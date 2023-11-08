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В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко - 08.11.2023 Украина.ру

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом сообщил 8 ноября депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своём телеграм-канале

2023-11-08T10:58

2023-11-08T10:58

2023-11-08T10:59

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На Михаила Филиппоненко уже было совершено покушение 21 февраля 2022 года, добавил депутат. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина. Михаил Юрьевич тогда чудом уцелел, пострадал водитель, пояснил Юров.Сын погибшего, Иван Филипоненко, подтвердил гибель Михаила Филипоненко.Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в конце сентября прошлого года по результатам референдума.Однако в Киеве до сих пор не могут смириться с таким положением дел, и в регионах продолжили орудовать украинские ДРГ. На их счету целый ряд покушений и убийств местных чиновников.Так, в конце июня прошлого года в Херсоне был убит руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину на глазах у его матери.В Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук, в июле того же года диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.В августе 2022 диверсанты разделались с заместителем главы Новой Каховки по ЖКХ Виталием Гуру. Его расстреляли из пистолета у дома, где жил чиновник. Непосредственно после покушения Гуру госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер во время транспортировки в Крым.Еще через пару дней в результате теракта был убит глава местной ВГА Запорожской области Иван Сушко. Террористы взорвали его автомобиль, подложив устройство под водительское сиденье. Известно, что Сушко был в машине со своей приемной дочерью. Она получила незначительные ранения.Еще через несколько дней украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.В сентябре прошлого года в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Долгое время медики боролись за его жизнь и даже вынуждены были ампутировать мужчине ноги, однако в итоге Бардин все равно скончался.С начала специальной военной операции в указанных областях было ликвидировано несколько десятков сетей Службы безопасности Украины, предотвращены десятки покушений. И на какой-то период число покушений заметно сократилось.

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новости, россия, лнр, луганская народная республика, народные депутаты, депутат, михаил филипоненко