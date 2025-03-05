Все время думаю, что будет дальше: главред Украина.ру о том, как вылечить Киев от антироссийской болезни
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкФорсайт-форум "Хочу жить в России!", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру"
В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
Главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов, который стал модератором площадки, заострил внимание на вопрос транзита власти на Украине. Ведь, как отмечают многие эксперты, вместе с должностью президента новая администрация страны может получить "в наследство" болезнь под названием "Украина - это антиРоссия".
"Я все время думаю о том, что будет дальше, но глаза боятся, а руки делают. Значит если мы в мирный процесс входим, свои требования выдвигаем: денацификация, демилитаризация, тотальный отказ от русофобии. Вообще нужно устроить вместе с мировым сообществом такую обстановку на Украине, чтобы силовые бандитские решения были бы невозможны, но это пока мои мечты", - отметил Хисамов, подчеркнув, что для того, чтобы нужным образом сложить украинские условия, нужно еще много всего сделать.
Полное видео "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.
В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее представители российской власти многократно подчеркивали, что Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния: "Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО.