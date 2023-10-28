Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050567774.html
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ - 28.10.2023 Украина.ру
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ
Потребности в визите в Россию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет, но в случае необходимости Москва его организует. Об этом со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает РИА Новости
2023-10-28T03:27
2023-10-28T03:28
новости
россия
магатэ
ядерная безопасность
рафаэль гросси
запорожская аэс
михаил ульянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039260307_0:132:3400:2044_1920x0_80_0_0_6eadcafe7bfedf719b6fe101d21d3e40.jpg
"Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. [Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Организация неоднократно заявляла о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.
https://ukraina.ru/20231027/1050527894.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039260307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47438f95fde0bc2b0067d0d3088d5960.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, магатэ, ядерная безопасность, рафаэль гросси, запорожская аэс, михаил ульянов
Новости, Россия, МАГАТЭ, ядерная безопасность, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов

Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ

03:27 28.10.2023 (обновлено: 03:28 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ
Российская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Потребности в визите в Россию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет, но в случае необходимости Москва его организует. Об этом со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает РИА Новости
"Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. [Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Организация неоднократно заявляла о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.
Юрий Черничук интервью
Вчера, 06:11
Директор ЗАЭС Юрий Черничук: От прямого попадания нет другой защиты, кроме крепких стенЧешский журналист Роман Блашко поговорил с генеральным директором ЗАЭС Юрием Черничуком о ситуации на электростанции. Издание Украина.ру публикует эту беседу
 
НовостиРоссияМАГАТЭядерная безопасностьРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМихаил Ульянов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:27Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ
03:05Небензя призвал Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ООН о немедленном перемирии
02:40На востоке Украины объявили воздушную тревогу
02:24Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
01:58Президент Чехии объяснил чем обернётся падение Украины
01:36Мощные взрывы разбудили жителей Днепропетровска и Кривого Рога
01:20Шойгу: 11 летчиков ВКС за время проведения СВО стали Героями России
01:04Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт
00:31Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
Лента новостейМолния