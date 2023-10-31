https://ukraina.ru/20231031/1050655350.html

Виктор Водолацкий: Запорожские казаки вместе с русской армией освобождают Запорожье и Хортицу от ВСУ

Виктор Водолацкий: Запорожские казаки вместе с русской армией освобождают Запорожье и Хортицу от ВСУ - 01.11.2023 Украина.ру

Виктор Водолацкий: Запорожские казаки вместе с русской армией освобождают Запорожье и Хортицу от ВСУ

Россия готовится к наступлению на вооруженные силы Украины (ВСУ) без потерь. А украинцы, не нужные Европе, возвращаются в Луганск за российским гражданством. Украина.ру, 01.11.2023

2023-10-31T20:54

2023-10-31T20:54

2023-11-01T13:31

интервью

новые регионы рф

всу

фронт

запорожская область

казаки

резервы

мобилизация

наступление

донбасс

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Россия готовится к наступлению на вооруженные силы Украины (ВСУ) без потерь. А украинцы, не нужные Европе, возвращаются в Луганск за российским гражданством.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Совета при президенте РФ по делам казачества Виктор Водолацкий.— Виктор Петрович, вы только что приехали с прифронтовых территорий. Как там обстановка?— Обстановка сложная. Украинские националисты, ВСУ и подразделения из состава натовских армий проходят так называемое боевое слаживание на территории Украины. Ни для кого не секрет, что сателлиты США на украинской территории отрабатывают новые вооружения и технику, тактику ведения войны именно с Российской Федерацией, уничтожая при этом мирное население.В зоне боевого столкновения находятся подразделения поляков (их более 10 тысяч), немцев, чехов, болгар — каждой твари по паре. Состояние сил, однако, не позволяет им сегодня реализовать свои военные задумки.Наши войска от линии Сватово до Кременной продвигаются вперёд. В районе Кременского леса идут жёсткие столкновения с новыми подразделениями ВСУ, которые прибыли на ротацию. При этом ротация у противника не удаётся по ряду направлений — наша армия, артиллерия, авиация уничтожают их на подходе.— Что происходит на Херсонском и Запорожском направлениях?— На Херсонском и Запорожском направлениях ситуация немного тяжелее, потому что основной кулак Украина и Зеленский направили именно туда — постоянно идут так называемые мясные штурмы. Там не жалеют людей…У меня ощущение, что Зеленский поклялся или присягнул кому-то уничтожить украинский народ. Украинцы гибнут, не понимая за что, а Зеленский с каждой смертью становится богаче на несколько сот миллионов долларов.На Восточной Украине (Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Одесская области) мужское население полностью все призвано. Теперь взялись за Западную Украину. Взялись даже за детей 16 лет — их будут призывать на службу, вручать оружие, чтобы они защищали интересы Запада.Зеленский повторяет схему Гитлерюгенда [молодёжная организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии, 1926–1945]. Именно поэтому в украинской армии растет ненависть к главе киевского режима и его команде.Я думаю, это критическая точка: люди на Украине возьмутся за вилы и снесут эту нацистскую власть — дальше терпеть они не в состоянии.— Есть ли у нас мобилизационные и дополнительные резервы, чтобы проводить наступление? — Самое главное — мобилизационные ресурсы, добровольцы, контрактники, которые попадают на фронт, проходят определённое боевое слаживание на пунктах временной дислокации в лагерях подготовки. Это поэтапная системная работа, которую проводит Министерство обороны России.То есть бойцы приходят подготовленные, мотивированные и отработавшие по несколько десятков часов на технике, на которой будут работать на линии столкновения. Танки, и артиллерия, системы «Град» имеются на каждом полигоне, где военнослужащие проходят обучение.Большинство из бойцов в армии служили по этому направлению, но ведь все меняется. В последние месяцы мы получаем новые вооружения и технику, для которых нужна определённая подготовка: не менее 2–3 месяцев.Поэтому о дополнительной мобилизации речь не идёт — несколько сотен добровольцев приходят на пункты временной дислокации, заключают контракты. Они не желают, чтобы зараза с соседней территории перекинулась на нашу землю.Что касается нашего наступления — оно должно быть обдуманным, а не бездумным. Поэтому Минобороны России, Генштаб, командиры, командующие направлениями, готовят для этого почву — такую, чтобы идти вперёд, не неся больших потерь.— А что для этого мы делаем?— Мы изматываем неприятеля, его нацистские группировки. Мы уничтожаем их там, где они пытаются показать своим западными хозяевами так называемый контрнаступ. Десятки-сотни тысяч граждан Украины и Европы еженедельно гибнут на фронте.Такой изматывающий противника метод даёт положительный эффект. Когда мы до конца перемелем всю эту заразу, тогда можно идти дальше и выполнять распоряжение Верховного главнокомандующего по денацификации и демилитаризации всей Украины.