https://ukraina.ru/20230927/1049736980.html

Секрет, который Киев нашел внутри российских ракет. Что говорили об Украине в мире 27 сентября

Секрет, который Киев нашел внутри российских ракет. Что говорили об Украине в мире 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру

Секрет, который Киев нашел внутри российских ракет. Что говорили об Украине в мире 27 сентября

Киев находит все более изощрённые способы дискредитации России: на этот раз для этого потребовался микроскоп. А в это время аналитики из США критикуют не только тактику ведения войны, но и отмечают бесполезность некоторых видов вооружения, передают западные СМИ.

2023-09-27T16:42

2023-09-27T16:42

2023-09-27T16:42

новости

зарубежье

всу

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049669607_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_c8977a31918faa996b9b7ef5a6afd0e0.jpg

Бесполезные миллиарды и советская доктринаЕжедневно западные эксперты высказывают довольно скептические мнения по поводу успеха украинской армии на поле боя. Однако несмотря на длительную тупиковую ситуацию, помощь Киеву будет продолжаться, - говорит обозреватель американского издания The Hill Том Мокаитис.Кроме отсутствия результатов со стороны украинской армии, эксперт заостряет внимание на предстоящем октябре, который может в силу погодных условий привести к еще более разочаровывающим последствиям. Мокаитис указывает на то, что украинские равнины вскоре превратятся в грязь, которая помешает прохождению тяжелой техники.Но тем не менее, Запад продолжает поставки “хваленных” танков Abrams, не смотря на то, что эта техника легко может забуксовать в распутице и остаться в полях до первых заморозков.“Вопреки распространенному мнению, именно грязь, а не снег остановила вторжение Германии в Советский Союз в 1941 году, так же, как и украинское наступление”, - считает Мокаитис.Кроме того, обозреватель отметил превосходство российских вооруженных сил в авиации, ракетах и ​​артиллерии. Чего не скажешь про украинский военный потенциал. Мокаитис отметил, что “несмотря на поддержку Запада и миллиардную военную помощь, предоставленную США и их союзниками, Украина все еще имеет вооруженные силы советского типа”.В западном издании The Hill Украину раскритиковали и американские аналитики. Эксперты сетуют на нерациональное использование ресурсов и отвлечение сил и техники от основного удара на юге, сравнивая подобную тактику с “коммунистической доктриной, которая стремится свести к минимуму соперничество между фракциями армии путем предоставления одинакового количества живой силы и техники всем командованиям”.Отметили аналитики и бесполезность истребителей F16, так как немногие украинские пилоты владеют английским языком, который необходим для обучения. Известно, что для полноценного обучения одного пилота потребуется порядка 8 месяцев, полагают западные аналитики. А для умелого вождения потребуется и вовсе - несколько лет.Захотят обучить – обучат, только вот есть ли в этом толк. Аналитики предполагают, что истребители вряд ли станут ожидаемым переломным моментов в конфликте, так как сложная российская система ПВО и умелое использование переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) смогут уничтожать истребители.Полагая, что КПД украинского солдата с западным оружием в руках явно стремится к нулю, американские аналитики все чаще исключают продолжение конфликта военным путем, предсказывая Украине корейский сценарий завершения войны.Кровавое оправданиеУкраинское контрнаступление никогда не было серьезной стратегией восстановления украинского суверенитета, пишет The New Statesman.Западное издание назвало провальное, по их мнению, контрнаступление кровавым шоу, которое Киев устроил, чтобы оправдать миллиарды долларов, полученных от Запада.К слову, разменивая человеческие жизни, выгоду в данном случае получили только оружейные компании и правительство Зеленского, которому провал “контрнаступа” дает алиби на случай будущего застоя, отмечает автор статьи.В издании исключили серьезность украинской военной стратегии на восстановление суверенитета страны, так как украинская власть без разбора бросала своих солдат в так называемые "мясные штурмы".The New Statesman вспомнили слова Зеленского, указывая на то, что он сам, что называется, “прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: “Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?”.Страшная правда заключается в том, что именно гиперреальность и фальшивость этого конфликта делают его таким кровавым, заявили в издании.Авторы статьи в заключении предположили, что на наших экранах все еще может появиться затасканный телесюжет о конце света в виде обмена ядерными ударами, вызванного борьбой за “промышленный пояс” Украины.Попытка разоблаченияВ Киевском научно-исследовательском институте судебно-медицинской экспертизы изучают российское оружие и выясняют откуда берутся его запчасти, сообщает газета The Guardian.Известно, что ранее институт занимался уголовными делали, однако сегодня эксперты научного заведения тратят свое время на детальный разбор российских ракет.“Каждый раз, когда мы получаем фрагменты ракеты, мы анализируем, что это такое, откуда оно взялось и какие в нем детали”, — рассказал Александр, отказавшийся назвать свою фамилию американскому изданию.Как утверждают в газете, данная деятельность ведется с целью выяснения внутреннего содержимого ракет. Однако ключевым моментом, полагают авторы, является “усложнение жизни российских производителей оружия, учитывая преобладание деталей иностранного производства в московском оружии”.“У нас задача выяснить электронные компоненты, агрегаты, кто производитель, микросхемы, микроэлементы. Русские не могут производить много высокотехнологичных вещей; практически все высокотехнологичные компоненты внутри импортные”, — рассказал Александр.Эксперт также отметил стремительную адаптацию российских ракет по мере продолжения войны.Автор публикации добавил, что у киевского командования на данный момент есть внушительная коллекция российского оружия, которую изучает не только Украина, но и западные спецслужбы. Похоже, украинское экспертное сообщество явно озадачено изучением российских ракет, но только есть ли в этом толк, разве что теоретический, но не практический.Кроме того, в The Guardian сообщают, что Украина передала странам “Семерки” секретный отчет на 47 страниц о европейских запчастях в барражирующих боеприпасах “Герань”. В документе говорится о таких странах-производителях как США, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Канады и Японии.При этом Киев предлагает противодействовать, убрав “очаг возгорания” нанесением “ударов по заводам по производству дронов в Иране, Сирии и потенциальной производственной площадке в России".Составители секретного документа попросили предоставить им необходимые средства поражения, как бы намекая на ракеты дальностью явно больше, чем 300 километров.

https://ukraina.ru/20230926/1049691563.html

https://ukraina.ru/20230926/1049696277.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

новости, зарубежье, всу, оружие