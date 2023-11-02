https://ukraina.ru/20231102/1050688311.html
"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО
"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО - 02.11.2023 Украина.ру
"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО
На Украине Запад испытывает новое вооружение и отрабатывает тактику ведения войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
2023-11-02T06:00
2023-11-02T06:00
2023-11-02T06:00
новости
нато
армия
всу
кременная
поляки
немцы
военные учения
вооружение
фронт
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Ни для кого не секрет, что сателлиты США на территории Украины отрабатывают новые вооружения и технику, тактику ведения войны с Россией, уничтожая при этом мирное население, рассказал эксперт.Обстановка на прифронтовых территориях сложная. Украинские националисты, ВСУ и подразделения из состава натовских армий сейчас проходят так называемое боевое слаживание на территории Украины, добавил он.Российские войска от линии Сватово до Кременной сейчас продвигаются вперёд. В районе Кременского леса идут жёсткие столкновения с новыми подразделениями ВСУ, которые прибыли на ротацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, армия, всу, кременная, поляки, немцы, военные учения, вооружение, фронт
Новости, НАТО, армия, ВСУ, Кременная, поляки, немцы, военные учения, вооружение, фронт
"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО
На Украине Запад испытывает новое вооружение и отрабатывает тактику ведения войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
Ни для кого не секрет, что сателлиты США на территории Украины отрабатывают новые вооружения и технику, тактику ведения войны с Россией, уничтожая при этом мирное население, рассказал эксперт.
Обстановка на прифронтовых территориях сложная. Украинские националисты, ВСУ и подразделения из состава натовских армий сейчас проходят так называемое боевое слаживание на территории Украины, добавил он.
"В зоне боевого столкновения находятся подразделения поляков (их более 10 тысяч), немцев, чехов, болгар — каждой твари по паре. Состояние сил, однако, не позволяет им сегодня реализовать свои военные задумки", - подчеркнул Водолацкий.
Российские войска от линии Сватово до Кременной сейчас продвигаются вперёд. В районе Кременского леса идут жёсткие столкновения с новыми подразделениями ВСУ, которые прибыли на ротацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь