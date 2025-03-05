https://ukraina.ru/20250305/1061567609.html

Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске

Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске - 05.03.2025 Украина.ру

Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске

Украина.ру, 05.03.2025

2025-03-05T19:33

2025-03-05T19:33

2025-03-05T19:33

россия

донбасс

европа

дональд трамп

нато

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фашизм

антифашисты

фашисты

сша

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"Ковчег традиции" или "Остров свободы"?В последнее время активно ведутся поиски образа России, который представлял бы собой некую альтернативу современному Западу и, соответственно, привлекал бы тех западных людей, среди которых такая альтернатива востребована. Поиск вывел на два магистральных направления. Первый назвали "традиционными ценностями". Это направление стало закономерной реакцией на изрядно всех доставшую леволиберальную "повестку": культуру отмены, воукизм, экологический и феминистский акционизм, ЛГБТ*. Концепция России как своеобразного "ковчега", где приветствуются нормальные семьи, а разнообразные меньшинства имеют все гражданские права, но не навязывают свое видение мира большинству, действительно для многих стала привлекательной. Мы неоднократно писали о людях, которые переезжают в Россию из западных стран именно в поисках "нормальности". Но повестка "традиционных ценностей" имеет и обратную сторону.Международный форум "Традиционные ценности", который прошел в прошлом году Госдуме, отчетливо показал, что содержание этой фразы все понимают очень по-разному и, когда дело от абстрактного популизма доходит до конкретики, могут даже начаться конфликты. Хотя бы потому, что среди участников были американские (в т.ч. латиноамериканские) религиозные ультраконсерваторы с лозунгами, до боли напоминающими лозунги правых диктатур второй половины XX века.А это проблема для РФ, которая выстраивает свою идентичность вокруг культа Победы над фашизмом в прошлом и борьбы с фашизмом (денацификации) в настоящем. Очень сложно поддерживать образ исторических победителей фашизма, имея дела с идеологическими и политическими наследниками сенатора Маккарти и генерала Виделы с их пониманием "традиций", которые отнюдь не ограничиваются нормальными семейными отношениями. В то же время, среди участников были арабские и африканские левые прогрессисты, которые активно ищут сближения с Россией, но не для консервации, а, наоборот, для скачка в будущее, где они освободятся от неоколониальной зависимости, обретут все демократические гражданские права, получат передовую науку, в т.ч. социогуманитарную. Это два разных мира. Они могут пересечься, чтобы поговорить и выдвинуть пару лозунгов на форумах, но в реальной политической практике — нет.А еще в некоторых близких РФ странах БРИКС и желающих к ним присоединиться разрешены неприемлемые для нас однополые браки. Зато в США (вроде как "геополитическом противнике" России), после прихода к власти в администрации Дональда Трампа, пропагандируются те же "традиционные ценности", и мы, оставаясь в этой парадигме, не просто перестаем быть уникально привлекательными, но снова (как в либеральную эпоху) превращаемся к социокультурное охвостье Соединенных Штатов. И что с этим всем делать?Второе направление поиска привлекательного образа России связано как раз с БРИКС и с лидерством на Глобальном Юге. А это совершенно иное коммуникативное и символическое пространство, нежели "традиционные ценности". В нем антиколониальная и антиимпериалистическая борьба выше стабильности, наука выше религии, развитие выше традиций, права человека выше устоев и т.д. И дело даже не в том, что первый путь лучше второго или второй лучше первого, а в том, что сработает и даст реальный результат. После победы Трампа оба направления находятся в кризисе. Первое — потому что, как уже было сказано, Россия вдруг перестала быть уникальной, и консерваторы всех мастей (от умеренно-демократических до радикально-фашистских) снова смотрят на США. Второе — потому что потепление отношений с трампистской Америкой делает двусмысленными тесные отношения с Китаем — первым врагом трампистской Америки.Распутье создает проблемы, но одновременно и возможность проверить на практике — а что сработает? Так, помимо международных консервативных мероприятий, в России начали проводить и встречи с иностранцами левых взглядов. Недавно в Луганске при поддержке правительства ЛНР прошел Международный антифашистский интерфорум."Мягкая сила" Донбасса"Не зря этот форум проходит именно здесь, в Луганске, — заявил замруководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов на пленарном заседании. — Мы заслужили это право".Вроде бы стандартные приветственные слова, но, если задуматься, в них заключен огромный потенциал "мягкой силы". Донбасс в целом и ЛНР в частности — это могучее сакральное место для людей левых взглядов со всего мира. Это и прошлое (революция, Ворошилов, Великая Отечественная, Молодая гвардия), и настоящее (шахтеры, восстание, вооруженная борьба с бандеровцами и американским империализмом)."