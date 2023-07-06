Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20230706/1047796531.html
Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы
Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы - 06.07.2023 Украина.ру
Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы
В 1945 году в Антигитлеровской коалиции участников было значительно больше, чем в 1943-м. В ряды антифашистов затесалось немало вчерашних помощников Рейха. Союзники такую непоследовательность расценивали сугубо положительно. Более того, некоторые из руководителей таких государств удостоились высоких наград. В их числе – румынский король Михай I
2023-07-06T08:00
2023-07-06T08:00
история
история
молдавия
румыния
великая отечественная война
вторая мировая война
король
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047796374_0:38:800:488_1920x0_80_0_0_f407759a73aee2006d0368cb0b379426.jpg
6 июля 1945 года советским орденом "Победа" был награждён король Румынии Михай. Основание для награждения было следующим: "За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии".Под мужественным актом подразумевалось отстранение от власти и арест в августе 1944 года фактического диктатора Румынии Иона Антонеску. Отдавая должное смелости молодого короля (на момент тех событий ему было 23 года), отметим, что действовал он в высшей степени прагматично, не допустив превращения Румынии в поле ожесточённых сражений Второй мировой войны.В этом плане Михай – яркий антипод современного президента Украины Владимира Зеленского. На Украине уже второй год идёт кровопролитная и разрушительная война, обусловленная противостоянием мировых держав. Хотя её можно было предотвратить выполнением условий Минских соглашений, подписанных официальным Киевом и одобренных Советом безопасности ООН.В 1944 году Гитлер возлагал большие надежды на Румынию в плане остановки наступления Красной Армии на запад. Бухарест обладал большим демографическим потенциалом, не случайно ведь румынский контингент был самым крупным среди союзников нацистской Германии в Европе. Нефтяные поставки с территории дунайского королевства имели огромное значение для германской экономики.Кроме того, Румыния обладала выгоднейшим географическим положением. На её территории, в районе старой границы исторических Молдавии и Валахии, существует так называемый Фокшанский коридор – 80-километровая полоса между Карпатами и Дунаем.Создав там мощную систему обороны, гитлеровцы рассчитывали, как минимум, измотать советские войска в долгих и кровопролитных боях, а то и вовсе не допустить Красную Армию в Юго-Восточную Европу.Кроме неисчислимых людских и материальных потерь длительная стабилизация линии фронта у Фокшан создавала угрозу раздела Румынского государства. Это определялось тем, что территория бывшего Молдавского княжества (Западная Молдавия с центром в Яссах) расположена к востоку от "Фокшанских ворот". Историческая же Валахия вместе с Бухарестом находится к западу от данного рубежа. Напомним, что в XIX веке объединение этих двух дунайских княжеств положило начало Румынии как национальному государству.В Советском Союзе такой ход событий также рассматривали. И не только в силу очевидных планов Германии в Карпато-Дунайском регионе. Ещё одним бенефициаром стабилизации фронта у Фокшан были англо-саксы.Уинстон Черчилль ведь с прицелом на такое разграничение предлагал высадку союзников на Балканах (немцы и румыны будут удерживать фронт пока западные союзники зайдут к ним во фланг и тыл). Когда же на Тегеранской конференции его проект был отвергнут, на смену ему пришёл сценарий втягивания в войну Турции.В 1944 году Лондон давил на Анкару в целях начала ею военных действий против Болгарии и немцев в Греции. Миллионная турецкая армия, усиленная западной авиацией и бронетехникой, имела все шансы быстро вытеснить нацистов с Балкан и выйти к Дунаю.Военно-политическое руководство Турции было не в восторге от такого сценария, но всё могло бы измениться, застопорись советское наступление у того же Дуная. Между тем представители румынской либеральной оппозиции гарантировали быструю капитуляцию Бухареста перед западными союзниками, как только их войска выйдут на границы Румынии.Заветной мечтой определённой части молдавских элит с XIX века и по сей день является дезинтеграция Румынии и воссоздание Молдавии в границах господаря Стефана Великого. Когда же судьба Румынского государства "висела на волоске" эти надежды стали обретать форму реальных проектов.Еще в декабре 1943 года Институтом этнографии Академии наук СССР по заказу правительственных органов был разработан очерк о границах исторической Молдавии в XIV-XIX веках. Концепция собирания молдавских земель официально формулировалась в письме председателя Президиума Верховного Совета Молдавской ССР Фёдора Бровко в Бюро ЦК КП(б) Молдавии.