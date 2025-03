https://ukraina.ru/20250305/1061564603.html

Убедили проглотить свою гордость: кто и как заставил Зеленского "прогнуться" перед Трампом

Убедили проглотить свою гордость: кто и как заставил Зеленского "прогнуться" перед Трампом - 05.03.2025 Украина.ру

Убедили проглотить свою гордость: кто и как заставил Зеленского "прогнуться" перед Трампом

Владимир Зеленский резко изменил свою позицию по отношению к Америке: на это повлияли жёсткие меры, принятые президентом США Дональдом Трампом, и давление нескольких высокопоставленных западных политиков

2025-03-05T18:04

2025-03-05T18:04

2025-03-05T18:04

эксклюзив

сша

украина

россия

дональд трамп

кир стармер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

кит келлог

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061565282_180:0:1085:509_1920x0_80_0_0_d81ba4cb5121975c39d54382947036d7.png

Зеленский вдруг передумалВ своём первом в качестве переизбранного президента США выступлении перед обеими палатами Конгресса Дональд Трамп не обошёл стороной тему Украины. Во-первых, потому, что в конечном итоге это должно высвободить n-ную сумму из государственного бюджета, что с радостью воспримут многие американцы, во-вторых, нужно продемонстрировать наличие прогресса на этом направлении, пусть уже о 100-дневном сроке на урегулирование почти и не вспоминают. Наконец, американскому лидеру было чем похвастаться.Трамп привычно призвал "положить конец бессмысленной войне", заверив, что неустанно работает над прекращением жестокого конфликта на Украине. Он подчеркнул, что, если вы хотите останавливать войны, то должны говорить с обеими сторонами."Мы провели серьёзные обсуждения с Россией, и я получил мощные сигналы о готовности к миру. Похоже, что и Россия готова к мирным переговорам. Ну, разве это не замечательно", – заявил президент США.С Украиной всё складывается не так гладко. После перепалки в Белом доме 28 февраля Владимир Зеленский выступил с рядом нелицеприятных замечаний в адрес американской администрации и не собирался даже пытаться найти компромиссные точки для урегулирования. Не планировал он и приносить извинения Трампу за своё неподобающее поведение, а это было одним из условий для возобновления диалога и подписания соглашения по минеральным ресурсам.Однако всё так стремительно меняется, и Трамп, выступая в Конгрессе, объявил: "Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. Там написано: "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир. Под руководством президента Трампа мы будем добиваться устойчивого мира, мы знаем, какой вклад сделали США в достижение суверенитета". Говоря про соглашение о полезных ископаемых, мы получили известие, что Украина готова подписать это соглашение. Я благодарен за это письмо, я получил его буквально только что".Извинился ли Зеленский перед американским лидером? Нет. Лишь в опубликованном незадолго до выступления Трампа посте – не где-нибудь, а в соцсети X, принадлежащей Илону Маску, выразил сожаление, что на встрече в Белом доме прошла не так, как должна бы, добавив, что пора всё исправить, и он готов работать под "сильным руководством президента Трампа" для достижения мира на Украине.Под письмом американский лидер подразумевал именно это сообщение, уточнила позже посол Украины в США Оксана Маркарова – та самая, которая хваталась за голову во время перепалки в Белом доме.Трамп расценил слова Зеленского как извинение, сообщил председатель Палаты представителей Майк Джонсон после разговора с главой государства. Да, фраз "приношу извинения", "простите" и подобных не прозвучало, но Зеленский всё же переступил через себя, ведь ещё день-два назад его риторика была совершенно иной. К тому же он фактически признал превосходство Трампа, если готов работать под его руководством, а не добиваясь, чтобы всё было так, как велит Киев, и никак иначе.Что же за считанные дни и даже часы так повлияло на позицию Зеленского?Может, просто эмоции улеглись, Банковая проанализировала случившееся и решила, что лучше признать свой промах и двигаться дальше.Либо всё-таки европейские союзники убедили Зеленского, что так нельзя и нужно возвращаться к диалогу с Трампом. Перед тем, как написать этот пост, Зеленский созванивался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который возглавил проукраинскую коалицию после смены власти в США. Британские чиновники были раздосадованы перепалкой в Белом доме и сильно разочарованы тем, как Зеленский отнёсся к визиту, который должен был стать платформой для подписания соглашения с Трампом о минеральных ресурсах для достижения мира, рассказали источники газеты The Telegraph. Четвёртого марта они весь день на разных уровнях вели непрерывный разговор с США, пытаясь обеспечить возвращение Зеленского."Стармер помог убедить украинского президента проглотить гордость и предложить оливковую ветвь своему американскому коллеге после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе. Премьер говорил с Зеленским во вторник, чтобы донести до него "суровую правду" и дать совет о том, что должен услышать Трамп, прежде чем переговоры возобновятся", – говорится в статье.Европейские политики оказывали на главу киевского режима давление, чтобы он принёс извинения из-за произошедшего в Белом доме, однако Великобритания опасается, что записи Зеленского в соцсети будет недостаточно на фоне ужесточения американской позиции, и посоветовала ему сделать больше для выражения благодарности США, добавляет The Telegraph.