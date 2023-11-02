https://ukraina.ru/20231102/1050688311.html

"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО

"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО - 02.11.2023 Украина.ру

"Каждой твари по паре": эксперт рассказал, как проходят боевое слаживание ВСУ и подразделения армий НАТО

На Украине Запад испытывает новое вооружение и отрабатывает тактику ведения войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий

2023-11-02T06:00

2023-11-02T06:00

2023-11-02T06:00

новости

нато

армия

всу

кременная

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немцы

военные учения

вооружение

фронт

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Ни для кого не секрет, что сателлиты США на территории Украины отрабатывают новые вооружения и технику, тактику ведения войны с Россией, уничтожая при этом мирное население, рассказал эксперт.Обстановка на прифронтовых территориях сложная. Украинские националисты, ВСУ и подразделения из состава натовских армий сейчас проходят так называемое боевое слаживание на территории Украины, добавил он.Российские войска от линии Сватово до Кременной сейчас продвигаются вперёд. В районе Кременского леса идут жёсткие столкновения с новыми подразделениями ВСУ, которые прибыли на ротацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231101/1050674530.html

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новости, нато, армия, всу, кременная, поляки, немцы, военные учения, вооружение, фронт