В нем формальный глава Молдавской республики выдвигал инициативу "воссоединения всего молдавского народа" в одном советском государстве. К МССР по предложению Бровко должны были отойти территории от Карпат на западе до Днестра и Черного моря на востоке и юге.Таким образом, длительные боевые действия на территории Румынии являлись основой для далеко идущих планов, предполагавших раздел этой страны. Однако все они оказались спутаны демаршем румынского короля, который и был впоследствии отмечен высшим советским орденом.23 августа 1944 года на аудиенции в королевском дворце был взят под стражу маршал Антонеску. Причём, произошло это именно в тот критический момент Ясско-Кишинёвской стратегической операции, когда он прибыл с фронта в Бухарест для подготовки войск к боям в Фокшано-Брэильский укреплённом районе.Королевское окружение не разделяло концепцию "тотальной войны" с которой носился военный диктатор. Благодаря аресту маршала королевские войска были обезглавлены. К тому же король объявил о выходе Румынии из войны и потребовал от германских войск покинуть территорию страны. Находившиеся на фронте две румынские армии прекратили сопротивление, остатки 6-й немецкой армии (воссозданной после Сталинградской битвы) вынуждены были сложить оружие.Бои между вчерашними союзниками (румынами и немцами) вспыхнули в Бухаресте. А тем временем советские армии прошли через Фокшанский коридор и устремились к северным и западным границам Румынии.К концу сентября 1944 года вся территория Румынского королевства (в границах начала 1941 года) была очищена от германских нацистов. А в начале следующего месяца началась Дебреценская операция, призванная вернуть в состав Румынии территорию Северной Трансильвании (переданной Венгрии в 1940 году решением германо-итальянского арбитража). Её осуществляли 40 советских и 17 румынских дивизий.Примечательно, что пункт о восстановлении румынского суверенитета над спорным с Венгрией регионом был включён в текст соглашения о перемирии Антигитлеровской коалиции с Румынией по настоянию СССР. Данный шаг во многом определялся уверенностью Москвы в том, что при послевоенном мироустройстве Румыния отойдёт в советскую сферу влияния. По этой же причине канули в лету проекты, предусматривавшие расчленение Румынского государства.Так сформировалось идеологически противоестественное, но политически целесообразное партнёрство коммунистического правительства СССР и королевского двора в Румынии. В связи с этим за Михаем даже закрепилось прозвище "король-комсомолец".В послевоенный период Румынское государство ещё ни раз проявляло прагматизм в отношениях с Советским Союзом, чтобы решить свои геополитические задачи. Когда марте 1945 года СССР обусловил передачу Северной Трансильвании под власть румынского правительства абсолютной лояльностью к себе этого органа, Бухарест согласился с этим условием. Так с одобрения короля во главе Румынии встал кабинет министров, сформированный из представителей левых политических сил.По той же причине Румынская республика пошла на создание в 1952 года в своём составе Венгерской автономной области. Эта автономия была упразднена в конце 60-х годов, через 10 лет после вывода советских войск. Коммунистическое правительство в Бухаресте пало на исходе советской Перестройки. Между тем Румыния продолжает оставаться крупнейшим государством Юго-Восточной Европы. А по численности населения, хоть и сама переживает непростые времена, уже почти сравнялась с раздираемой войной Украиной.
https://ukraina.ru/20230311/1044185572.html
https://ukraina.ru/20230509/1045971319.html
https://ukraina.ru/20211119/1032697900.html
https://ukraina.ru/20190415/1023301152.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/04/1047796374_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_1e16bd6ec445879fb170dc881db85440.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, молдавия, румыния, великая отечественная война, вторая мировая война, король
История, История, Молдавия, Румыния, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, король

Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы

08:00 06.07.2023
 
© commons.wikimedia.orgКороль Румынии Михай
Король Румынии Михай - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
В 1945 году в Антигитлеровской коалиции участников было значительно больше, чем в 1943-м. В ряды антифашистов затесалось немало вчерашних помощников Рейха. Союзники такую непоследовательность расценивали сугубо положительно. Более того, некоторые из руководителей таких государств удостоились высоких наград. В их числе – румынский король Михай I
6 июля 1945 года советским орденом "Победа" был награждён король Румынии Михай. Основание для награждения было следующим: "За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии".
Под мужественным актом подразумевалось отстранение от власти и арест в августе 1944 года фактического диктатора Румынии Иона Антонеску. Отдавая должное смелости молодого короля (на момент тех событий ему было 23 года), отметим, что действовал он в высшей степени прагматично, не допустив превращения Румынии в поле ожесточённых сражений Второй мировой войны.
