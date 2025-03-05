Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США
Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество. Леволиберальные элиты могут целенаправленно наносить удары по американским союзникам в Европе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.
Для ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно, но у Европейского Союза есть преимущество, отметил эксперт. Потому что в Америке леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем его правоконсервативная поддержка в Европе, добавил он.
"Союз европейских леволибералов с американскими демократами несёт Трампу большую угрозу, чем союз Трампа с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, [премьер-министром Словакии Робертом] Фицо и прочими европейскими правами несёт угрозу Евросоюзу или европейским леволиберальным элитам", — подчеркнул Ищенко.
Решения обязательные для всего ЕС принимают леволиберальные элиты. И они могут целенаправленно наносить удары по американским союзникам в Европе.
"Лондон, когда обнаружил, что у него по экономическим вопросам позиция не совпадает со всем ЕС, решил, что лучше уйти. (...) И Орбан не сможет противостоять в одиночестве всему ЕС, а бить они будут поодиночке каждого. И не один ЕС противник Трампа. Как бы у нас не заходились от счастья СМИ, но Трамп ещё не союзник России, вряд ли им когда-то будет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.