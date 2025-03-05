https://ukraina.ru/20250305/1061559144.html

Все время думаю, что будет дальше: главред Украина.ру о том, как вылечить Киев от антироссийской болезни

Все время думаю, что будет дальше: главред Украина.ру о том, как вылечить Киев от антироссийской болезни - 05.03.2025 Украина.ру

Все время думаю, что будет дальше: главред Украина.ру о том, как вылечить Киев от антироссийской болезни

В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"

2025-03-05T15:49

2025-03-05T15:49

2025-03-05T15:49

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Главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов, который стал модератором площадки, заострил внимание на вопрос транзита власти на Украине. Ведь, как отмечают многие эксперты, вместе с должностью президента новая администрация страны может получить "в наследство" болезнь под названием "Украина - это антиРоссия".Полное видео "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее представители российской власти многократно подчеркивали, что Россию категорически не устраивает заморозка конфликта, который позволит киевскому режиму набраться сил и пойти на новый виток вооруженного противостояния: "Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО.

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, искандер хисамов, украина.ру, конгресс сша, украинское досье