В этом плане Михай – яркий антипод современного президента Украины Владимира Зеленского. На Украине уже второй год идёт кровопролитная и разрушительная война, обусловленная противостоянием мировых держав. Хотя её можно было предотвратить выполнением условий Минских соглашений, подписанных официальным Киевом и одобренных Советом безопасности ООН.
В 1944 году Гитлер возлагал большие надежды на Румынию в плане остановки наступления Красной Армии на запад. Бухарест обладал большим демографическим потенциалом, не случайно ведь румынский контингент был самым крупным среди союзников нацистской Германии в Европе. Нефтяные поставки с территории дунайского королевства имели огромное значение для германской экономики.
Кроме того, Румыния обладала выгоднейшим географическим положением. На её территории, в районе старой границы исторических Молдавии и Валахии, существует так называемый Фокшанский коридор – 80-километровая полоса между Карпатами и Дунаем.
Король Румынии Кароль I Карл Гогенцоллерн - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
11 марта, 07:55История
Рождение Румынии. Почему Россия утратила влияние на Нижнем Дунае
Создав там мощную систему обороны, гитлеровцы рассчитывали, как минимум, измотать советские войска в долгих и кровопролитных боях, а то и вовсе не допустить Красную Армию в Юго-Восточную Европу.
Кроме неисчислимых людских и материальных потерь длительная стабилизация линии фронта у Фокшан создавала угрозу раздела Румынского государства. Это определялось тем, что территория бывшего Молдавского княжества (Западная Молдавия с центром в Яссах) расположена к востоку от "Фокшанских ворот". Историческая же Валахия вместе с Бухарестом находится к западу от данного рубежа. Напомним, что в XIX веке объединение этих двух дунайских княжеств положило начало Румынии как национальному государству.
В Советском Союзе такой ход событий также рассматривали. И не только в силу очевидных планов Германии в Карпато-Дунайском регионе. Ещё одним бенефициаром стабилизации фронта у Фокшан были англо-саксы.
Уинстон Черчилль ведь с прицелом на такое разграничение предлагал высадку союзников на Балканах (немцы и румыны будут удерживать фронт пока западные союзники зайдут к ним во фланг и тыл). Когда же на Тегеранской конференции его проект был отвергнут, на смену ему пришёл сценарий втягивания в войну Турции.
В 1944 году Лондон давил на Анкару в целях начала ею военных действий против Болгарии и немцев в Греции. Миллионная турецкая армия, усиленная западной авиацией и бронетехникой, имела все шансы быстро вытеснить нацистов с Балкан и выйти к Дунаю.
- РИА Новости, 1920, 09.05.2023
9 мая, 03:23
Молдавия в Великой Отечественной. Сражение, которое переломило ход войныЯсско-Кишиневскую операцию считают одной из самых успешных в Великой Отечественной войне
Военно-политическое руководство Турции было не в восторге от такого сценария, но всё могло бы измениться, застопорись советское наступление у того же Дуная. Между тем представители румынской либеральной оппозиции гарантировали быструю капитуляцию Бухареста перед западными союзниками, как только их войска выйдут на границы Румынии.
Заветной мечтой определённой части молдавских элит с XIX века и по сей день является дезинтеграция Румынии и воссоздание Молдавии в границах господаря Стефана Великого. Когда же судьба Румынского государства "висела на волоске" эти надежды стали обретать форму реальных проектов.
Еще в декабре 1943 года Институтом этнографии Академии наук СССР по заказу правительственных органов был разработан очерк о границах исторической Молдавии в XIV-XIX веках. Концепция собирания молдавских земель официально формулировалась в письме председателя Президиума Верховного Совета Молдавской ССР Фёдора Бровко в Бюро ЦК КП(б) Молдавии.
В нем формальный глава Молдавской республики выдвигал инициативу "воссоединения всего молдавского народа" в одном советском государстве. К МССР по предложению Бровко должны были отойти территории от Карпат на западе до Днестра и Черного моря на востоке и юге.
Таким образом, длительные боевые действия на территории Румынии являлись основой для далеко идущих планов, предполагавших раздел этой страны. Однако все они оказались спутаны демаршем румынского короля, который и был впоследствии отмечен высшим советским орденом.
23 августа 1944 года на аудиенции в королевском дворце был взят под стражу маршал Антонеску. Причём, произошло это именно в тот критический момент Ясско-Кишинёвской стратегической операции, когда он прибыл с фронта в Бухарест для подготовки войск к боям в Фокшано-Брэильский укреплённом районе.
