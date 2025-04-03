Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области - 03.04.2025 Украина.ру
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Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области
Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области - 03.04.2025 Украина.ру
Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области
Почти вся территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа"
2025-04-03T09:43
2025-04-03T10:03
новости
курская область
россия
дмитрий полянский
валерий герасимов
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
генштаб
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"Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", – заверил российский дипломат.В марте начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину указал, что освобождено более 86 процентов от занятой ВСУ площади в Курской области.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, дмитрий полянский, валерий герасимов, владимир путин, оон, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Курская область, Россия, Дмитрий Полянский, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области

09:43 03.04.2025 (обновлено: 10:03 03.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанк Дмитрий Полянский
 Дмитрий Полянский
© POOL
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Почти вся территория Курской области освобождена после попытки террористического вторжения украинских боевиков, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время неформального заседания СБ ООН по "Формуле Арриа"
"Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", – заверил российский дипломат.
В марте начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину указал, что освобождено более 86 процентов от занятой ВСУ площади в Курской области.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияДмитрий ПолянскийВалерий ГерасимовВладимир ПутинООНВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
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