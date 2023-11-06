https://ukraina.ru/20231106/1050791836.html

Офис Зеленского уже всё решил за Италию

Офис Зеленского уже всё решил за Италию - 06.11.2023 Украина.ру

Офис Зеленского уже всё решил за Италию

Западные политики, уставшие от поддержки нынешнего руководства Украины в СВО, создают угрозы глобальной безопасности. Об этом в опубликованном 6 ноября интервью изданию Politico заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

2023-11-06T10:02

2023-11-06T10:02

2023-11-06T10:03

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Он подверг критике заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони об усталости Евросоюза от СВО. Об этом глава итальянского правительства заявила 1 ноября в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Мелони тогда констатировала "большую усталость" и отметила, что "все понимают, что нам нужен выход" из конфликта на территории бывшей УССР.Ермак в интервью Politico по этому поводу заявил: "Даже если есть люди, которые чувствуют эту усталость, я уверен, что они не захотят проснуться завтра в мире, где будет меньше свободы и меньше безопасности, а последствия этого будут длиться десятилетиями".Помощник Владимира Зеленского предложил Мелони освежить страницы истории, сказав: "Задумайтесь на минуточку: если бы Великобритания в 1939 году почувствовала усталость от Польши, или если бы США... почувствовали усталость от Британии, существовала бы такая вещь, как Польша сегодня, Британия или Европа, какой мы видим её сейчас? Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Это обязательно повторится, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину".Рассказав о том, что "мы не могли позволить себе", Ермак пожаловался на дефицит оружейных поставок с Запада, что создаёт дефицит для ВСУ в условиях СВО. Намекая не некие союзнически отношения с Западом, украинский чиновник отметил: "Вот почему мы хотим увеличить внутреннее производство боеприпасов при поддержке наших союзников".До государственного переворота 2014 года официальный Киев проводил политику сближения с НАТО и ЕС. После госпереворота этот курс был закреплён конституционно. Еврокомиссия допускает перспективу Украины вступить в ЕС при положительных отчётах о проведении реформ, но без конкретизации сроков.Италия является одним и крупнейших поставщиков оружия на Украину. Итальянская оппозиция постоянно поднимает вопрос о смене парадигмы во внешней политике и стимулировании переговорного процесса вместо военной помощи режиму Зеленского.

https://ukraina.ru/20231106/1050791422.html

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новости, украина, украина-ес, андрей ермак, джорджи мелони, италия, военная помощь, сво