https://ukraina.ru/20231130/1051621049.html

В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины

В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины - 30.11.2023 Украина.ру

В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины

В Польше проверят все 530 компаний, которые заработали на торговле украинским зерном. Об этом сообщил депутат Дариуш Йоньский в интервью TVN24

2023-11-30T12:29

2023-11-30T12:29

2023-11-30T12:29

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Депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский рассказал, что в Сейме (Нижняя палата Национального собрания) 10-го срока будут созданы три следственные комиссии.Одной из задач комиссий будет решить вопроса по торговле зерном.Йоньский также не исключил назначения следственной комиссии в связи с продажей Гданьского Нефтеперерабатывающего завода.В июле 2023 года "Известия" выяснили, что украинское зерно "экспортировали через подставные фирмы. Они уходили от уплаты налогов. Компании в ЕС, которые импортировали это зерно, тоже вызывают серьезные вопросы. Значительную часть зерна с Украины экспортировали через фирму "Толстактив", её после нескольких судебных дел переименовали в Technotrade Supply. Через подставных лиц ее владельцы создали несколько дочерних компаний в Венгрии и Словакии. И только в прошлом году продали им, а по сути сами себе, 150 миллионов тонн зерна."Криминализирована сама зерновая сделка и схема поставки зерна. К ней допускаются исключительно те компании, которые работают с офисом президента Украины, которые относят собственно долю", – рассказал Изданию руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

https://ukraina.ru/20230807/1048507968.html

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новости, новости украины, зерно, зерновая сделка, коррупция, украина, польша