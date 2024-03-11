Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло - 11.03.2024 Украина.ру
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Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло
Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло - 11.03.2024 Украина.ру
Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло
В Херсонской области поймали участника незаконного вооруженного формирования, который публично агитировал за отделение Крыма от России и распространял пропагандистские материалы в сети. Видео задержания опубликовал телеграм-канал "Следком Херсонской области"
2024-03-11T16:59
2024-03-11T16:59
новости
херсонская область
геническ
ск рф
следственный комитет
россия
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Судя по кадрам, террорист замаскировался под водителя такси, но это его не спасло – правоохранители задержали его прямо на работе. Установлено, что 55-летний житель Геническа, действуя с 2015 года в составе вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признано террористической организацией, запрещённой в России), принимал участие в протестных мероприятиях, публично агитировал за отделение Крыма от РФ и распространял пропагандистские материалы в СМИ. Уточняется, что помимо этого, задержанный пересылал деньги на счёт незаконного вооружённого формирования, а также принимал участие в подборе лиц из числа жителей Геническа для участия в нём. Следственный комитет России по Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается, заключили в Следкоме.
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новости, херсонская область, геническ, ск рф, следственный комитет, россия
Новости, Херсонская область, Геническ, СК РФ, Следственный комитет, Россия

Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло

16:59 11.03.2024
 
Террорист в Геническе
Террорист в Геническе
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В Херсонской области поймали участника незаконного вооруженного формирования, который публично агитировал за отделение Крыма от России и распространял пропагандистские материалы в сети. Видео задержания опубликовал телеграм-канал "Следком Херсонской области"
Судя по кадрам, террорист замаскировался под водителя такси, но это его не спасло – правоохранители задержали его прямо на работе.

Установлено, что 55-летний житель Геническа, действуя с 2015 года в составе вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признано террористической организацией, запрещённой в России), принимал участие в протестных мероприятиях, публично агитировал за отделение Крыма от РФ и распространял пропагандистские материалы в СМИ.
"Действуя в составе батальона, фигурант принимал активное участие в публичных мероприятиях протестного характера, отвечал за организацию и реализацию пропагандистских материалов в СМИ и агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путём", – информирует СК РФ по Херсонской области.
Уточняется, что помимо этого, задержанный пересылал деньги на счёт незаконного вооружённого формирования, а также принимал участие в подборе лиц из числа жителей Геническа для участия в нём.
Следственный комитет России по Херсонской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации).
В отношении задержанного СУ СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается, заключили в Следкоме.
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
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В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - СледкомВ Луганске органами Следственного комитета РФ задержан гражданин Украины. Он подозревается в финансировании националистического полка "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике 5 марта
 
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