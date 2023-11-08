https://ukraina.ru/20231108/1050847305.html
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко - 08.11.2023 Украина.ру
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом сообщил 8 ноября депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своём телеграм-канале
2023-11-08T10:58
2023-11-08T10:58
2023-11-08T10:59
новости
россия
лнр
луганская народная республика
народные депутаты
депутат
михаил филипоненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050846675_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b6ba29036bc3e039fc62f32852470445.jpg
На Михаила Филиппоненко уже было совершено покушение 21 февраля 2022 года, добавил депутат. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина. Михаил Юрьевич тогда чудом уцелел, пострадал водитель, пояснил Юров.Сын погибшего, Иван Филипоненко, подтвердил гибель Михаила Филипоненко.Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в конце сентября прошлого года по результатам референдума.Однако в Киеве до сих пор не могут смириться с таким положением дел, и в регионах продолжили орудовать украинские ДРГ. На их счету целый ряд покушений и убийств местных чиновников.Так, в конце июня прошлого года в Херсоне был убит руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину на глазах у его матери.В Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук, в июле того же года диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.В августе 2022 диверсанты разделались с заместителем главы Новой Каховки по ЖКХ Виталием Гуру. Его расстреляли из пистолета у дома, где жил чиновник. Непосредственно после покушения Гуру госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер во время транспортировки в Крым.Еще через пару дней в результате теракта был убит глава местной ВГА Запорожской области Иван Сушко. Террористы взорвали его автомобиль, подложив устройство под водительское сиденье. Известно, что Сушко был в машине со своей приемной дочерью. Она получила незначительные ранения.Еще через несколько дней украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.В сентябре прошлого года в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Долгое время медики боролись за его жизнь и даже вынуждены были ампутировать мужчине ноги, однако в итоге Бардин все равно скончался.С начала специальной военной операции в указанных областях было ликвидировано несколько десятков сетей Службы безопасности Украины, предотвращены десятки покушений. И на какой-то период число покушений заметно сократилось.
https://ukraina.ru/20231108/1050845943.html
луганская народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050846675_10:0:741:548_1920x0_80_0_0_e5ccd5261d9af86ae68156eb21e00a1a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лнр, луганская народная республика, народные депутаты, депутат, михаил филипоненко
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
10:58 08.11.2023 (обновлено: 10:59 08.11.2023)
В Луганске погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко. Об этом сообщил 8 ноября депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своём телеграм-канале
"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко. Царствие Небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!" - написал утром Юров.
На Михаила Филиппоненко уже было совершено покушение 21 февраля 2022 года, добавил депутат. Возле здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина. Михаил Юрьевич тогда чудом уцелел, пострадал водитель, пояснил Юров.
Сын погибшего, Иван Филипоненко, подтвердил гибель Михаила Филипоненко.
"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко в результате которого депутат Народного совета получил ранения несовместимые с жизнью", - пишет телеграм-канал "ЛуганскИнформЦентр Z".
Луганская и Донецкая Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в конце сентября прошлого года по результатам референдума.
Однако в Киеве до сих пор не могут смириться с таким положением дел, и в регионах продолжили орудовать украинские ДРГ. На их счету целый ряд покушений и убийств местных чиновников.
Так, в конце июня прошлого года в Херсоне был убит руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Диверсанты подорвали его машину на глазах у его матери.
В Харьковской области, в ПГТ Великий Бурлук, в июле того же года диверсантам удалось покушение на главу администрации поселка Евгения Юнакова. Чиновник находился в своем автомобиле, когда террористы взорвали его. Юнаков погиб на месте.
В августе 2022 диверсанты разделались с заместителем главы Новой Каховки по ЖКХ Виталием Гуру. Его расстреляли из пистолета у дома, где жил чиновник. Непосредственно после покушения Гуру госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер во время транспортировки в Крым.
Еще через пару дней в результате теракта был убит глава местной ВГА Запорожской области Иван Сушко. Террористы взорвали его автомобиль, подложив устройство под водительское сиденье. Известно, что Сушко был в машине со своей приемной дочерью. Она получила незначительные ранения.
Еще через несколько дней украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова. Он умер от ранений, полученных в результате взрыва.
В сентябре прошлого года в Бердянске было совершено покушение на коменданта города Артёма Бардина. Его автомобиль был взорван в центре города возле администрации. Долгое время медики боролись за его жизнь и даже вынуждены были ампутировать мужчине ноги, однако в итоге Бардин все равно скончался.
С начала специальной военной операции в указанных областях было ликвидировано несколько десятков сетей Службы безопасности Украины, предотвращены десятки покушений. И на какой-то период число покушений заметно сократилось.