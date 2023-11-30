В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины - 30.11.2023 Украина.ру
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В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины
В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины - 30.11.2023 Украина.ру
В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины
В Польше проверят все 530 компаний, которые заработали на торговле украинским зерном. Об этом сообщил депутат Дариуш Йоньский в интервью TVN24
2023-11-30T12:29
2023-11-30T12:29
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новости украины
зерно
зерновая сделка
коррупция
украина
польша
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Депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский рассказал, что в Сейме (Нижняя палата Национального собрания) 10-го срока будут созданы три следственные комиссии.Одной из задач комиссий будет решить вопроса по торговле зерном.Йоньский также не исключил назначения следственной комиссии в связи с продажей Гданьского Нефтеперерабатывающего завода.В июле 2023 года "Известия" выяснили, что украинское зерно "экспортировали через подставные фирмы. Они уходили от уплаты налогов. Компании в ЕС, которые импортировали это зерно, тоже вызывают серьезные вопросы. Значительную часть зерна с Украины экспортировали через фирму "Толстактив", её после нескольких судебных дел переименовали в Technotrade Supply. Через подставных лиц ее владельцы создали несколько дочерних компаний в Венгрии и Словакии. И только в прошлом году продали им, а по сути сами себе, 150 миллионов тонн зерна."Криминализирована сама зерновая сделка и схема поставки зерна. К ней допускаются исключительно те компании, которые работают с офисом президента Украины, которые относят собственно долю", – рассказал Изданию руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.
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новости, новости украины, зерно, зерновая сделка, коррупция, украина, польша
Новости, Новости Украины, зерно, зерновая сделка, коррупция, Украина, Польша

В Польше обнаружили 530 фирм-прокладок для торговли зерном с Украины

12:29 30.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Новосибирской области
Уборка пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В Польше проверят все 530 компаний, которые заработали на торговле украинским зерном. Об этом сообщил депутат Дариуш Йоньский в интервью TVN24
Депутат оппозиционной парламентской фракции "Гражданская коалиция" Дариуш Йоньский рассказал, что в Сейме (Нижняя палата Национального собрания) 10-го срока будут созданы три следственные комиссии.
Одной из задач комиссий будет решить вопроса по торговле зерном.
– Мы анализируем все 530 компаний, которые заработали на этом. Мы анализируем их связи не только в Польше. И что интересно, как оказалось, они заработали сотни миллионов злотых, когда стало известно, что этим зерном торговать не следует. На Украине на несколько часов появились компании, торгующие этим зерном. Кто-то все это допустил, – сказал Йоньский.
Йоньский также не исключил назначения следственной комиссии в связи с продажей Гданьского Нефтеперерабатывающего завода.
В июле 2023 года "Известия" выяснили, что украинское зерно "экспортировали через подставные фирмы. Они уходили от уплаты налогов. Компании в ЕС, которые импортировали это зерно, тоже вызывают серьезные вопросы. Значительную часть зерна с Украины экспортировали через фирму "Толстактив", её после нескольких судебных дел переименовали в Technotrade Supply. Через подставных лиц ее владельцы создали несколько дочерних компаний в Венгрии и Словакии. И только в прошлом году продали им, а по сути сами себе, 150 миллионов тонн зерна.
"Криминализирована сама зерновая сделка и схема поставки зерна. К ней допускаются исключительно те компании, которые работают с офисом президента Украины, которые относят собственно долю", – рассказал Изданию руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 03:17
Украинский АПК после "зерновой сделки"В Киеве продолжается поиск путей выхода из тупика, в который себя же загнала украинская власть в связи с нежеланием выполнять российские требования по "зерновой сделке". Способы решения проблемы с агроэкспортом из кабинетов чиновников и менеджеров звучат разные, порой они превращаются в требования к соседним странам.
 
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