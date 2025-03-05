"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине - 05.03.2025 Украина.ру
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"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине
"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине - 05.03.2025 Украина.ру
"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине
По сути, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом. Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-05T19:15
2025-03-05T19:15
новости
украина
америка
сша
дональд трамп
сергей полетаев
джо байден
переговоры
военная помощь
европа
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На время переговоров Украина будет воевать в том же режиме, что и раньше, считает эксперт. От Трампа будет новый пакет помощи, который он обоснует подписанием сделки по редкоземельным металлам. "Смотрите, я теперь это делаю не бесплатно, как старый маразматик Байден. Америка теперь на этом зарабатывает", добавил он.После того, как США выделят Украине деньги на весенне-летнюю кампанию, их выделит и Европа. Какие-то миллиарды для Украины они тоже нашли, но пока все повисло, указал Полетаев.Трамп собирался быстро встретиться с Путиным и быстро все порешать. Это же он говорил, что "мы встретимся до конца февраля", и это подавалось в СМИ как уже свершившийся факт, отметил он."На самом деле, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом (работа посольств и снятие каких-то санкций). Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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новости, украина, америка, сша, дональд трамп, сергей полетаев , джо байден, переговоры, военная помощь, европа, сво
Новости, Украина, Америка, США, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , Джо Байден, переговоры, военная помощь, Европа, СВО

"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине

19:15 05.03.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP / Evan Vucci
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По сути, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом. Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
На время переговоров Украина будет воевать в том же режиме, что и раньше, считает эксперт. От Трампа будет новый пакет помощи, который он обоснует подписанием сделки по редкоземельным металлам. "Смотрите, я теперь это делаю не бесплатно, как старый маразматик Байден. Америка теперь на этом зарабатывает", добавил он.
После того, как США выделят Украине деньги на весенне-летнюю кампанию, их выделит и Европа. Какие-то миллиарды для Украины они тоже нашли, но пока все повисло, указал Полетаев.

"При таком сценарии для нас принципиально ничего не поменяется. Просто в известном смысле может повториться ситуация весны 2024 года, когда тоже была эпопея с выделением денег", — подчеркнул собеседник Украина.ру.

Трамп собирался быстро встретиться с Путиным и быстро все порешать. Это же он говорил, что "мы встретимся до конца февраля", и это подавалось в СМИ как уже свершившийся факт, отметил он.
"На самом деле, после первой встречи делегаций в Эр-Рияде ничего не произошло. Все остальные встречи идут по второстепенным вопросом (работа посольств и снятие каких-то санкций). Но встреча на высшем уровне, на которой должно все решиться, отложена на неопределенный срок", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вчера, 00:00
"Долго не просуществует" - Трамп о том, кто откажется от сделки по УкраинеВладимир Зеленский с Украины должен быть более благодарным за поддержку Вашингтоном "и в горе, и в радости", заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы возобновились переговоры по мирному соглашению.
 
НовостиУкраинаАмерикаСШАДональд ТрампСергей ПолетаевДжо Байденпереговорывоенная помощьЕвропаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
19:15"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине
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