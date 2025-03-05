Зеленскому нет веры: Шеремет оценил его "пустые заявления"
Словам Владимира Зеленского о готовности к переговорам по прекращению военных действий на Украине верить нельзя. Такое заявление 5 марта сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет агентству РИА Новости
По его словам, словам украинского политика нет веры, с учетом его предыдущих заявлений и поступков.
"Он мог вовсе не допустить военного противостояния или же заключить мирное соглашение еще три года назад, но пренебрег мирным диалогом и предпочел путь уничтожения украинского народа. Поэтому пока его слова – это пустая декларация о намерениях и попытка выторговать для себя и своего окружения выгодные условия, в числе которых гарантии личной безопасности и сохранность дивидендов, нажитых на военном конфликте и чужом горе", — заявил Шеремет.
Ранее после знаменитого скандала Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме украинский политик попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также уточнил, что согласен на переговоры как можно скорее. Подробнее о том, что ему на этот ответил американский лидер — в публикации "Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта