https://ukraina.ru/20250305/1061522983.html

"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине

"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине - 05.03.2025 Украина.ру

"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине

По сути, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом. Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-05T19:15

2025-03-05T19:15

2025-03-05T19:15

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сша

дональд трамп

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джо байден

переговоры

военная помощь

европа

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На время переговоров Украина будет воевать в том же режиме, что и раньше, считает эксперт. От Трампа будет новый пакет помощи, который он обоснует подписанием сделки по редкоземельным металлам. "Смотрите, я теперь это делаю не бесплатно, как старый маразматик Байден. Америка теперь на этом зарабатывает", добавил он.После того, как США выделят Украине деньги на весенне-летнюю кампанию, их выделит и Европа. Какие-то миллиарды для Украины они тоже нашли, но пока все повисло, указал Полетаев.Трамп собирался быстро встретиться с Путиным и быстро все порешать. Это же он говорил, что "мы встретимся до конца февраля", и это подавалось в СМИ как уже свершившийся факт, отметил он."На самом деле, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом (работа посольств и снятие каких-то санкций). Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061514787.html

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новости, украина, америка, сша, дональд трамп, сергей полетаев , джо байден, переговоры, военная помощь, европа, сво