не союзник России, вряд ли им когда-то будет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вчера, 16:43
Трамп наносит секс-удар. Готовят ли США к зачистке от педофилов
 
НовостиЕвропаСШААмерикаДональд ТрампРостислав ИщенкоЕвросоюзЕврокомиссияВиктор ОрбанРоберт Фицолибералыэлита
 
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