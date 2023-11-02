"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО - 02.11.2023 Украина.ру
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"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО
"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО - 02.11.2023 Украина.ру
"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО
На Украине Запад испытывает новое вооружение и отрабатывает тактику ведения войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
2023-11-02T06:00
2023-11-02T06:00
новости
нато
армия
всу
кременная
поляки
немцы
военные учения
вооружение
фронт
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Ни для кого не секрет, что сателлиты США на территории Украины отрабатывают новые вооружения и технику, тактику ведения войны с Россией, уничтожая при этом мирное население, рассказал эксперт.Обстановка на прифронтовых территориях сложная. Украинские националисты, ВСУ и подразделения из состава натовских армий сейчас проходят так называемое боевое слаживание на территории Украины, добавил он.Российские войска от линии Сватово до Кременной сейчас продвигаются вперёд. В районе Кременского леса идут жёсткие столкновения с новыми подразделениями ВСУ, которые прибыли на ротацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, армия, всу, кременная, поляки, немцы, военные учения, вооружение, фронт
Новости, НАТО, армия, ВСУ, Кременная, поляки, немцы, военные учения, вооружение, фронт

"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО

06:00 02.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине Запад испытывает новое вооружение и отрабатывает тактику ведения войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
Ни для кого не секрет, что сателлиты США на территории Украины отрабатывают новые вооружения и технику, тактику ведения войны с Россией, уничтожая при этом мирное население, рассказал эксперт.
Обстановка на прифронтовых территориях сложная. Украинские националисты, ВСУ и подразделения из состава натовских армий сейчас проходят так называемое боевое слаживание на территории Украины, добавил он.
"В зоне боевого столкновения находятся подразделения поляков (их более 10 тысяч), немцев, чехов, болгар — каждой твари по паре. Состояние сил, однако, не позволяет им сегодня реализовать свои военные задумки", - подчеркнул Водолацкий.
Российские войска от линии Сватово до Кременной сейчас продвигаются вперёд. В районе Кременского леса идут жёсткие столкновения с новыми подразделениями ВСУ, которые прибыли на ротацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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