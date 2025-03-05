Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа - 05.03.2025 Украина.ру
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Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа
Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа - 05.03.2025 Украина.ру
Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа
В ночь на среду, по Московскому времени Дональд Фредович купался в овациях Конгресса и попутно троллил демократов. Этот самый долгий в истории президентских выступлений перфоманс перед Палатой представителей и Сенатом явно его бодрил и веселил.
2025-03-05T16:35
2025-03-05T16:35
мнения
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
кир стармер
конгресс сша
эммануэль макрон
россия
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Оттаяв, он даже снизошёл до упоминания Зеленского в относительно позитивном ключе: мол, написал письмо лишенец, ну посмотрим, как оно дальше будет. А в это время на Даунинг-стрит, Фобур Сент-Оноре и Банковой, как пела одна рок-группа, "свет горел всю ночь… ". И не случайно. Накануне инсайдеры в США наперебой вещали о том, что во время своего выступления Трамп представит, наконец, свой мирный план по Украине. Но весь цимес, как говорят в Одессе, был в том, что и у Лондона, Парижа и Киева якобы тоже появился свой план. По итогу, худшие опасения альтернативно одаренных "миротворцев" не оправдались. Трамп говорил обо всем хорошем против всего плохого. И ничего конкретного. А потому, на утро стало известно что Стармер, Макрон и Зеленский собрались на следующей неделе лететь к Трампу. Цель поездки - "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине. Написал об этом британский таблоид Daily Mail, не раз замеченный в управляемых сливах важной для Даунинг-стрит, 10 информации. Что ж, очень может быть, что собираются. Но примут ли их в Вашингтоне?Тем более, что всю прошлую неделю Макрон и Стармер челноками летали к Трампу. Сидели рядом с ним на приставленном стульчике, глупо улыбались, поддакивали, но своего таки добились – уговорили Донни встретиться с Зеленским. Далее должна была состояться вот эта лондонская сходка, где костяк евроглобалистов планировал сверить часы для уже более масштабного саммита по Украине с участием США. Идея-максимум во всех этих телодвижениях состояла в том, чтобы уболтать Трампа хотя бы на минимальных оборотах поддерживать финансирование войны на Украине. А идея-минимум – затащить в переговорный процесс кого-то от Европы. Но они явно не ожидали, что встреча в Вашингтоне закончится так, как закончилась, и что их изначальный план улетит на помойку.После этого таки состоялся потешный лондонский саммит, который оказался максимально невразумительным. Единственный, кто может быть доволен прошедшим мероприятием – это британский премьер Стармер. Человек впарил Украине кредит на 1,6 миллиардов фунтов стерлингов для производства 5 тысяч ракет. Ракеты будут собираться в Белфасте, британцы оживят свою линейку ВПК и создадут дополнительные рабочие места. А Украина эти ракеты отстреляет, а затем еще и будет должна британцам. А еще, дежурный стендап выдал Макрон. В этот раз он предложил "месячное перемирие" с весьма странными параметрами: стороны отказываются от работы боевой авиации, а также от ударов по морским коммуникациям и энергетической инфраструктуре. Странными потому, что, во-первых, это вообще не перемирие. А во-вторых, этот план "недоперемирия" предельно инфантильный, явно с расчетом на то, что все вокруг откровенно недалекие. Ведь, по сути, Вооруженным силам России предлагается добровольно не использовать свои военные преимущества. Нонсенс. С чего бы это? Однако чуть позже стало ясно, что это не просто бредни Макрона, а вполне себе план, который поддерживают и Стармер с Зеленским. И они это всерьез. И даже, якобы, намерены везти этот "венец европейской дипломатии" Трампу.Что тут скажешь? Ничего общего с тем, что заявляли по поводу алгоритма урегулирования Трамп, и, тем более, Россия, в этом плане "трех поросят" нет. Никакой другой цели кроме как затягивания и забалтывания переговоров в этих потугах я не вижу. Ну а гипотетический полет этой троицы в Вашингтон, вероятно, будет посвящен попытке уговорить Трампа дать Зеленскому второй шанс и не предпринимать шагов к устранению его из уравнения по мирному урегулированию. Впрочем, в успех этого их мероприятия я не верю от слова "совсем".Ещё на эту тему: Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине
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Михаил Павлив
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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мнения, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, конгресс сша, эммануэль макрон, россия
Мнения, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Конгресс США, Эммануэль Макрон, Россия

Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа

16:35 05.03.2025
 
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / Anadolu
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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В ночь на среду, по Московскому времени Дональд Фредович купался в овациях Конгресса и попутно троллил демократов. Этот самый долгий в истории президентских выступлений перфоманс перед Палатой представителей и Сенатом явно его бодрил и веселил.
Оттаяв, он даже снизошёл до упоминания Зеленского в относительно позитивном ключе: мол, написал письмо лишенец, ну посмотрим, как оно дальше будет. А в это время на Даунинг-стрит, Фобур Сент-Оноре и Банковой, как пела одна рок-группа, "свет горел всю ночь… ".
И не случайно. Накануне инсайдеры в США наперебой вещали о том, что во время своего выступления Трамп представит, наконец, свой мирный план по Украине. Но весь цимес, как говорят в Одессе, был в том, что и у Лондона, Парижа и Киева якобы тоже появился свой план.

По итогу, худшие опасения альтернативно одаренных "миротворцев" не оправдались. Трамп говорил обо всем хорошем против всего плохого. И ничего конкретного. А потому, на утро стало известно что Стармер, Макрон и Зеленский собрались на следующей неделе лететь к Трампу. Цель поездки - "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны на Украине.
Написал об этом британский таблоид Daily Mail, не раз замеченный в управляемых сливах важной для Даунинг-стрит, 10 информации. Что ж, очень может быть, что собираются. Но примут ли их в Вашингтоне?
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Тем более, что всю прошлую неделю Макрон и Стармер челноками летали к Трампу. Сидели рядом с ним на приставленном стульчике, глупо улыбались, поддакивали, но своего таки добились – уговорили Донни встретиться с Зеленским. Далее должна была состояться вот эта лондонская сходка, где костяк евроглобалистов планировал сверить часы для уже более масштабного саммита по Украине с участием США.
Идея-максимум во всех этих телодвижениях состояла в том, чтобы уболтать Трампа хотя бы на минимальных оборотах поддерживать финансирование войны на Украине. А идея-минимум – затащить в переговорный процесс кого-то от Европы. Но они явно не ожидали, что встреча в Вашингтоне закончится так, как закончилась, и что их изначальный план улетит на помойку.
После этого таки состоялся потешный лондонский саммит, который оказался максимально невразумительным. Единственный, кто может быть доволен прошедшим мероприятием – это британский премьер Стармер. Человек впарил Украине кредит на 1,6 миллиардов фунтов стерлингов для производства 5 тысяч ракет. Ракеты будут собираться в Белфасте, британцы оживят свою линейку ВПК и создадут дополнительные рабочие места. А Украина эти ракеты отстреляет, а затем еще и будет должна британцам.
А еще, дежурный стендап выдал Макрон. В этот раз он предложил "месячное перемирие" с весьма странными параметрами: стороны отказываются от работы боевой авиации, а также от ударов по морским коммуникациям и энергетической инфраструктуре. Странными потому, что, во-первых, это вообще не перемирие. А во-вторых, этот план "недоперемирия" предельно инфантильный, явно с расчетом на то, что все вокруг откровенно недалекие.
Ведь, по сути, Вооруженным силам России предлагается добровольно не использовать свои военные преимущества. Нонсенс. С чего бы это? Однако чуть позже стало ясно, что это не просто бредни Макрона, а вполне себе план, который поддерживают и Стармер с Зеленским. И они это всерьез. И даже, якобы, намерены везти этот "венец европейской дипломатии" Трампу.
Что тут скажешь? Ничего общего с тем, что заявляли по поводу алгоритма урегулирования Трамп, и, тем более, Россия, в этом плане "трех поросят" нет. Никакой другой цели кроме как затягивания и забалтывания переговоров в этих потугах я не вижу. Ну а гипотетический полет этой троицы в Вашингтон, вероятно, будет посвящен попытке уговорить Трампа дать Зеленскому второй шанс и не предпринимать шагов к устранению его из уравнения по мирному урегулированию. Впрочем, в успех этого их мероприятия я не верю от слова "совсем".
Ещё на эту тему: Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине
 
МненияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийКир СтармерКонгресс СШАЭммануэль МакронРоссия
 
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