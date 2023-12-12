https://ukraina.ru/20231212/1051931269.html

Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник

Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник - 12.12.2023 Украина.ру

Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник

Палата представителей Конгресса США намерена 13 декабря провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник в Конгрессе сообщает РИА Новости

2023-12-12T03:49

2023-12-12T03:49

2023-12-12T03:49

сша

президент сша

джо байден

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конгресс сша

импичмент

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Расследования, инициированные ранее республиканцами, касаются обвинений Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.По словам источника в американском законодательном органе, представители демократического меньшинства в нижней палате в настоящее время активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.Согласно графику заседаний Палаты представителей, 12 декабря один из комитетов палаты обсудит ход расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена.

https://ukraina.ru/20231208/1051859536.html

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сша, президент сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша, импичмент