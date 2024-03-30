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Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу

Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу - 30.03.2024 Украина.ру

Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу

Сейчас в Запорожской области проходит много задержаний. Силовикам даже удается вычислять персонажей, которые в 2022-2023 годах корректировали огонь

2024-03-30T13:56

2024-03-30T13:56

2024-03-30T13:56

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Нам пора бы ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему со стороны Украины, считает лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир РоговОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Валерьевич, после отставки Алексея Данилова с поста секретаря СНБО в медийном пространстве появилось мнение, что Владимир Зеленский попытается зачистить всю политическую поляну Украины, пока он еще формально остается легитимным президентом. К каким последствиям это может привести? Насколько я понимаю, они не очень обрадуют американских кураторов Зеленского.- От переброски Данилова на другую должность ничего принципиально не изменится.С одной стороны, должность главы СНБО – номинальная. Это должность публичного говоруна, от которого мало что зависит. С другой стороны, Данилов умело ей пользовался.Данилов – это в прямом смысле жулик. В 1990е годы он начинал свою карьеру с того, что продавал крашеных собак под видом волков и имел отношение к организованным преступным группировкам Луганска. И он сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные предприятия и коммерсанты.Данилов поставил это дело на коммерческий поток. Если кто-то из крупных дельцов хотел срезать своего конкурента по бизнесу или подрядам, то Данилов за деньги вводил против них ограничительные меры. Также Данилов брал деньги за непопадание или исключение из этого списка (это стоило дороже).Есть же шутка, что Украина – это от слова "украсть". Деятельность Данилова на посту секретаря СНБО – наглядное тому подтверждение.Данилова уволили потому, что он нецензурно исковеркал фамилию главы делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэйя. Такое не прощается даже в условиях бардака, который сейчас творится в Киеве. Был большой скандал. Цена вопроса для режима Зеленского еще выше. А с учетом того, что с Пекином у Украины и так очень плохие отношения, Данилов быстренько лишился своей должности.Показательно то, что на должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко, который до недавних пор руководил Службой внешней разведки Украины. Тут тоже без зрады не обошлось, потому что Литвиненко в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ в Москве. Зрада налицо, но почему-то украинские "патриоты" не возмущаются тому, что ими будет руководить "агент российских спецслужб". Они все это проглотили достаточно быстро.- И все-таки, кого следующим зачистит Зеленский и как на это отреагируют американцы?- Данилов – это не явно не американцы. Это персонаж, который случайно попал на эту должность. Это представитель одного из центров влияния при Зеленском.На Украине сейчас все решает даже не Зеленский, а Ермак. Это он решает, кого назначить/уволить и кого поощрить/наказать. Он контролируется Великобританией. Лондон дает команды Ермаку, а Ермак дает команду Зеленскому.Лондон держит все очень жестко: начиная с терактов и заканчивая кадровой политикой.Я не могу сказать, что отставка Данилова – это зачистка. Но зачисткой Зеленский заниматься будет. Президентские выборы на Украине проведены не будут, легитимность Зеленского после 20 мая сойдет на нет, поэтому он попытается зачистить лиц, которые могут настроить против него другие органы власти.Кстати, сейчас из Верховной Рады пытаются сбежать ряд депутатов. Если раньше депутатами на Украине всегда становились за деньги, чтобы использовать свою должность для бизнеса, то теперь парламентарии пытаются избавиться от своей должности, понимая, что для них это может быть чревато, поскольку Рада после 20 мая станет единственным легитимным органом власти.Тот же Руслан Стефанчук буквально просит, чтобы его отпустили с должности спикера парламента. Он понимает, что может попасть под удар. Поэтому он рассчитывает стать главой Конституционного суда.Я вообще считаю, что вся Верховная Рада может быть как распущена, так и зачищена (кого-то уберут, кого-то подтянут). Потому что у Зеленского уже нет большинства в парламенте. Это раньше у него была политическая монобровь (только он бровями повел, Рада сразу же проголосовала), А теперь у него этого нет. Депутаты саботируют те или иные инициативы, которые проталкивает Зеленский, понимая, что их реализация может привести к их политической смерти (те же Порошенко и Тимошенко вновь подняли головы).Так что нас ждет очень интересное лето.- Переходим к теме СВО. Какова сейчас обстановка на Запорожском направлении?- В последние два месяца на Запорожском направлении боевые действия проходят по одному сценарию: ВС РФ идут вперед, занимают опорники и вражеские позиции, закрепляются, отбивают несколько контратак ВСУ, нанося им тяжелые потери, а потом снова идут вперед. Особенно хорошо это видно на Ореховском, Времевском и Васильевском участках. Там все примерно одинаково.