https://ukraina.ru/20230721/1048157921.html
Кирилл Вышинский: Для обмена гражданских нужно вернуть термин "взаимное освобождение"
Кирилл Вышинский: Для обмена гражданских нужно вернуть термин "взаимное освобождение" - 21.07.2023 Украина.ру
Кирилл Вышинский: Для обмена гражданских нужно вернуть термин "взаимное освобождение"
Прямая обязанность государства – позаботиться о своих гражданах, которые оказались в тяжелом положении. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
2023-07-21T11:47
2023-07-21T11:47
2023-07-21T11:47
новости
кирилл вышинский
пленные
обмен
освобождение
украина
россия
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В 2019 году, когда происходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, этот процесс назывался "взаимное освобождение". Очень важно, чтобы этот более уместный термин вернулся в публичное пространство, сказал Вышинский.Слово "обмен" ассоциируется, в первую очередь с военными, а здесь речь идет преимущественно о гражданских людях. Проблема в том, что процедура взаимного освобождения пока неясна. Неизвестно точное количество людей, о которых может идти речь, добавил он.Он отметил, что главная цель на начальном этапе взаимного освобождения – это определить, кого именно необходимо забрать с украинской стороны. Это очень большой массив информации, который предстоит еще обработать и уточнить, заключил Вышинский.
https://ukraina.ru/20230720/1048152822.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл вышинский, пленные, обмен, освобождение, украина, россия
Новости, Кирилл Вышинский, Пленные, обмен, освобождение, Украина, Россия
Кирилл Вышинский: Для обмена гражданских нужно вернуть термин "взаимное освобождение"
Прямая обязанность государства – позаботиться о своих гражданах, которые оказались в тяжелом положении. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
В 2019 году, когда происходил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, этот процесс назывался "взаимное освобождение". Очень важно, чтобы этот более уместный термин вернулся в публичное пространство, сказал Вышинский.
Слово "обмен" ассоциируется, в первую очередь с военными, а здесь речь идет преимущественно о гражданских людях. Проблема в том, что процедура взаимного освобождения пока неясна. Неизвестно точное количество людей, о которых может идти речь, добавил он.
"Но в любом случае я считаю, что обязанность государства – позаботиться о своих гражданах, которые оказались в тяжелом положении. Конечно, речь идет и о наших соотечественниках, которые находятся в украинских тюрьмах, и о тех гражданах Российской Федерации, которые, может быть, не успели получить паспорта на новых территориях, но были арестованы", - подчеркнул Вышинский.
Он отметил, что главная цель на начальном этапе взаимного освобождения – это определить, кого именно необходимо забрать с украинской стороны. Это очень большой массив информации, который предстоит еще обработать и уточнить, заключил Вышинский.