— Вы писали в вашем телеграм-канале, что для людей Донбасса важно ощущать вкус мирной жизни, а новобранцам и военным нужна поддержка. Как это обеспечить? Почти год идет спецоперация, а Донбасс продолжают бомбить…— Да, бомбят… Потому что англосаксы пытаются использовать ещё один шанс.Исторически каждые 70–100 лет вокруг нашего отечества собирались толпы армий стран, испытывающих ненависть к нам. Они пытались уничтожить Россию, русскую землю, православие. Но всегда получали «по зубам».Вспомните Ледовое побоище, Куликовскую битву, Бородинское сражение, Курскую и Сталинградскую битвы, взятие Берлина. Прошло определённое количество лет, и враги опять оказался на наших границах.Кстати, наш анализ обстрелов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей показал, что, как правило, нацисты обстреливают населённые пункты, жилые кварталы городов. Это делается с целью посеять панику среди людей, которые на референдумах решили вернуться в состав Российской Федерации.Поэтому обстрелы Донецка, Скадовска и других городов — это временные факторы. Чем скорее мы возьмём Авдеевку, тем меньше будут бомбить Донецк. Чем быстрее мы вернём Херсон, тем реже будут стрелять по Мелитополю.Наше военно-промышленное направление развивается. Мы начали получать новые вооружения, которые нивелируют эффективность западной техники, в том числе HIMARS, ATACMS, хваленых гаубиц М777 и танков Leopard, которые мы уничтожаем.У нас есть все перспективы в ближайшее время снизить обстрелы прекрасного города миллиона роз — Донецка.— Вы упомянули Авдеевку. Каковы шансы в ближайшее время взять ее?— Восемь лет из Авдеевки западные специалисты вместе с ВСУ делали мощный укрепрайон. Они понимали, что сложившаяся на тот момент ситуация долго не протянется, придется нападать на ЛНР, ДНР и выходить на границы России, взяв Донецк и Луганск «в клещи». А затем, как говорил Зеленский, планировали уничтожить там всех от мала до велика.То есть Авдеевка для ВСУ — стратегический пункт, в который вложили огромное количество западных средств, сделали мощные проходы, переходы — десятки тысяч тонн бетона туда залито. Поэтому говорить, что мы завтра возьмём Авдеевку, абсурдно.Естественно, можно было уже взять ее, но мы бы потеряли сотни своих бойцов. Здесь мы ведём другую тактику, которая позволит взять ее «в клещи», затем в кольцо и прекратить туда доступ средств для существования — чтобы гарнизон ВСУ сдался.— Какой стимул к развитию получило казачество благодаря спецоперации? Как возродился дух казачества как защитников русской земли? Много ли казаков участвуют в СВО?— Специальная военная операция дала мощный взрывной эффект в казачьей среде. Наконец-то казаки показали, для чего существовали казачьи войска и подразделения, почему всегда руководители русского государства во главу угла ставили наши победы. Недаром Лев Толстой сказал, что «могилами казаков прирастала Россия».Сегодня мы, являясь потомками героических заслуг наших предков, повторяем их подвиг. На линии боевого столкновения находятся более 20 тысяч казаков из бригад «Дон», «Терек», «Днепр».Последняя — уникальная бригада, в которую также входят потомки запорожских казаков. На Украине говорят, что она создана в том числе благодаря запорожским казакам. А эти люди сегодня воюют на стороне Российской Федерации, освобождают Запорожье и сердце казачества — Хортицу. Для идеологии Украины это удар ниже пояса.Помимо «Днепра» из запорожских казаков сформированы бригады «Кубань», «Сибирь», «Енисей», «Аксай», «Маныч» — имена они получили традиционно по названиям рек. На окончательном этапе формирования находится артиллерийская бригада «Волга».Сегодня казаки от 18 лет до 70 лет находятся на передовой. Например, на Кинбурнской Косе основной удар почти год держит отряд «Дон». Это мощное боевое подразделение, которое выдержало не одну атаку, уничтожило сотни вражеских морпехов и террористов, которые пытались проникнуть на этом направлении.На Кинбурнской Косе куётся слава современного казачества!Если взять Луганское направление, здесь самая знаменитая — 6-я гвардейская казачья бригада имени Платова, сформированная в большей степени из донских казаков, проживающих на территории ЛНР. Этот отряд освобождал Попасную, Золотое, Рубежное, Кременную, Лисичанск, Северодонецк.— Что значит для казаков сама спецоперация?— Для них она значит, во-первых, встать в строй вместе с вооружёнными силами Российской Федерации, как я уже упомянул; знать о том, что мы отрабатываем все методы борьбы с недругами. И самое главное, что у нас казачье братство — мы своих не бросаем — ни погибших, ни раненых.Во-вторых, Оренбургское, Уссурийское, Терское, Кубанское, Донское, Волжское казачьи войска — все помогают гуманитарной помощью (поставляют в огромном количестве дроны, бронежилеты, каски и другое) своим же подразделениям на линии боевого соприкосновения.