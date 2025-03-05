"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России - 05.03.2025 Украина.ру
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"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России
"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России - 05.03.2025 Украина.ру
"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России
В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
2025-03-05T16:10
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Во время выступления на ней член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров подчеркнул, что сейчас ситуация на шахматной доске складывается для России благоприятным образом, и это заслуга российского лидера Владимира Путина.Но впереди, отметил Федоров, следующий этап работы: Москва должна дожать переговоры с точки зрения "верховенства права территориальной целостности по итогам Второй Мировой войны".В случае, если бороться с Россией с помощью прямого конфликта, как уже было при экс-президенте США Джо Байдене, не получится, Вашингтон будет действовать другим способом - конфликтом между Европой и Москвой, это и есть ловушка Трампа."История о том, что Европа сама конфликтует с Россией - сказка", - подытожил Фёдоров.Другие подробности - в полной версии "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее представители российской власти многократно подчеркивали, что Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния: "Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, александр федоров, владимир зеленский, украина.ру, госдума
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Украина.ру, Госдума

"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России

16:10 05.03.2025 (обновлено: 16:34 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
П/к на тему: Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
Во время выступления на ней член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров подчеркнул, что сейчас ситуация на шахматной доске складывается для России благоприятным образом, и это заслуга российского лидера Владимира Путина.
Но впереди, отметил Федоров, следующий этап работы: Москва должна дожать переговоры с точки зрения "верховенства права территориальной целостности по итогам Второй Мировой войны".
"Что будет, если сейчас мы это будем делать? Переговоры будут тянуться бесконечно. Понятно, что мы договоримся по взаимоотношениям, по посольствам, рейсам и тому подобному, но мы не договоримся по главному вопросу, а значит будет продолжаться конфликт. Мало того, открывается перспектива - это ловушка Трампа - потому что никто не отменял амбиций США, да они нас боятся, но это не значит, что они отказались от идеи мировой империи, заложенной в идее "Сделаем Америку снова великой", - отметил Фёдоров.
В случае, если бороться с Россией с помощью прямого конфликта, как уже было при экс-президенте США Джо Байдене, не получится, Вашингтон будет действовать другим способом - конфликтом между Европой и Москвой, это и есть ловушка Трампа.
"История о том, что Европа сама конфликтует с Россией - сказка", - подытожил Фёдоров.
Другие подробности - в полной версии "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.
В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее представители российской власти многократно подчеркивали, что Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния: "Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО.
 
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