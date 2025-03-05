https://ukraina.ru/20250305/1061524894.html

Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности

Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности - 05.03.2025 Украина.ру

Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности

Отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп. Пойдет ли на это президент США — большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-05T19:45

2025-03-05T19:45

2025-03-05T19:52

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Сейчас идет речь о том, что президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия, отметил эксперт.То есть, между тем, как договорятся Путин с Трампом, эти решения утвердит Украина и законодательно подтвердит Европа – пройдет время, указал он. И это уже напоминает Минские соглашения, когда все уже было решено, но ничего не было принято, добавил Полетаев.Трампа идеология не интересует. Но отказ от вступления в НАТО должна подписать не только Украина, но и европейские страны — это то, что должен обеспечить Трамп, рассказал собеседник Украина.ру.Насколько это важно для президента США, чтобы делать такие вещи, добавил он. Но для России это важно. Значит, и здесь личные договоренности Путина и Трампа могут оказаться не выполненными, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Про итоги прошедшего в Лондоне саммита лидеров Европы — в материале Павла Котова "Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061514787.html

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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, переговоры, минские соглашения, нато, политика, россия, сергей полетаев , украина.ру, ес