Героическая земля Луганска борется с украинским неонацизмом 11 лет. Это идеология, с которой мы не можем согласиться", — говорит Черноусов, и это выстреливает, это работает.Он абсолютно верно замечает, что лучшим способом прорвать информационную блокаду, которую устроили западные мейнстримные СМИ, является народная дипломатия. На Донбасс тянутся антифашисты из разных стран. Раз они тянутся, им надо дать возможность приехать, узнать реальное положение дел и уехать обратно, чтобы рассказать все родственникам, друзьям и знакомым. И надо понимать, что антифашисты — это чаще всего люди левых взглядов, а значит для их привлечения нужно соответствующие образы. Донбасс, полный таких образов, является идеальным местом для народной дипломатии.Именно народная дипломатия, по мнению омбудсмена ЛНР Анны Сороки, помогала жителям Донбасса все 11 лет войны."Без поддержки тех, кто был достаточно смелым чтобы приезжать к нам, мы бы не увидели тех изменений, которые мы видим сейчас в мире", — считает она.А изменения в мире таковы, что о преступлениях украинских националистов уже заговорили. И кощунственные сравнения России с Третьим Рейхом, которые позволяют себе некоторые крупные европейские политики, по словам представителя МИД РФ в ЛНР Владислава Дейнего, вызывают протест со стороны жителей западных стран, дистанцируют западные народы от политиков, якобы их представляющих."Республика всегда доверительно относилась ко всем, кто хотел найти правду. И эта политика открытости дала свои плоды", — утверждает председатель независимого профсоюза "Новый труд", депутат Государственной Думы РФ II созыва Дарья Митина.Плоды же заключаются в том, что общественное мнение в западных странах сильно отличается от той картины, которую выдают в публичное поле правящие круги через подконтрольные им медиа.Одними из самых активных представителей народной дипломатии, которые рассказывают миру об антифашистской борьбе на Донбассе, являются музыканты германско-турецкой Grup Yorum. Группу создали в 1985 году турецкие студенты, с тех пор у нее вышел 21 альбом, а новыми музыкантами стали в том числе потомки основателей. Yorum поют на турецком, курдском, арабском, черкесском, испанском, итальянском, а теперь и на русском языке. Они, по собственным словам, создают "музыку для угнетенных", участвуют в акциях протеста и забастовках, их песни звучат на митингах и демонстрациях. Последний многотысячный концерт в Турции группа дала в 2014 году. С тех пор это стало невозможным, на родине музыкантов арестовывают, сажают в тюрьмы, альбомы группы изымают из продажи. Нынешние молодые участники группы живут в Германии и поют свои песни в том числе в поддержку Донбасса."Наша задача – приезжать в те места, где идет антифашистская борьба, и поддерживать ее, — говорит вокалистка Grup Yorum Сена Эркоч. — Вы должны понимать, что в Германии и в Европе вообще большая цензура. Целое поколение выросло с навязанными нам нацистскими флагами Украины. Поэтому, когда в 2022 году произошла эскалация, многие обманутые левые отвернулись от нас, потому что мы поддерживали Россию и Донбасс. Но украинская армия — это коллаборационисты НАТО и американского империализма, а империализм США и НАТО — это общий враг для людей всего мира. Вы требуете остановить империализм, поэтому ваше требование — это и наше требование".Антифашисты выбирают РоссиюСену Эркоч поддержал итальянский журналист и историк с научной степенью Андреа Лучиди."Эта война не просто против России, — заявил он. — Это война против всех антифашистов мира и война с историей. Тысячи граждан Советского Союза воевали среди итальянских партизан против фашизма. В Милане есть памятник советским воинам, сражавшимся в рядах итальянского Сопротивления. В 2022 году мы организовали там мероприятие, сорвать которое попытались проукраинские активисты. Это парадокс, но в Италии сейчас фашистами называют антифашистов. Поэтому важно рассказать в России, что итальянский народ и политика итальянского государства — не одно и то же. Много западных антифашистов приезжало в Советский Союз. Сегодня мы приезжаем в Россию, потому что Россия — это остров свободы".Еще один итальянский журналист, автор телеграм-канала "Донбасс-Италия" и организатор множества итальяно-российских культурных мероприятий Винченцо Лоруссо уже два года живет в Луганске."Я открыл для себя Донбасс в 2014 году, — рассказывает он. — когда узнал об обстрелах от жены, которая родом из этих мест. Она сказала мне, что не может позвонить матери, потому что там, на Донбассе, нет ни электричества, ни связи, так как украинская армия обстреливает территорию. Я спросил у нее, как это обстреливает? Ведь твоя мать — украинка из Украины. Тогда я понял, что мы в Европе живет в информационном пузыре. До начала СВО в Европе вообще никто не интересовался Донбассом. После 2022 года все уже знали про Донбасс, но считали, что ДНР и ЛНР — агрессоры, а не жертвы".Винченцо считает, что борьба с фашизмом сегодня очень актуальна, так как он все еще существует — в Европе и особенно на Украине."