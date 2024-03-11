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Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло

Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло - 11.03.2024 Украина.ру

Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло

В Херсонской области поймали участника незаконного вооруженного формирования, который публично агитировал за отделение Крыма от России и распространял пропагандистские материалы в сети. Видео задержания опубликовал телеграм-канал "Следком Херсонской области"

2024-03-11T16:59

2024-03-11T16:59

2024-03-11T16:59

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херсонская область

геническ

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следственный комитет

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Судя по кадрам, террорист замаскировался под водителя такси, но это его не спасло – правоохранители задержали его прямо на работе. Установлено, что 55-летний житель Геническа, действуя с 2015 года в составе вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признано террористической организацией, запрещённой в России), принимал участие в протестных мероприятиях, публично агитировал за отделение Крыма от РФ и распространял пропагандистские материалы в СМИ. Уточняется, что помимо этого, задержанный пересылал деньги на счёт незаконного вооружённого формирования, а также принимал участие в подборе лиц из числа жителей Геническа для участия в нём. Следственный комитет России по Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается, заключили в Следкоме.

https://ukraina.ru/20240305/1053710092.html

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новости, херсонская область, геническ, ск рф, следственный комитет, россия