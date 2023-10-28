https://ukraina.ru/20231028/1050567774.html

Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ

Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ - 28.10.2023 Украина.ру

Потребность визита МАГАТЭ в Россию пока отсутствует - постпред РФ

Потребности в визите в Россию представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет, но в случае необходимости Москва его организует. Об этом со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова сообщает РИА Новости

2023-10-28T03:27

2023-10-28T03:27

2023-10-28T03:28

новости

россия

магатэ

ядерная безопасность

рафаэль гросси

запорожская аэс

михаил ульянов

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"Что касается визита руководства секретариата МАГАТЭ в Россию, то в настоящий момент этот вопрос не обсуждается, такой потребности сейчас нет, но когда необходимость возникнет, визит будет организован. Опыт в этом у нас уже большой. [Глава МАГАТЭ] Рафаэль Гросси за последние полтора года был в России много раз - и в Москве, и в Сочи, и в Калининграде, и в Санкт-Петербурге", - сказал Ульянов.Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года. Организация неоднократно заявляла о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.

https://ukraina.ru/20231027/1050527894.html

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новости, россия, магатэ, ядерная безопасность, рафаэль гросси, запорожская аэс, михаил ульянов