https://ukraina.ru/20250305/1061568997.html

Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"

Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" - 05.03.2025 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-03-05T19:11

2025-03-05T19:11

2025-03-05T19:12

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спецоперация

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курская область

великая новоселка

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После завершения операции с Великой Новоселкой мы подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от нее, в результате которых освободили Скудное, Бурлацкое и Привольное.Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье".ВСУ перебрасывают сюда дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать этот участок до наступления еще более кризисных явлений.В целом наше наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для нашего продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область.- В какой степени невысокие темпы нашего продвижения обусловлены объективными реалиями СВО, а в какой – распутицей, которая продлится еще пару месяцев?- Конечно, погода вносит свои коррективы. Стало продвигаться сложнее вне дорожной сети, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает наши действия, поскольку ВСУ уже не могут настолько массово применять дроны.Да, осенью 2024 года на пике наших операций мы освобождали порядка 30-40 километров в день, а сейчас мы освобождаем порядка 7-8 квадратных километров в день. Но нужно понимать, что противник спешно бросает силы для торможения наших наступательных действий. Это позволяет ему замедлять собственное отступление, но нас это не останавливает.Когда ВСУ тормозят наше наступление на одном участке, у них начинает просаживаться другой участок. То есть сейчас противник бросает резервы под Красноармейск (Покровск), но это приводит к нарастанию проблем под Купянском и на Курском выступе. Район Великой Новоселки в этом отношении показательный.Я бы даже сказал, что сейчас может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них треснул участок под Угледаром.Главное, чтобы наше командование дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда Украина откуда-то снимает войска, наносить по этим ослабленным участкам удары.Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас.

https://ukraina.ru/20250304/1061534120.html

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, сумская область, запорожская область, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, курская область, великая новоселка