Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности - 05.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250305/1061524894.html
Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности - 05.03.2025 Украина.ру
Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
Отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп. Пойдет ли на это президент США — большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-05T19:45
2025-03-05T19:52
новости
украина
сша
европа
дональд трамп
владимир путин
переговоры
минские соглашения
нато
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044199040_0:114:3071:1842_1920x0_80_0_0_aed00c936e442028d455fda7c4d70fa7.jpg
Сейчас идет речь о том, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия, отметил эксперт.То есть, между тем, как договорятся Путин с Трампом, эти решения утвердит Украина и законодательно подтвердит Европа – пройдет время, указал он. И это уже напоминает Минские соглашения, когда все уже было решено, но ничего не было принято, добавил Полетаев.Трампа идеология не интересует. Но отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп, рассказал собеседник Украина.ру.Насколько это важно для президента США, чтобы делать такие вещи, добавил он. Но для России это важно. Значит, и здесь личные договоренности Путина и Трампа могут оказаться не выполненными, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250304/1061514787.html
украина
сша
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044199040_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da2fe5841aec27eefc3a7428ed302614.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, переговоры, минские соглашения, нато, политика, россия, сергей полетаев , украина.ру, ес
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, Минские соглашения, НАТО, политика, Россия, Сергей Полетаев , Украина.ру, ЕС

Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности

19:45 05.03.2025 (обновлено: 19:52 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп. Пойдет ли на это президент США — большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас идет речь о том, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия, отметил эксперт.
То есть, между тем, как договорятся Путин с Трампом, эти решения утвердит Украина и законодательно подтвердит Европа – пройдет время, указал он. И это уже напоминает Минские соглашения, когда все уже было решено, но ничего не было принято, добавил Полетаев.
Трампа идеология не интересует. Но отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп, рассказал собеседник Украина.ру.
"Теоретически он это может сделать так: "Уважаемые члены НАТО, завтра вы принимаете это решение. Не принимаете завтра — повышаю тарифы на 25%. Не принимаете послезавтра – повышаю тарифы на 50%". Пойдет ли Трамп на это – вопрос", — отметил Полетаев.
Насколько это важно для президента США, чтобы делать такие вещи, добавил он. Но для России это важно. Значит, и здесь личные договоренности Путина и Трампа могут оказаться не выполненными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вчера, 00:00
"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по УкраинеВладимир Зеленский с Украины должен быть более благодарным за поддержку Вашингтоном "и в горе, и в радости", заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы возобновились переговоры по мирному соглашению.
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинпереговорыМинские соглашенияНАТОполитикаРоссияСергей ПолетаевУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
20:30"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
20:15"Хоть тушкой, хоть чучелком": Полетаев объяснил, почему Европа хочет затащить на Украину "миротворцев"
20:00"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО
19:45Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
19:33Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске
19:30Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США
19:30Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink
19:15"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине
19:11Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"
18:04Убедили проглотить свою гордость: кто и как заставил Зеленского "прогнуться" перед Трампом
18:00Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта
17:27"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США
17:26Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
17:06Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев
16:37Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?
16:35Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа
16:17Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину
16:14Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
16:10"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России
Лента новостейМолния