Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
19:45 05.03.2025 (обновлено: 19:52 05.03.2025)
Отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп. Пойдет ли на это президент США — большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас идет речь о том, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия, отметил эксперт.
То есть, между тем, как договорятся Путин с Трампом, эти решения утвердит Украина и законодательно подтвердит Европа – пройдет время, указал он. И это уже напоминает Минские соглашения, когда все уже было решено, но ничего не было принято, добавил Полетаев.
Трампа идеология не интересует. Но отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп, рассказал собеседник Украина.ру.
"Теоретически он это может сделать так: "Уважаемые члены НАТО, завтра вы принимаете это решение. Не принимаете завтра — повышаю тарифы на 25%. Не принимаете послезавтра – повышаю тарифы на 50%". Пойдет ли Трамп на это – вопрос", — отметил Полетаев.
Насколько это важно для президента США, чтобы делать такие вещи, добавил он. Но для России это важно. Значит, и здесь личные договоренности Путина и Трампа могут оказаться не выполненными, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.
Вчера, 00:00"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по УкраинеВладимир Зеленский с Украины должен быть более благодарным за поддержку Вашингтоном "и в горе, и в радости", заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы возобновились переговоры по мирному соглашению.