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Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления"

Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления" - 05.03.2025 Украина.ру

Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления"

Словам Владимира Зеленского о готовности к переговорам по прекращению военных действий на Украине верить нельзя. Такое заявление 5 марта сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет агентству РИА Новости

2025-03-05T15:41

2025-03-05T15:41

2025-03-05T15:41

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По его словам, словам украинского политика нет веры, с учетом его предыдущих заявлений и поступков. Ранее после знаменитого скандала Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме украинский политик попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также уточнил, что согласен на переговоры как можно скорее. Подробнее о том, что ему на этот ответил американский лидер — в публикации "Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, шеремет, дональд трамп