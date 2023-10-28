https://ukraina.ru/20231028/1050567774.html
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ - 28.10.2023 Украина.ру
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ
Потребности в визите в Россию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет, но в случае необходимости Москва его организует. Об этом со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает РИА Новости
2023-10-28T03:27
2023-10-28T03:27
2023-10-28T03:28
новости
россия
магатэ
ядерная безопасность
рафаэль гросси
запорожская аэс
михаил ульянов
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"Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. [Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Организация неоднократно заявляла о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.
https://ukraina.ru/20231027/1050527894.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, магатэ, ядерная безопасность, рафаэль гросси, запорожская аэс, михаил ульянов
Новости, Россия, МАГАТЭ, ядерная безопасность, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов
Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ
03:27 28.10.2023 (обновлено: 03:28 28.10.2023)
Потребности в визите в Россию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет, но в случае необходимости Москва его организует. Об этом со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает РИА Новости
"Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. [Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Организация неоднократно заявляла о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.