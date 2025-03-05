"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США - 05.03.2025 Украина.ру
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"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США
"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США - 05.03.2025 Украина.ру
"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США
Американский президент Дональд Трамп использует приостановку военной помощи Украине только как угрозу, которая в момент того, как возымеет действие, может быть отброшена. Поставки ВСУ от Вашингтона могут быть возобновлены, разве что не в полном объеме. Об этом изданию Украина.ру заявил Владимир Васильев
2025-03-05T17:27
2025-03-05T17:38
эксклюзив
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
владимир васильев
военная помощь
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Накануне Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Он даже запретил Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. После этого Владимир Зеленский, как утверждает американский лидер, обратился к нему с "письмом". По словам Трампа, в нем говорится, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы".Сегодня же, 5 марта, газета The New York Times обратила внимание на, что Вашингтон не стал пересматривать решение о приостановке помощи Киеву, несмотря на заявления Зеленского. По мнению авторов публикации, Трамп с оптимизмом воспринял инициативу украинского политика вернуться к обсуждениям мирных переговоров и сделки по редкоземельным ресурсам. Однако оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой крупной помощи Украине. В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой. В комментарии изданию Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, постоянный участник политических ток-шоу Владимир Васильев заявил, что военная помощь Киеву может быть возобновлена. Он подчеркнул, что Америка действительно может пойти на возобновление поставок Украине, однако сделать это не в полном объеме. По словам собеседника издания, Трамп может "тасовать картишки, меняя одни системы вооружения на другие". "Для президента США важен сам факт, что его угроза сработала. Трамп все еще держит Киев на суперкоротком поводке: стоит Киеву куда-то дернуться — механизм заработает", — утонил Васильев. Главной причиной испуга Зеленского стало ограничение разведданных, отметил эксперт. Он заявил, что именно поток этой информации необходим на войне 24 часа в сутки. Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что чиновники из администрации президента США, в числе которых оказался советник Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Зеленским после знаменитого скандала в Белом доме, чтобы указать последнему на необходимость стабилизации отношений. По мнению авторов статьи, именно это вынудило Зеленского пойти на попятную. Стоит отметить, что американское издание Bloomberg подсчитало, на сколько ВСУ хватит запасов военных ресурсов, переданных ранее. По мнению авторов публикации, поражение украинской армии может наступить в течении нескольких месяцев, если США не возобновят поставки. О том, на чем именно "погорят" ВСУ — в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, владимир васильев, военная помощь
Эксклюзив, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Владимир Васильев, военная помощь

"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США

17:27 05.03.2025 (обновлено: 17:38 05.03.2025)
 
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Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американский президент Дональд Трамп использует приостановку военной помощи Украине только как угрозу, которая в момент того, как возымеет действие, может быть отброшена. Поставки ВСУ от Вашингтона могут быть возобновлены, разве что не в полном объеме. Об этом изданию Украина.ру заявил Владимир Васильев
Накануне Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Он даже запретил Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. После этого Владимир Зеленский, как утверждает американский лидер, обратился к нему с "письмом". По словам Трампа, в нем говорится, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы".
Сегодня же, 5 марта, газета The New York Times обратила внимание на, что Вашингтон не стал пересматривать решение о приостановке помощи Киеву, несмотря на заявления Зеленского. По мнению авторов публикации, Трамп с оптимизмом воспринял инициативу украинского политика вернуться к обсуждениям мирных переговоров и сделки по редкоземельным ресурсам. Однако оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой крупной помощи Украине.
В то же время советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Трамп может пересмотреть решение о приостановке военной помощи Украине, если Киев и Вашингтон продвинутся в переговорах и укрепят доверие между собой.
В комментарии изданию Украина.ру главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, постоянный участник политических ток-шоу Владимир Васильев заявил, что военная помощь Киеву может быть возобновлена.
"За последние 43 дня (с момента вступления Трампа в должность - Ред.), американский лидер показал свою методику, которая заключается в том, что он использует все виды давления [на оппонентов] — тарифы, военную помощь, какие-то экономические указы — просто как угрозу. Поэтому тот сигнал, что Трамп послал Зеленскому, можно приравнивать к угрозе, которая возымела свое действие. Если рассматривать шаги президента США под подобным углом, то военная помощь Киеву может возобновиться", — считает Васильев.
Он подчеркнул, что Америка действительно может пойти на возобновление поставок Украине, однако сделать это не в полном объеме. По словам собеседника издания, Трамп может "тасовать картишки, меняя одни системы вооружения на другие".
"Для президента США важен сам факт, что его угроза сработала. Трамп все еще держит Киев на суперкоротком поводке: стоит Киеву куда-то дернуться — механизм заработает", — утонил Васильев.
Главной причиной испуга Зеленского стало ограничение разведданных, отметил эксперт. Он заявил, что именно поток этой информации необходим на войне 24 часа в сутки.
Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что чиновники из администрации президента США, в числе которых оказался советник Трампа по Украине Кит Келлог, тайно связывались с Зеленским после знаменитого скандала в Белом доме, чтобы указать последнему на необходимость стабилизации отношений. По мнению авторов статьи, именно это вынудило Зеленского пойти на попятную.
Стоит отметить, что американское издание Bloomberg подсчитало, на сколько ВСУ хватит запасов военных ресурсов, переданных ранее. По мнению авторов публикации, поражение украинской армии может наступить в течении нескольких месяцев, если США не возобновят поставки. О том, на чем именно "погорят" ВСУ — в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
 
ЭксклюзивУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВладимир Васильеввоенная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
17:27"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США
17:26Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
17:06Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев
16:37Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?
16:35Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа
16:17Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину
16:14Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
16:10"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России
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15:49Все время думаю, что будет дальше: главред Украина.ру о том, как вылечить Киев от антироссийской болезни
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15:32Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
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15:00"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
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