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"Чудовищные фейки": посольство РФ о заявлениях Белого дома о казнях в российской армии
"Чудовищные фейки": посольство РФ о заявлениях Белого дома о казнях в российской армии - 28.10.2023 Украина.ру
"Чудовищные фейки": посольство РФ о заявлениях Белого дома о казнях в российской армии
Посольство России в Вашингтоне считает утверждения Белого дома о "казнях" в Вооружённых силах РФ ничем не обоснованным отвратительным цинизмом. Об этом говорится в заявлении посольства, 27 октября опубликованном в телеграм-канале
2023-10-28T04:00
2023-10-28T04:00
2023-10-28T04:01
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В дипломатической миссии "обратили внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что российские военные "казнят" солдат, отказывающихся выполнять приказы"."Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений", - говорится в комментарии посольства.По мнению российских дипломатов, администрация президента США "применяет свой излюбленный инструментарий: вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспалённым сознанием. И всё это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление"."Ответственно заявляем: все инсинуации, упомянутые представителем Белого дома в своём выступлении, являются ложью. Наши военнослужащие действуют на поле боя мужественно, профессионально и героически. Они защищают свою родную землю. Судя по всему, местные проправительственные мифотворцы с такими понятиями не знакомы. Но, как говорится, не суди других по себе", - говорится в сообщении посольства России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, мид рф, посольство рф, сша, фейки, сво, вс рф, дискредитация вс рф
Новости, МИД РФ, посольство РФ, США, фейки, СВО, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ
"Чудовищные фейки": посольство РФ о заявлениях Белого дома о казнях в российской армии
04:00 28.10.2023 (обновлено: 04:01 28.10.2023)
Посольство России в Вашингтоне считает утверждения Белого дома о "казнях" в Вооружённых силах РФ ничем не обоснованным отвратительным цинизмом. Об этом говорится в заявлении посольства, 27 октября опубликованном в телеграм-канале
В дипломатической миссии "обратили внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что российские военные "казнят" солдат, отказывающихся выполнять приказы".
"Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений", - говорится в комментарии посольства.
По мнению российских дипломатов, администрация президента США "применяет свой излюбленный инструментарий: вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспалённым сознанием. И всё это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление".
"Ответственно заявляем: все инсинуации, упомянутые представителем Белого дома в своём выступлении, являются ложью. Наши военнослужащие действуют на поле боя мужественно, профессионально и героически. Они защищают свою родную землю. Судя по всему, местные проправительственные мифотворцы с такими понятиями не знакомы. Но, как говорится, не суди других по себе", - говорится в сообщении посольства России.