https://ukraina.ru/20250305/1061558671.html

Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину

Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину - 05.03.2025 Украина.ру

Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину

На фоне речи Дональда Трампа в Конгрессе США произошло примечательное событие. Представители Демократической партии впервые с начала его новой президентской каденции открыто пригрозили Трампу импичментом

2025-03-05T16:17

2025-03-05T16:17

2025-03-05T16:18

эксклюзив

ближний восток

газа

сша

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

лига арабских государств (лаг)

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Поводом для этого неожиданно стала не Украина, которую изо всех сил пытаются поддержать демократы, а сектор Газа. Инициативу с импичментом выдвинул скандальный конгрессмен, пытавшийся сорвать выступление американского президента."Дональд Трамп получил первую реальную угрозу импичмента от законодателей во время своего второго срока. Тот самый выведенный из зала за хамское поведение Эл Грин, демократ от Техаса, сказал: "Движение за импичмент президенту началось"."Я выступаю, чтобы объявить, что выдвину статьи импичмента против президента за предложенные и совершенные им подлые деяния", – добавил он в своем выступлении в палате представителей.Грин сказал, что его заявление сделано в ответ на поддержку Трампом "этнической чистки" палестинцев в секторе Газа", – пишет об этом в своем телеграмм-канале российский журналист-американист Валентин Богданов.Такой предлог для начала очередной антитрамповской кампании выглядит предельно циничным. Ведь сектор Газа был разрушен в 2023-2024 годах при активной поддержке бывшего президента Джозефа Байдена и других политиков из Демпартии, которые от его имени управляли Соединёнными Штатами Америки.Демократическая администрация исправно поставляла израильскому правительству различные виды современных вооружений. Но главное: она предоставила Тель-Авиву полный карт-бланш на любые силовые действия внутри Газы, что привело к массовой гибели мирного населения. Причём, большинство убитых палестинцев не имели отношения к группировкам, которые атаковали Израиль.Глава государственного департамента США Энтони Блинкен, направлявший при Байдене американскую внешнюю политику, последовательно саботировал все предложения о мирном урегулировании ближневосточного конфликта, которые предлагали арабские страны, а также Китай и Россия.Многие члены Демократической партии сами говорили о том, что её руководство разделяет ответственность за гуманитарную катастрофу в Газе.Рядовые демократы устроили по этому поводу протесты во время национального съезда в Чикаго, где проходило утверждение Камалы Харрис в качестве кандидата на президентских выборах. Она тоже целиком и полностью поддерживала военную кампанию Израиля.Всё это происходило буквально вчера, на глазах всего мира. Однако демократические конгрессмены ни разу не пытались угрожать Байдену импичментом и не обвиняли самих себя в этнической чистке на Ближнем Востоке. Даже тогда, когда все новостные агентства планеты публиковали кадры разрушенных лагерей для беженцев, на которые упали американские бомбы.Они приберегли эти обвинения для Трампа, который сумел установить в Газе зыбкое, но пока ещё действующее перемирие, что позволило свести боевые действия к минимуму и снизило количество жертв среди мирных жителей.Однако здесь нечему удивляться. Попытка атаковать нового президента со стороны Ближнего Востока – в то время, как он пытается поставить на место поскандалившего в Овальном кабинете Зеленского, – опирается на вполне понятный расчет.Демократы хотят вбить клин между трамповской администрацией и лидерами арабского мира. Поддерживая наступившее в Газе перемирие, ближневосточные политики резко выступили против инициативы американского президента выселить оттуда палестинское население. По словам Трампа, оно может "прекрасно жить в другом месте".Участники чрезвычайного саммита Лиги арабских государств, который состоялся накануне в Каире, единогласно приняли пятилетний план реконструкции сектора Газа, подготовленный Египтом в противовес инициативе американцев.Согласно тексту этого документа, временная администрация сектора Газа должна находиться под управлением палестинцев, выселение которых признается другими арабами совершенно недопустимым. Причём, Египет и государства Персидского залива готовы инвестировать в возрождение Газы 53 миллиарда долларов – как бы показывая, что они способны справиться с этой задачей без Вашингтона.Однако США уже успели отвергнуть этот проект. В Белом доме сразу же заговорили о том, что план по восстановлению Газы, получивший общую поддержку на саммите ЛАГ, не учитывает то, что сектор "непригоден для проживания". Скромно опуская тот факт, что он был превращён в руины при американской поддержке и с помощью американских вооружений.Как сказал сегодня представитель совета национальной безопасности Брайан Хьюз, Дональд Трамп намерен придерживаться своих первоначальных требований, настаивая на депортации палестинцев. А в Тель-Авиве тут же поддержали американское руководство, заявляя о том, что египетский план пятилетней реконструкции Газы "не отражает сложившейся реальной ситуации".Заявление конгрессмена Грина указывает на то, что Демократическая партия США пытается сыграть на этих противоречиях.Демократы хотели бы подорвать сотрудничество между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Тем более, что Саудовская Аравия, которая поддержала египетский план по Газе, выступает сейчас площадкой для политического диалога между Америкой и Россией, открывающего перспективы для урегулирования украинского кризиса.Лидеры Демпартии и их вассалы в Европейском союзе намерены помешать внешнеполитическим инициативам Трампа, представляя его не миротворцем, а сторонником этнических чисток палестинского населения – которые они сами же поддерживали в последние годы.Однако Белый дом наверняка попытается заключить с арабскими странами какую-то сделку, договорившись с ними о компромиссе. Мир на Ближнем Востоке является важным пунктом программы Трампа, что было упомянуто в его сегодняшнем выступлении перед американским конгрессом.Более того, появились пока что не подтвержденные слухи, согласно которым американцы якобы обратились к России с просьбой помочь в налаживании политических контактов с Ираном. Вероятно, потому, что его позиция также очень важна для установления стабильности в секторе Газа и на всём Ближнем Востоке.О перемирии в Газе – в материале Александра Сокуренко Ближний Восток: Трамп договорился о мире? на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250124/1060539625.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, ближний восток, газа, сша, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, лига арабских государств (лаг)