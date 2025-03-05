https://ukraina.ru/20250305/1061555743.html

Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа

Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа - 05.03.2025 Украина.ру

Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа

В ночь на среду, по Московскому времени Дональд Фредович купался в овациях Конгресса и попутно троллил демократов. Этот самый долгий в истории президентских выступлений перфоманс перед Палатой представителей и Сенатом явно его бодрил и веселил.

2025-03-05T16:35

2025-03-05T16:35

2025-03-05T16:35

мнения

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

кир стармер

конгресс сша

эммануэль макрон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061559863_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f953d86adeb12b7de67b7b717f68eff4.jpg

Оттаяв, он даже снизошёл до упоминания Зеленского в относительно позитивном ключе: мол, написал письмо лишенец, ну посмотрим, как оно дальше будет. А в это время на Даунинг-стрит, Фобур Сент-Оноре и Банковой, как пела одна рок-группа, "свет горел всю ночь… ". И не случайно. Накануне инсайдеры в США наперебой вещали о том, что во время своего выступления Трамп представит, наконец, свой мирный план по Украине. Но весь цимес, как говорят в Одессе, был в том, что и у Лондона, Парижа и Киева якобы тоже появился свой план. По итогу, худшие опасения альтернативно одаренных "миротворцев" не оправдались. Трамп говорил обо всем хорошем против всего плохого. И ничего конкретного. А потому, на утро стало известно что Стармер, Макрон и Зеленский собрались на следующей неделе лететь к Трампу. Цель поездки - "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине. Написал об этом британский таблоид Daily Mail, не раз замеченный в управляемых сливах важной для Даунинг-стрит, 10 информации. Что ж, очень может быть, что собираются. Но примут ли их в Вашингтоне?Тем более, что всю прошлую неделю Макрон и Стармер челноками летали к Трампу. Сидели рядом с ним на приставленном стульчике, глупо улыбались, поддакивали, но своего таки добились – уговорили Донни встретиться с Зеленским. Далее должна была состояться вот эта лондонская сходка, где костяк евроглобалистов планировал сверить часы для уже более масштабного саммита по Украине с участием США. Идея-максимум во всех этих телодвижениях состояла в том, чтобы уболтать Трампа хотя бы на минимальных оборотах поддерживать финансирование войны на Украине. А идея-минимум – затащить в переговорный процесс кого-то от Европы. Но они явно не ожидали, что встреча в Вашингтоне закончится так, как закончилась, и что их изначальный план улетит на помойку.После этого таки состоялся потешный лондонский саммит, который оказался максимально невразумительным. Единственный, кто может быть доволен прошедшим мероприятием – это британский премьер Стармер. Человек впарил Украине кредит на 1,6 миллиардов фунтов стерлингов для производства 5 тысяч ракет. Ракеты будут собираться в Белфасте, британцы оживят свою линейку ВПК и создадут дополнительные рабочие места. А Украина эти ракеты отстреляет, а затем еще и будет должна британцам. А еще, дежурный стендап выдал Макрон. В этот раз он предложил "месячное перемирие" с весьма странными параметрами: стороны отказываются от работы боевой авиации, а также от ударов по морским коммуникациям и энергетической инфраструктуре. Странными потому, что, во-первых, это вообще не перемирие. А во-вторых, этот план "недоперемирия" предельно инфантильный, явно с расчетом на то, что все вокруг откровенно недалекие. Ведь, по сути, Вооруженным силам России предлагается добровольно не использовать свои военные преимущества. Нонсенс. С чего бы это? Однако чуть позже стало ясно, что это не просто бредни Макрона, а вполне себе план, который поддерживают и Стармер с Зеленским. И они это всерьез. И даже, якобы, намерены везти этот "венец европейской дипломатии" Трампу.Что тут скажешь? Ничего общего с тем, что заявляли по поводу алгоритма урегулирования Трамп, и, тем более, Россия, в этом плане "трех поросят" нет. Никакой другой цели кроме как затягивания и забалтывания переговоров в этих потугах я не вижу. Ну а гипотетический полет этой троицы в Вашингтон, вероятно, будет посвящен попытке уговорить Трампа дать Зеленскому второй шанс и не предпринимать шагов к устранению его из уравнения по мирному урегулированию. Впрочем, в успех этого их мероприятия я не верю от слова "совсем".Ещё на эту тему: Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, конгресс сша, эммануэль макрон, россия