Мы довольно часто слышим о Работино и Работинском выступе. Это территория, которую захватили ВСУ, когда они пытались наступать на Токмак. Она имеет больше символическое значение для киевского режима. Но именно потому, что эта перемога сакральная, Зеленский бросает на убой тысячи своих боевиков, чтобы удержать Работино, которое находится в низине и простреливается со всех сторон.Почему еще в селе и вокруг него идут тяжелые бои? Потому что вся эта территория перекопана линиями обороны.Тем не менее, сегодня инициатива за нашими ребятами. И потерь у нас гораздо меньше, чем у противника.- Насколько чувствуется снарядный голод у ВСУ? Удалось ли им полностью компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов массированным использованием дешевых, но очень опасных FPV-дронов?- FPV-дронов у ВСУ немерено. Да и снарядный голод у противника непостоянный. Если он возникает, то это происходит в результате нашего точного попадания по складам или нарушения логистики. Длится он от нескольких часов до одного-двух дней, когда вместо 40 снарядов прилетает 10. Да, становится полегче, но расслабляться все равно не стоит. Потому что в это время летят рои вражеских беспилотников, когда небо без преувеличения становится темным.Разведывательные коптеры корректируют огонь артиллерии, а FPV-дроны и дроны со сбросами все равно сеют смерть в большом количестве.Далеко не все решается РЭБом. Этих систем у нас не хватает. Спасибо волонтерам из проекта "Народный окопный РЭБ", которые закрывают потребности и буквально спасают жизнь ребятам. Потому что когда на вас летит граната или выстрел от РПГ, это очень опасно.Чего на нас ВСУ только не сбрасывают. Я лично с этим столкнулся в районе Энергодара, когда противник сбрасывает кассетные и субкассетные боеприпасы. Этот снаряд похож на цоколь лампочки. В нем находится большое количество шариков, которые после каждого взрыва продолжают взрываться.- Это похоже на хаймарсовские "колокольчики"?- Да. ВСУ эти "колокольчики" сбрасывают с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Куда их только не пихают. Из-за этого у наших саперов возникает очень много работы, потому что их зоны поражения большие. В Запорожской области они исчисляются квадратными километрами. Ребятам приходится обрабатывать каждый сантиметр. А бывает так, что эти предметы вкапываются в землю, из-за чего их еще труднее обезвредить.Кроме того, ВСУ увеличили число ударов по Запорожской АЭС. Это и управляемые снаряды, которые взрываются непосредственно возле топливохранилища. ПВО и РЭБ пока с этим справляются, но полностью обезопаситься мы не можем.Например, когда во время президентских выборов я голосовал на Запорожской АЭС, два дрона мы сбили, а четыре были еще в небе. Один из дронов прилетел по одному из избирательных участков. Произошел взрыв. Слава богу, никто не пострадал, но здание было частично разрушено.- Вы затронули тему украинского терроризма, о котором Запорожская область знает не понаслышке. Как с ними справлялись во время выборов?- Уровень террористической опасности во время выборов был не просто высоким. Эти черти со всех сторон пытались сорвать голосование. Враг наносил удары из артиллерии, РСЗО и дронов-камиказдзе. Токмак, Пологи и Каменско-Днепровский район буквально горели.Но были и прямые теракты. К сожалению, погибла женщина (член избирательной комиссии в Бердянске). Ее взорвали в собственной машине. У нее маленькая "Таврия", но нацисты засунули под нее 1,5 килограмма взрывчатки. Она лишилась ног и потеряла много крови. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но шансов спасти ее было.Еще была попытка теракта в отношении одного из доверенных лиц Владимира Путина. Слава богу, наши спецслужбы не позволили этот теракт осуществить.В целом в Запорожской области проходит много задержаний. Силовикам даже удается вычислять персонажей, которые в 2022-2023 годах корректировали огонь. Враг должен понимать, что он будет наказан. И я считаю, что нам пора бы ввести смертную казнь за военные преступления и терроризм. Только угроза страшного наказания может снизить эту проблему.- А как на борьбу с терроризмом повлияет трагедия в "Крокусе"? Такой жесткой риторики от российского руководства в отношении Украины мы раньше не слышали.- Меня очень радует ужесточение риторики российского руководства, потому что за этими словами уже следуют дела, которых станет еще больше.Мы уже видим вежливые и точные удары по военным объектам режима Зеленского. Достаточно вспомнить Одессу, где мы накрыли ведомственный санаторий СБУ, который использовался как пункт временной дислокации для элитных боевиков и наемников, а также крупный склад боеприпасов. Туда прилетело очень хорошо. Включилась повторная детонация. Этот склад еще долго разрывался в прямом смысле слова.Меня очень радует, что директор ФСБ Александр Бортников призвал признать СБУ террористической организацией. Да, это надо было сделать раньше. Но похоже, что терпение заканчивается даже у высшего руководства нашей страны.Еще меня очень радует, что тот же Буданов* станет законной целью для ВС РФ. Потому что неотвратимость наказания будет парализовывать врага. Надеюсь, что они сбегут куда-нибудь в Лондон или Нью-Йорк, перестав изображать из себя героев."Героям" уже страшно. Именно поэтому они визжат как ужаленные, что это якобы не они. Именно поэтому адвокаты дьявола в лице западных стран делают то же самое.* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20221031/1040340261.html

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Роман Гнатюк

интервью, запорожская аэс, терроризм, алексей данилов, украина, владимир зеленский, снбо, великобритания, сво, запорожье, дроны, вс рф, россия