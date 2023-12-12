Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник - 12.12.2023 Украина.ру
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Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник
Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник - 12.12.2023 Украина.ру
Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник
Палата представителей Конгресса США намерена 13 декабря провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник в Конгрессе сообщает РИА Новости
2023-12-12T03:49
2023-12-12T03:49
сша
президент сша
джо байден
хантер байден
конгресс сша
импичмент
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Расследования, инициированные ранее республиканцами, касаются обвинений Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.По словам источника в американском законодательном органе, представители демократического меньшинства в нижней палате в настоящее время активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.Согласно графику заседаний Палаты представителей, 12 декабря один из комитетов палаты обсудит ход расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена.
https://ukraina.ru/20231208/1051859536.html
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сша, президент сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша, импичмент
США, президент США, Джо Байден, Хантер Байден, Конгресс США, импичмент

Палата представителей 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдену – источник

03:49 12.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Палата представителей Конгресса США намерена 13 декабря провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник в Конгрессе сообщает РИА Новости
Расследования, инициированные ранее республиканцами, касаются обвинений Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.
По словам источника в американском законодательном органе, представители демократического меньшинства в нижней палате в настоящее время активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.
Согласно графику заседаний Палаты представителей, 12 декабря один из комитетов палаты обсудит ход расследования в рамках процедуры импичмента действующего президента США Джо Байдена.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 13:38
В США обвинения Хантера Байдена назвали "ядерной бомбой" под его отцаОбвинительное заключение в отношении сына президента США Хантера Байдена может стать "бомбой", которая загоняет Джо Байдена в "ловушку", построенную им самим. Такое мнение высказал ряд американских экспертов Fox News 8 декабря.
 
СШАпрезидент СШАДжо БайденХантер БайденКонгресс СШАимпичмент
 
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