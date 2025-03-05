https://ukraina.ru/20250305/1061562944.html

Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев

Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев - 05.03.2025 Украина.ру

Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, как формируются национальные фобии и был ли шанс спасти Российскую... Украина.ру, 05.03.2025

2025-03-05T17:06

2025-03-05T17:06

2025-03-05T17:06

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, как формируются национальные фобии и был ли шанс спасти Российскую империю. Также эксперт объяснил, как строится украинская национальная идентичность и можно ли людей вернуть в "русский мир". 00:20 – С чем связана патологическая русофобия в Прибалтике? 23:28 – Как вернуть украинцев к русской идентичности? 42:35 – Были ли шанс спасти Российскую Империю? 58:07 – Может ли Украина стать альтернативным русским государством? #Ищенко #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Харьков #Балтия #Прибалтика #Харьковская_область #Бандера #Львов #Западная_Украина #СССР #Германия #ФРГ #Рейх #история #язык #мова #Литва #Латвия #Эстония #Москва #православие #Донской #католик #Польша #Европа #ЕС #Евросоюз #Финляндия #Пушкин #Санкт_Петербург #СПБ #Урал #Тарту #Дания #Швеция #Норвегия #Российская_империя #Малороссия #Сибирь #урбанизация #Британия #Англия #Франция #наука #учёные #Запад #независимость #Смоленск #Магадан #Киев #Днепрогэс #НАТО #Одесса #Днепр #Днепропетровск #Житомир #пропаганда #Зеленский #США #заводы #транзит #Львов #сельское_хозяйство #гражданская_война #коммунизм #монархисты #националисты #Средняя_Азия #мигранты #Великая_Отечественная_война #ВОВ #Сталин #победа #Екатеринбург #Российская_империя #Китай #КНР #Канада #Австралия #Наполеон #Луизиана #Новая_Зеландия #Мексика #Испания #Германия #ФРГ #Австрия #Пруссия #Гитлер #Воронеж #Днепр #река #Белоруссия #Беларусь #экономика #транзит #Ближний_Восток #арабы ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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