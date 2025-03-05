Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" - 05.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"
Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" - 05.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-03-05T19:11
2025-03-05T19:12
эксклюзив
спецоперация
сумская область
запорожская область
россия
борис рожин
вооруженные силы украины
курская область
великая новоселка
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После завершения операции с Великой Новоселкой мы подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от нее, в результате которых освободили Скудное, Бурлацкое и Привольное.Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье".ВСУ перебрасывают сюда дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать этот участок до наступления еще более кризисных явлений.В целом наше наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для нашего продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область.- В какой степени невысокие темпы нашего продвижения обусловлены объективными реалиями СВО, а в какой – распутицей, которая продлится еще пару месяцев?- Конечно, погода вносит свои коррективы. Стало продвигаться сложнее вне дорожной сети, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает наши действия, поскольку ВСУ уже не могут настолько массово применять дроны.Да, осенью 2024 года на пике наших операций мы освобождали порядка 30-40 километров в день, а сейчас мы освобождаем порядка 7-8 квадратных километров в день. Но нужно понимать, что противник спешно бросает силы для торможения наших наступательных действий. Это позволяет ему замедлять собственное отступление, но нас это не останавливает.Когда ВСУ тормозят наше наступление на одном участке, у них начинает просаживаться другой участок. То есть сейчас противник бросает резервы под Красноармейск (Покровск), но это приводит к нарастанию проблем под Купянском и на Курском выступе. Район Великой Новоселки в этом отношении показательный.Я бы даже сказал, что сейчас может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них треснул участок под Угледаром.Главное, чтобы наше командование дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда Украина откуда-то снимает войска, наносить по этим ослабленным участкам удары.Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас.
https://ukraina.ru/20250304/1061534120.html
сумская область
запорожская область
россия
курская область
великая новоселка
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, сумская область, запорожская область, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, курская область, великая новоселка
Эксклюзив, Спецоперация, Сумская область, Запорожская область, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Курская область, Великая Новоселка

Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"

19:11 05.03.2025 (обновлено: 19:12 05.03.2025)
 
© Украина.ру / serafima091999Борис Рожин (СВО)
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После завершения операции с Великой Новоселкой мы подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от нее, в результате которых освободили Скудное, Бурлацкое и Привольное.
Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье".
ВСУ перебрасывают сюда дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать этот участок до наступления еще более кризисных явлений.
В целом наше наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для нашего продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область.
- В какой степени невысокие темпы нашего продвижения обусловлены объективными реалиями СВО, а в какой – распутицей, которая продлится еще пару месяцев?
- Конечно, погода вносит свои коррективы. Стало продвигаться сложнее вне дорожной сети, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает наши действия, поскольку ВСУ уже не могут настолько массово применять дроны.
Да, осенью 2024 года на пике наших операций мы освобождали порядка 30-40 километров в день, а сейчас мы освобождаем порядка 7-8 квадратных километров в день. Но нужно понимать, что противник спешно бросает силы для торможения наших наступательных действий. Это позволяет ему замедлять собственное отступление, но нас это не останавливает.
Когда ВСУ тормозят наше наступление на одном участке, у них начинает просаживаться другой участок. То есть сейчас противник бросает резервы под Красноармейск (Покровск), но это приводит к нарастанию проблем под Купянском и на Курском выступе. Район Великой Новоселки в этом отношении показательный.
Я бы даже сказал, что сейчас может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них треснул участок под Угледаром.
Главное, чтобы наше командование дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда Украина откуда-то снимает войска, наносить по этим ослабленным участкам удары.
Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вчера, 18:16
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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