Десять лет спустя. Музыка Майдана и других народных восстаний

Сегодня любому свидетелю или участнику Евромайдана "Революции достоинства", как называют переворот 2013-2014 его сторонники, трудно поверить и осознать, что прошло 10 лет. Жизнь любого украинца действительно разделилась в тот мятежный год на "до" и "после", независимо от того, оценивает он те события положительно, или негативно

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102453/42/1024534207_0:90:3010:1783_1920x0_80_0_0_e15f0b780ba1a1479a2693a8464d08ea.jpg

Протесты против политики четвертого президента Виктора Януковича и за ассоциацию с Евросоюзом, которую огромное количество людей ошибочно интерпретировали как членство в ЕС, начались 21 ноября 2013 года с достаточно мирных демонстраций в центре столицы, но завершились государственным переворотом, массовыми беспорядками по всей стране и гражданской войной на востоке.Слово "Евромайдан" стало нарицательным, а по данным Public.ru стало самым популярным неологизмом в русском языке. С тех пор "майданом", в особенности в российских СМИ, принято называть любые попытки устроить Цветную революцию: во время протестов в Казахстане в 2022 году демонстранты даже просили журналистов не называть происходящее "майданом".Горячий отклик нашли события 2013-2014 годов в украинской (и не только) культуре: протестующих поддержали деятели искусства со всего мира, например, Лия Ахеджакова, Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни, музыканты американской рэп-рок группы Limp Bizkit, и многие-многие другие.О Майдане и событиях, последовавших за ним, были сняты документальные и художественные картины – в России, на Украине, за рубежом. К слову, два документальных фильма, снятые иностранцами, на Украине официально запрещены: достаточно известная, вызвавшая международный скандал "Украина в огне" Оливера Стоуна, и "Украина: Маски революции" французского документалиста Поля Морейра, в котором очень подробно показаны не только события непосредственно в центре Киева, но и предыстория, и последствия трагедии: создание неонацистских формирований в тренировочных лагерях, убийства безоружных правоохранителей, пожар в одесском Доме профсоюзов, Донбасс. Начинает Морейр свой фильм так: "В те дни все сочувствовали этим людям, восставшим против коррупции президента Януковича, стремившихся к правосудию, отдалению от России, сближению с Европой. Они стояли на морозе в середине зимы, меня не могла не восхищать их отвага и упорство."В финале фильма режиссер, интересовавшийся не только Украиной, но и конфликтами в Афганистане, Сомали и Ираке, приходит к выводу, что ключевую роль в событиях Майдана сыграло внешнее влияние, в частности, советник госсекретаря США (в те времена) Виктория Нуланд, раздававшая митингующим сладкие угощения – она тоже спустя годы воспринимается как фигура нарицательная.Музыка настоящих революцийГоворя о музыке и революции, первая композиция, которая придет в голову любому и каждому, разумеется – "Марсельза", написанная во время Великой Французской революции Клодом Жозефом Руже де Лилем, вдохновившая "Интернационал" и многие песни Великой Октябрьской революции, и остающейся гимном Пятой республики по сей день.Именно с "Марсельезой" и входом Марсельского добровольческого батальона в Париж музыка официально завоевала себе почетное место в революционных рядах борцов всего мира: в академической музыке к подобным произведениям относится Симфония C-dur Отона-Йозефа Ванденбрука, косвенно – моцартовская "Свадьба Фигаро" и "Вильгельм Телль" Россини, увертюра "Эгмонт" Бетховена, Salve Regina Франсиса Пуленка, прославившая Кубинскую революцию Симфония № 6 Ханса Вернера Хенце, Вариации Фредерика Ржевски на темы чилийских революционных песен, и многое другое.Ведущим жанром, естественно, оставалась песня: перечислить все песни (и даже наиболее знаковые) Первой русской и Октябрьской революций не хватит и десяти статей. Певцами других – последующих революций – становились поэт и композитор Серхио Ортега, написавший знаменитый гимн Чилийской революции El pueblo unido jamás será vencido (единый народ никогда не победить – ред.), Виктор Хара – еще один чилийский поэт и певец, коммунист, убитый режимом Аугусто Пиночета, кубинец Карлос Пуэбла, посвятивший команданте Эрнесто Че Гевара известную песню Hasta siempre, Comandante (навсегда, команданте – ред.), британский музыкант с авантюрной судьбой, социалист Корнелис Кардью, уехавший в КНР и посвятивший китайской революции много песен…Цветные мятежи вегетарианского столетияПарад "цветных революций" на постсоветском пространстве открыла в 2003 году грузинская Революция роз, а первый украинский майдан – Оранжевая революция 2004-го стал самым ярким и запоминающимся.Музыкальная группа "Ґринджоли" со своим "Разом нас багато, нас не подолати" (вместе нас много, нас не одолеть – ред.) со стороны третьего президента Виктора Ющенко, специфическая рэп-композиция в поддержку Януковича "Регионалы – Ющенко", победительница "Евровидения" Руслана со своими "Дикими танцями" звучали в городах, украшенных огненно-оранжевыми апельсинами и бело-голубыми флагами.Другие постсоветские протесты не были так самобытны в музыкальном смысле: ни Революция роз, ни Тюльпановая революция в Киргизии, ни протесты в Армении в 2008 году не запомнились яркими песнями, и только антиправительственные митинги в Белоруссии в 2020-м вновь взорвали русскоязычный музыкальный сегмент чем-то протестным.