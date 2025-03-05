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"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России

"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России - 05.03.2025 Украина.ру

"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России

В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"

2025-03-05T16:10

2025-03-05T16:10

2025-03-05T16:34

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Во время выступления на ней член комитета ГД РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров подчеркнул, что сейчас ситуация на шахматной доске складывается для России благоприятным образом, и это заслуга российского лидера Владимира Путина.Но впереди, отметил Федоров, следующий этап работы: Москва должна дожать переговоры с точки зрения "верховенства права территориальной целостности по итогам Второй Мировой войны".В случае, если бороться с Россией с помощью прямого конфликта, как уже было при экс-президенте США Джо Байдене, не получится, Вашингтон будет действовать другим способом - конфликтом между Европой и Москвой, это и есть ловушка Трампа."История о том, что Европа сама конфликтует с Россией - сказка", - подытожил Фёдоров.Другие подробности - в полной версии "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее представители российской власти многократно подчеркивали, что Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния: "Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, александр федоров, владимир зеленский, украина.ру, госдума