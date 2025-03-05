https://ukraina.ru/20250305/1061563755.html

Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским

Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским - 05.03.2025 Украина.ру

Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским

Американские чиновники, в числе которых оказался советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Владимиром Зеленским после знаменитого скандала в Белом доме, чтобы указать украинскому политику на необходимость стабилизации отношений. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники

2025-03-05T17:26

2025-03-05T17:26

2025-03-05T17:26

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Как заявило издание, после подобного "обмена секретиками" Зеленский опубликовал пост в своих соцсетях, заявив, что ему "досадно" из-за итогов встречи с Трампом.В статье отмечается, что среди тех, кто связывался с Зеленским, фигурировал Келлог.По словам Зеленского, ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Украинский политик добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.США так и не возобновили поставки военной помощи Украине, несмотря на то, что Зеленский попытался извиниться за свое поведение и выразил "повиновение" Вашингтону. О том, как после этого будут идти дела у ВСУ — в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg

https://ukraina.ru/20250305/1061556738.html

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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, вооруженные силы украины, военная помощь, белый дом