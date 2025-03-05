Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Поражение ВСУ может наступить в течении нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Украине. Об этом 5 марта написало американское издание Bloomberg
По мнению авторов статьи, приостановка американской военной помощи "позволит ВС РФ добиться большего территориального прироста", поскольку ВСУ "все больше ослабевают".
"Если [президент США Дональд] Трамп навсегда прекратит помощь Украине, не сделав достаточно дипломатических шагов для остановки боевых действий, Киев столкнется с возможностью поражения. Их танки, ракетные установки и средства противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Вашингтоном, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев", — говорится в публикации.
После исторической перепалки Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме американский лидер приостановил военную помощь Киеву. Помимо этого, сегодня, 5 марта, США запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона.
Зеленский же, в свою очередь, обратился к Трампу с "письмом". По словам президента США, в нем говорится, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы". О других подробностях — в материале "Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта