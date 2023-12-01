https://ukraina.ru/20231201/1051654112.html

Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти

Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти - 01.12.2023 Украина.ру

Российские военные ударили по Кривому Рогу — власти

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом заявил 1 декабря глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале

2023-12-01T09:50

2023-12-01T09:50

2023-12-01T10:09

новости

кривой рог

взрыв

украина

повреждения

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По его словам, Кривой Рог подвергся ночным "ударам БПЛА".При этом он не уточнил степень повреждений.Ранее назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал, что в подконтрольном ВСУ Херсоне повреждены предприятие и заводская территория.

https://ukraina.ru/20221012/1039652822.html

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2023

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новости, кривой рог, взрыв, украина, повреждения