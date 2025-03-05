Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Американские чиновники, в числе которых оказался советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Владимиром Зеленским после знаменитого скандала в Белом доме, чтобы указать украинскому политику на необходимость стабилизации отношений. Об этом 5 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники
Как заявило издание, после подобного "обмена секретиками" Зеленский опубликовал пост в своих соцсетях, заявив, что ему "досадно" из-за итогов встречи с Трампом.
"Высокопоставленные чиновники [администрации] Трампа вели тайные переговоры с Зеленским и его командой. Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью Трампа перед конгрессом", — заявили в публикации.
В статье отмечается, что среди тех, кто связывался с Зеленским, фигурировал Келлог.
По словам Зеленского, ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Украинский политик добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь.
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