А в Европе, — говорит итальянский журналист, — пытаются стереть историю. Они разрушают памятники, разрешают демонстрировать нацистские жесты, кощунственными заявлениями президента Италии западные политики пытаются провести параллель между Третьим рейхом и Российской Федерацией. И это неприемлемо. Но это та часть фашизма, которую очень легко распознать. Настоящий фашизм — это то, что скрыто. Можно не демонстрировать фашистское приветствие, но блокировать счета людям по национальному признаку, запрещать русскую культуру, блокировать российское телевидение, вводить санкции и т.д. Что может быть более фашистским, чем закрытие университетского курса о Достоевском в Миланском университете? В Италии говорят, что это не фашизм. Но я думаю, что это он и есть".По словам гитариста Yorum Умута Гюльтекина, в Европе много цензуры из-за войны между Россией и Украиной, и задача группы - не только спеть песни в поддержку Донбасса, но и донести правду до западного сообщества."Мы говорим, что войны между Россией и Украиной нет, — заявляет он. — Эта война ведется между американским империализмом НАТО и Россией. Поэтому мы, как интернационалисты и антиимпериалисты, должны быть там, где ведется борьба, и поддерживать сопротивление. Вот почему мы здесь".Синан Эрсой, журналист, представитель организации "Народный фронт Турции", также считает, что нынешняя война ведется против России именно как против наследницы Советского Союза и советской истории."Вот почему они хотят окружить Россию, потому что здесь все еще жива история с традициями и ценностями народной борьбы. И мы здесь для того, чтобы поддержать народ Донбасса в антифашистской борьбе".Музыкант Марсель Раммескихен приехал в Луганск из Германии как представитель Международного арт-фронта — объединения людей искусства с левыми взглядами."Даже будучи людьми искусства, мы все сталкиваемся с одинаковыми проблемами во всем мире, — говорит Марсель. — И они почти всегда происходят по вине одного и того же преступника — американского империализма. Вот, почему мы здесь".Немка Лиане Килинч получила в России политическое убежище. Ее преследуют на родине, потому что уже 10 лет во главе благотворительной организации "Мост мира" она отправляет из Европы гуманитарную помощь на Донбасс. Она пока еще плохо говорит по-русски, но очень старается."В нашей организации участвуют немецкие антифашисты, люди из Австрии, Швейцарии, России, — объясняет она. — У нас 800 проектов на Донбассе и уже 81 поставка гуманитарных грузов. Сначала мы возили их прямо из Германии, но после 2022 года собираем средства в Европе и делаем закупки всего необходимого в России".За интернациональную солидарность и против фашизмаПосле форума иностранные делегаты посетили целый ряд музеев. В одном из них — в Станице Луганской — экскурсовод показал экспозицию древностей и заметил, что мы только что осмотрели 40 тысяч лет истории, но присутствия Украины не обнаружили. По его словам, до 2022 года много артефактов общей с Россией истории приходилось прятать, чтобы их не уничтожили украинские власти и националистические группировки.Посетили также советские и современные мемориалы (где-то восстановлены разрушенные войной старые советские, поэтому их с современными трудно разделить), и освобожденные недавно населенные пункты ЛНР, где видны кровавые раны войны, а также обнаружены тайные тюрьмы, где украинские националистические группировки пытали и убивали людей. Обо всем об этом они так или иначе расскажут на родине.Финалом интерфорума стало подписание совместной декларации."Правому повороту к реакции и новому фашизму, который сейчас происходит на Западе, — указано в ней, — может оказать сопротивление только общий фронт международной антифашистской и антиимпериалистической солидарности народов. Наш Форум призван стать одной из точек кристаллизации этого сопротивления.Мы призываем, в день восьмидесятилетия Великой Победы, почтить память героев-антифашистов во всех странах, где люди встали на путь борьбы против коричневой чумы: героев ЭЛАС в Греции, антифашистов Народно-освободительной армии Югославии, участников восстания в Варшавском гетто и партизан Армии Людовой в Польше, "Гарибальдийских бригад" и "Бригад Маттеоте" в Италии, товарищей Эрнста Тельмана в Германии, тысяч подпольщиков Сопротивления Франции, Испании, Австрии, Румынии и других стран!Мы призываем выстраивать и укреплять связи с единомышленниками сегодня, потому что завтра нам всем предстоит трудный бой, и готовиться к нему нужно уже сейчас!За интернациональную солидарность и совместные действия против фашизма и империализма!"И, конечно, концерт Grup Yorum.Когда зал вместе и исполнителями поет не только традиционную "Катюшу", но "Бандьера Роса", "Белла чао" и "Команданте Че Гевара" — это о чем-то, но говорит. И если бы речь шла только о пожилых людях, но нет, молодежи было предостаточно. И это не выглядело как дежурный сгон на официальное мероприятие. Школьников и студентов можно заставить прийти на концерт, но их нельзя заставить запрыгивать на сцену и с криками восторга фотографироваться с музыкантами, если им не нравится.* организация, запрещенная в РФОб альтернативном взгляде западных левых на российско-украинский конфликт — в материале "Лидеры чешской компартии: Свобода и демократия — это не об Украине"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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