Главным хитом стала (не новая и многократно истолкованная неверно) легендарная песня"Перемен" Виктора Цоя, звучали народные песни, в том числе, "Купалінка", которую в советское время исполняли "Песняры".Популярные группы вроде "Тры чарапахі" или рэпера Сіроп тоже посвятили протестам песни, к ним подключились и некоторые российские исполнители – например, рэп-группа "Каста" и панк-рок-группа "Ногу свело!Майдан. Воины света, стихи ненависти, карпатская магияНа Майдане Цой тоже звучал: все та же песня "Перемен", но в украинском переводе – "Ми прагнемо змін" в исполнении тернопольской рок-группы "Скай".В музыкальном смысле Майдан стал действительно феноменальным и парадоксальным явлением, потому что звучало буквально все, даже то, что не имело к сути протестов ни малейшего отношения.Три символических композиции:– "Воины света, воины добра" белорусской группы "Ляпис Трубицкой". Она звучала буквально "из каждого утюга", с ней ассоциировали, поначалу, протестующих, затем – тех самых – погибших студентов, "Небесную сотню" Майдана, а потом – спустя всего полгода, украинских военных, участвовавших в операции против Донбасса. Сам Ляпис (музыкант Сергей Михалок) отнекивался: много раз заявлял, что, хотя премьера песни и состоялась в марте 2014-го, написана она была до начала протестов, и не имела к ним никакого отношения;– "Гей, плине кача" (плывет утка – ред.) – самая загадочная и мистическая композиция: лемковская (народ в Карпатах) обрядовая песня, буквально – мантра "Пливе кача по Тисині", похоронный плач, исполненный на Майдане львовским a capella секстетом "Піккардійська терція", и ставший, по сути, песней для поминания всех погибших.– Песня "Океана Ельзи" "Стіна" (стена – ред.). Со Святославом Вакарчуком так случается часто: его песни, не имеющие никакого отношения к политике и "повесточке", там, где музыкант пишет исключительно о любви и прямо заявляет об этом, тут же подхватываются народной молвой в качестве "гимна восстания", "песни народного гнева", и тому подобное. Первый куплет этой "революционной" песни:"Де ми з тобою будем, коли закінчиться їхня війна?Чи вистачить нам сили зробити так, щоби впала стіна,Стіна, стіна... Впала між нами стіна, стіна, стіна..."(где мы с тобой будем, когда закончится их война?.. хватит ли нам силы сделать так, чтобы упала стена, упала между нами стена?)Но песен Вакарчука звучало много: и духоподъемная "Все буде добре" (все будет хорошо – ред.), которую на Майдане пел он сам, пели другие музыканты, народ, политики; звучала его Gloria– тоже о любви, и еще одна исключительно лирическая песня "Вставай, мила моя, вставай!"Также на Майдане звучали хиты "Брат за брата" Kozak System, народная "Червона рута" (Владимира Ивасюка), которую, по воспоминаниям участников, много пели в метро, на станции Крещатик – выходя к Майдану. Звучали исторические песни, вроде повстанческой "Лента за лентой" УПА, Another Brick in the Wall из концептуального альбома "The Wall" Pink Floyd."В морозную ночь на 11 декабря 2013 года, во время первого штурма Майдана: пронизывающий холод, третий час ночи, темень, бойцы "Беркута" и внутренних войск со всех направлений ломятся на баррикады, толкотня среди защитников революции, санитары на брезенте периодически оттягивают раненых и раздавленных в Дом Профсоюзов, едкий запах слезоточивого газа, лимоны с молоком (необходимые для нейтрализации газа), на холме бьют колокола Михайловского Золотоверхого собора. И над всем этим на сцене Майдана – охрипшая Руслана со своими "Танцами" поражает видимых и невидимых врагов революции", - эту цитату украинского политолога Андрея Окара приводят, как правило, во всех воспоминаниях о Майдане.Пели много, пели разное. В отличии от "Воинов света" Ляписа, другие песни не остались так четко и неразрывно связаны с теми событиями: никто уже не вспомнит, что фолк-коллектив DakhDaughters пел на Майдане свою "Ганнусю", а "Танок на Майдані Конго" - "Там, де ти тепер", хотя эти композиции были связаны с переворотом куда сильнее, чем "Стіна" Вакарчука.Но уж точно запомнилось непрофессиональное, стихийное творчество "активистов" с пламенными сердцами: песня на стихи Анастасии Дмитрук "Никогда мы не будем братьями", любительская сатира журналиста Майкла Щура "Гітарний перебір".Но однажды – 1 декабря – на Майдане прозвучал Фредерик Шопен. Его этюды протестующие исполнили на белом рояле Bechstein в захваченном киевском горсовете, а неделей позже парень из Львова, Маркиян Мацех, поставил на Майдане, около здания администрации президента "революционное фортепиано" - раскрашенное в цвета флага, и сыграл на нем Вальс ор.64 №2 Шопена. Фотография Мацеха, сделанная в тот день сыном Джона Леннона – Шонном Ленноном – выиграла международный конкурс Freedom House. Не без казуса: фотограф был уверен, что пианист сыграл Imagine Леннона.Музыка, звучавшая на Майдане, была стихийна, эклектична, разножанрова. Зачастую она не имела никакого отношения к событиям, была посвящена чему-нибудь совершенно другому, или прозвучала там случайно, не войдя в историю. Ясно лишь одно: площадь звучала, пела, бушевала, но точно не знала, к какой трагедии приведут эти холодные месяцы.

