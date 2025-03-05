Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg - 05.03.2025 Украина.ру
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Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg - 05.03.2025 Украина.ру
Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
Поражение ВСУ может наступить в течении нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Украине. Об этом 5 марта написало американское издание Bloomberg
2025-03-05T16:14
2025-03-05T16:14
новости
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украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
военная помощь
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По мнению авторов статьи, приостановка американской военной помощи "позволит ВС РФ добиться большего территориального прироста", поскольку ВСУ "все больше ослабевают".После исторической перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме американский лидер приостановил военную помощь Киеву. Помимо этого, сегодня, 5 марта, США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона.Зеленский же, в свою очередь, обратился к Трампу с "письмом". По словам президента США, в нем говорится, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы". О других подробностях — в материале "Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, военная помощь
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, военная помощь

Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg

16:14 05.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Поражение ВСУ может наступить в течении нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Украине. Об этом 5 марта написало американское издание Bloomberg
По мнению авторов статьи, приостановка американской военной помощи "позволит ВС РФ добиться большего территориального прироста", поскольку ВСУ "все больше ослабевают".
"Если [президент США Дональд] Трамп навсегда прекратит помощь Украине, не сделав достаточно дипломатических шагов для остановки боевых действий, Киев столкнется с возможностью поражения. Их танки, ракетные установки и средства противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Вашингтоном, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев", — говорится в публикации.
После исторической перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме американский лидер приостановил военную помощь Киеву. Помимо этого, сегодня, 5 марта, США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона.
Зеленский же, в свою очередь, обратился к Трампу с "письмом". По словам президента США, в нем говорится, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы". О других подробностях — в материале "Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФвоенная помощь
 
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