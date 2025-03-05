Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским - 05.03.2025 Украина.ру
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Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским - 05.03.2025 Украина.ру
Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
Американские чиновники, в числе которых оказался советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Владимиром Зеленским после знаменитого скандала в Белом доме, чтобы указать украинскому политику на необходимость стабилизации отношений. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники
2025-03-05T17:26
2025-03-05T17:26
новости
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
кит келлог
вооруженные силы украины
военная помощь
белый дом
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Как заявило издание, после подобного "обмена секретиками" Зеленский опубликовал пост в своих соцсетях, заявив, что ему "досадно" из-за итогов встречи с Трампом.В статье отмечается, что среди тех, кто связывался с Зеленским, фигурировал Келлог.По словам Зеленского, ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Украинский политик добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.США так и не возобновили поставки военной помощи Украине, несмотря на то, что Зеленский попытался извиниться за свое поведение и выразил "повиновение" Вашингтону. О том, как после этого будут идти дела у ВСУ — в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, вооруженные силы украины, военная помощь, белый дом
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Вооруженные силы Украины, военная помощь, Белый дом

Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским

17:26 05.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Американские чиновники, в числе которых оказался советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Владимиром Зеленским после знаменитого скандала в Белом доме, чтобы указать украинскому политику на необходимость стабилизации отношений. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники
Как заявило издание, после подобного "обмена секретиками" Зеленский опубликовал пост в своих соцсетях, заявив, что ему "досадно" из-за итогов встречи с Трампом.
"Высокопоставленные чиновники [администрации] Трампа вели тайные переговоры с Зеленским и его командой. Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью Трампа перед конгрессом", — заявили в публикации.
В статье отмечается, что среди тех, кто связывался с Зеленским, фигурировал Келлог.
По словам Зеленского, ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Украинский политик добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
15:00
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 мартаПрезидент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед
США так и не возобновили поставки военной помощи Украине, несмотря на то, что Зеленский попытался извиниться за свое поведение и выразил "повиновение" Вашингтону. О том, как после этого будут идти дела у ВСУ — в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийКит КеллогВооруженные силы Украинывоенная помощьБелый дом
 
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Заголовок открываемого материала
17:27"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США
17:26Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
17:06Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев
16:37Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?
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16:17Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину
16:14Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
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15:00"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
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