3-я румынская армия ВОВ Вторая мировая война
19 ноября 2021, 16:00
Слабое звено. Что румыны делали под Сталинградом19 ноября 1942 г. после мощной артподготовки советские стрелковые дивизии перешли в наступление северо-западнее Сталинграда и обрушились на позиции 3-й румынской армии, а также на левый фланг 6-й армии Вермахта. Когда же ударили танковые корпуса Красной Армии, румынские позиции были прорваны на всю глубину, и советские войска устремились в прорыв.
Королевское окружение не разделяло концепцию "тотальной войны" с которой носился военный диктатор. Благодаря аресту маршала королевские войска были обезглавлены. К тому же король объявил о выходе Румынии из войны и потребовал от германских войск покинуть территорию страны. Находившиеся на фронте две румынские армии прекратили сопротивление, остатки 6-й немецкой армии (воссозданной после Сталинградской битвы) вынуждены были сложить оружие.
Бои между вчерашними союзниками (румынами и немцами) вспыхнули в Бухаресте. А тем временем советские армии прошли через Фокшанский коридор и устремились к северным и западным границам Румынии.
К концу сентября 1944 года вся территория Румынского королевства (в границах начала 1941 года) была очищена от германских нацистов. А в начале следующего месяца началась Дебреценская операция, призванная вернуть в состав Румынии территорию Северной Трансильвании (переданной Венгрии в 1940 году решением германо-итальянского арбитража). Её осуществляли 40 советских и 17 румынских дивизий.
Примечательно, что пункт о восстановлении румынского суверенитета над спорным с Венгрией регионом был включён в текст соглашения о перемирии Антигитлеровской коалиции с Румынией по настоянию СССР. Данный шаг во многом определялся уверенностью Москвы в том, что при послевоенном мироустройстве Румыния отойдёт в советскую сферу влияния. По этой же причине канули в лету проекты, предусматривавшие расчленение Румынского государства.
- РИА Новости, 1920, 15.04.2019
15 апреля 2019, 11:20
Начало конца Великой РумынииВ середине апреля 1944 г., по мере завершения Одесской наступательной операции Красной армии была ликвидирована румынская провинция Транснистрия (Заднестровье). Существование этого административного образования является иллюстрацией планов Германии и её союзников по расчленению территории Советской Украины, изменению её этнического состава
Так сформировалось идеологически противоестественное, но политически целесообразное партнёрство коммунистического правительства СССР и королевского двора в Румынии. В связи с этим за Михаем даже закрепилось прозвище "король-комсомолец".
В послевоенный период Румынское государство ещё ни раз проявляло прагматизм в отношениях с Советским Союзом, чтобы решить свои геополитические задачи. Когда марте 1945 года СССР обусловил передачу Северной Трансильвании под власть румынского правительства абсолютной лояльностью к себе этого органа, Бухарест согласился с этим условием. Так с одобрения короля во главе Румынии встал кабинет министров, сформированный из представителей левых политических сил.
По той же причине Румынская республика пошла на создание в 1952 года в своём составе Венгерской автономной области. Эта автономия была упразднена в конце 60-х годов, через 10 лет после вывода советских войск. Коммунистическое правительство в Бухаресте пало на исходе советской Перестройки. Между тем Румыния продолжает оставаться крупнейшим государством Юго-Восточной Европы. А по численности населения, хоть и сама переживает непростые времена, уже почти сравнялась с раздираемой войной Украиной.
 
ИсторияИсторияМолдавияРумынияВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнакороль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Повреждения во Львове, "слуга" и уклонисты, обстановка в Лавре. Главное на Украине на утро 6 июля
09:53Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского
09:28Комиссия Минкульта опечатала резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
09:27Число жертв подрыва Каховской ГЭС выросло
08:59Украинское наступление испытывает серьезные проблемы на поле боя — генсек НАТО
08:42Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу
08:28Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
08:12"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме
08:00Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы
07:50Сийярто объяснил, почему Венгрия выступает против вооружения Киева
07:39Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков
07:24Зеленский снова оправдался за медленное контранступление ВСУ
07:15Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО - экс-сотрудница альянса
05:14Сколько граждан Украины на самом деле не хотят воевать с Россией и почему
04:58Польша и Россия. Тысячелетнее соперничество за гегемонию в Восточной Европе
04:34Владимир Евсеев: По мере ослабления украинской армии вероятность ядерной провокации будет возрастать
04:29Александр Каргин: Зеленский — хитрый расчетливый политик, действующий под контролем США
04:05Александр Каргин: кто он
18:07Асафов о последнем аргументе для продления Россией зерновой сделки. Видео
18:01Полковник немецкой армии: Цель Зеленского на Украине "уже недостижима"
Лента новостейМолния