Возможно, всё гораздо проще: позиция Зеленского резко изменилась после решения Трампа заморозить с раннего утра по киевскому времени 4 марта всю военную помощь Украине со стороны Соединённых Штатов. Киев и все его союзники быстренько сели считать, сколько же ВСУ протянут без поставок вооружений от Вашингтона, и пришли к неутешительным выводам – недолго! В частности, если поставки не возобновятся, боеприпасы для поставленных США вооружений закончатся за несколько месяцев, предупреждает Bloomberg. И по одной только программе USAI (одной из двух основных по оказанию помощи от властей США), в рамках которой осуществлялась только закупка оружия у американских производителей, Киев не получит 65% обещанных вооружений (общая стоимость контрактов – около $21,73 млрд).Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться у ВСУ в течение нескольких дней, отмечают источники газеты The Independent. Боеприпасы завозят на Украину всего за несколько дней до применения, их доставляют со складов, расположенных за пределами страны, а распоряжение Трампа распространяется в том числе на военную помощь, находящуюся в Европе, и все транзитные грузы.Зеленский предпринял попытку извиниться перед Трампом в последний момент — всего за несколько часов до его выступления главы в Конгрессе – на фоне того, что масштаб опасности, в которой оказалась Украина, стал ещё более очевидным, сообщает издание.Впрочем, этому, по информации CNN, предшествовали ещё и тайные переговоры высокопоставленных чиновников Белого дома, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога, с Зеленским и его командой уже после перепалки в Вашингтоне. Уточняется, что американские чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью Трампа перед Конгрессом."Зеленский претерпел замечательную трансформацию за последние несколько дней, теперь он отчаянно пресмыкается перед президентом Трампом и стремится наладить отношения. Пожалуй, самая показательная часть его заявления — это признание роли Америки в выживании Украины, особенно при Трампе. Трамп потребовал благодарности, и Зеленский понял, что ему действительно нужно её проявить. Украинский президент попытался сгладить то, что он называет "прискорбной" встречей в Белом доме. Он не просто признаёт, что встреча прошла плохо. Он умоляет дать ему ещё один шанс на более конструктивные отношения в будущем. Этот разворот Зеленского говорит о многом. Теперь он унижается перед Трампом, признавая ключевую роль, которую президент США сыграл в обороне Украины. Принесёт ли это пресмыкательство ему благосклонность Трампа — другой вопрос, но это явный признак того, что Зеленский признаёт, что не в состоянии диктовать условия", – подчёркивает колумнист американского издания PJ Media Мэтт Моргулис.Извинений Зеленского Белому дому недостаточноТем не менее этих слов Зеленского оказалось мало, чтобы незамедлительно спасти положение Украины, – военную помощь США не возобновили. Но решение о заморозке поставок вооружений может быть отменено, и Белый дом назвал чёткое условие для этого."Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры (с Украиной), продвинуться вперёд и, по сути, принять меры по укреплению доверия, то президент тщательно рассмотрит вопрос об отмене паузы", – заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью Fox News.Насколько реально Банковая готова к диалогу и главное реальным действиям, станет известно уже скоро: США и Украина сейчас обсуждают возможные дату, место и состав команд для возможных контактов.Целый день в СМИ появлялась противоречивая информация о том, перестали ли Штаты делиться с Киевом разведданными. В конце концов директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что так и есть. В свою очередь источник телеканала Sky News уточнил, что приостановка носит избирательный характер: США больше не передают ВСУ те сведения, которые позволили бы им наносить удары вглубь территории РФ. А Financial Times говорит ещё и об информации для точечных ударов по движущимся целям.В этой связи очень примечательно, что в своём выступлении в Конгрессе Трамп, комментируя ситуацию на Украине, ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" касательно действий России, а использовал их в контексте других тем.Президент США оставит ограничение на поставку вооружений Киеву до тех пор, пока не решит, что Зеленский "поддерживает мирные переговоры с Россией", сообщили источники The Wall Street Journal.Россия, конечно, положительно оценивают готовность Зеленского сесть за стол переговоров, но всегда помнит о реалиях, а именно – о сохраняющем силу его запрете на переговоры с РФ, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.К тому же условия соглашения по минеральным ресурсам, которое Зеленский изъявил готовность заключить в ближайшее время, теперь могут измениться в не лучшую для Украины сторону, поскольку теперь Трамп добивается более благоприятной сделки.Неудивительно – время не на стороне Украины, причём по разным аспектам: чем дольше оттягивать заключение мира, тем менее выгодным становятся его условия для Киева.С обращением к нации по мировым проблемам вечером 5 марта выступит президент Франции Эммануэль Макрон, который наряду со Стармером стремится встать во главе проукраинского движения на Западе. Весьма вероятно, что он решил сказать своё слово на фоне последних заявлений, а главное – действий Трампа по отношению к Украине, да ещё и в преддверии саммита ЕС, который пройдёт в Брюсселе 6 марта.Читайте также интервью Дениса Рудомётова Дмитрий Дробницкий: Если за Украину вступится Конгресс, а Европа купит ВСУ оружие, Трампу будет тяжело

https://ukraina.ru/20250301/1061455467.html

https://ukraina.ru/20250305/1061541385.html

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, кир стармер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кит келлог, эммануэль макрон