Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти - 01.12.2023 Украина.ру
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Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти
Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти - 01.12.2023 Украина.ру
Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом заявил 1 декабря глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
2023-12-01T09:50
2023-12-01T10:09
новости
кривой рог
взрыв
украина
повреждения
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По его словам, Кривой Рог подвергся ночным "ударам БПЛА".При этом он не уточнил степень повреждений.Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены предприятие и заводская территория.
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новости, кривой рог, взрыв, украина, повреждения
Новости, Кривой Рог, взрыв, Украина, повреждения

Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти

09:50 01.12.2023 (обновлено: 10:09 01.12.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
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Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом заявил 1 декабря глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
По его словам, Кривой Рог подвергся ночным "ударам БПЛА".
При этом он не уточнил степень повреждений.
Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены предприятие и заводская территория.
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