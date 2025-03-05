"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
По сути, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом. Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
На время переговоров Украина будет воевать в том же режиме, что и раньше, считает эксперт. От Трампа будет новый пакет помощи, который он обоснует подписанием сделки по редкоземельным металлам. "Смотрите, я теперь это делаю не бесплатно, как старый маразматик Байден. Америка теперь на этом зарабатывает", добавил он.
"При таком сценарии для нас принципиально ничего не поменяется. Просто в известном смысле может повториться ситуация весны 2024 года, когда тоже была эпопея с выделением денег", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Трамп собирался быстро встретиться с Путиным и быстро все порешать. Это же он говорил, что "мы встретимся до конца февраля", и это подавалось в СМИ как уже свершившийся факт, отметил он.
"На самом деле, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом (работа посольств и снятие каких-то санкций). Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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