Я благодарен всем, кто проводит такую мощную гуманитарную миссию.Казаки на своем месте, оправдывают стратегию госполитики в отношении российского казачества и доверие Владимира Владимировича Путина, создавшего Совет при президенте РФ по делам казачества. Председатель Совета Дмитрий Миронов лично активно участвует в поставках всего необходимого оборудования для защиты жизней казаков. Мы не отступаем, мы идём вперёд.— Одна из важнейших задач России на 2024 год — обеспечить жителям новых территорий доступ к государственным программам и сервисам. Как проходит интеграция регионов в российское законодательное поле?— Интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации идёт активно, успешно. Рядом с местом, где я сейчас располагаюсь и даю вам интервью, находится миграционная служба одного из районов Луганска. Там постоянно стоят очереди, люди получают паспорта РФ.К примеру, через несколько дней у меня назначен приём для граждан по личным вопросам. Среди них есть люди (много пожилых), которые возвращаются с Польши через Белоруссию в ЛНР. При освобождении нами Кременной, Рубежного, националисты не дали этим людям возможности остаться там и увезли.На границе с Польшей у них отобрали все документы. И теперь только соседи могут подтвердить, что они жили здесь два года назад.— Много таких граждан?— Очень много — сотни людей. Они прошли ад, мучения, проживая на территории Германии, Польши. Первые недели и месяцы вокруг них «танцевали и пели», оказывали гуманитарную помощь. А потом украинцы оказались никому не нужны.Для картинки Евросоюз выполнил свою миссию, а потом просто бросил этих людей. Молодые ребята нашли себе кое-какую работу: кто-то идет в сиделки к пожилым полякам или немцам. Молодые девушки, выживая и чтобы прокормить детей, идут на панель. А пожилые никому не нужны.Они мне заявляют так: «Нас там считают отбросами. Мы для всех — русские, православные, а значит враги. Независимо от того, что мы с Украины».И вот эти люди продают последнее и через Белоруссию, Турцию стараются вернуться домой. А наша задача — вместе с Леонидом Пасечником, Денисом Пушилиным — оказать им помощь в реабилитации и получении гражданства Российской Федерации.Также я бы хотел поблагодарить генерал-лейтенанта, начальника главного управления миграционной службы России Валентину Казакову. Она отзывчивый человек, понимающий проблемы людей; помогает нам в этой работе, в том числе решать сложные вопросы, которые бывает невозможно урегулировать.— Был принят новый закон о гражданстве Российской Федерации. В чем его актуальность?— Исходя из вышесказанного, в новый закон о гражданстве РФ нужно внести новые понятийные термины. Если раньше был общий и упрощённый порядок получения гражданства, то теперь обозначен исключительный порядок.Это касается лиц, которые проживают за рубежом и имеют высокие достижения в области науки, культуры, техники. В личном порядке президент РФ имеет право дать им гражданство.Например, они заявляют, что не видят будущего для себя и детей в Европе, где с малого возраста навязывают идеи о смене пола, где в семьях вместо традиционных мамы и папы есть родитель номер один и родитель номер два. Такие люди видят свое спасение в России. По моим данным, 420 человек из Германии (покинувшие РФ в 90-е годы) хотят с семьями вернуться в Россию, где обеспечивается безопасность для каждого. Они предполагают построить компактную немецкую деревню на территории Крыма и жить на земле своих предков.Естественно, это касается и соотечественников, которые проживают на территории Казахстана, Молдавии, Украины и других стран СНГ.В законе есть важная новая формулировка, которая касается детей. Есть русскоязычные семьи, проживающие за границей, которые усыновляют ребёнка и затем переезжают в РФ. Так вот теперь ребёнок получает гражданство России не с момента усыновления, а с момента его рождения — тем самым мы защищаем права ребёнка с момента появления на свет.Мы также исключили из закона институт восстановления гражданства РФ. Если человек по каким-то причинам отказался от российского гражданства (например, ему не нравится власть или политика нынешней России), переехал в другую страну, понял, что никому там не нужен, и решил вернуться — он должен понимать, что обратной дороги нет.Это отобьет многим экс-россиянам желание хаять нашу страну и ее народ.Кроме того, в старой редакции закона было требование к соискателям российского гражданства подтвердить законность источника средств существования. Но многим людям, которые бегут [с Запада, из СНГ], банковская система не даёт справок и документов о доходах. Поэтому мы исключили этот факт, понимая, что человек, приезжая в Россию, переводит сюда свой капитал — это хорошо для страны.

https://ukraina.ru/20231031/1050518436.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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