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Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg

Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg - 05.03.2025 Украина.ру

Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg

Поражение ВСУ может наступить в течении нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Украине. Об этом 5 марта написало американское издание Bloomberg

2025-03-05T16:14

2025-03-05T16:14

2025-03-05T16:14

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По мнению авторов статьи, приостановка американской военной помощи "позволит ВС РФ добиться большего территориального прироста", поскольку ВСУ "все больше ослабевают".После исторической перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме американский лидер приостановил военную помощь Киеву. Помимо этого, сегодня, 5 марта, США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона.Зеленский же, в свою очередь, обратился к Трампу с "письмом". По словам президента США, в нем говорится, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы". О других подробностях — в материале "Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта

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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, военная помощь