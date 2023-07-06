https://ukraina.ru/20230706/1047796531.html

Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы

Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы - 06.07.2023 Украина.ру

Король Михай – антипод Зеленского. Как монарх избежал превращения Румынии в поле битвы

В 1945 году в Антигитлеровской коалиции участников было значительно больше, чем в 1943-м. В ряды антифашистов затесалось немало вчерашних помощников Рейха. Союзники такую непоследовательность расценивали сугубо положительно. Более того, некоторые из руководителей таких государств удостоились высоких наград. В их числе – румынский король Михай I

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

история

история

молдавия

румыния

великая отечественная война

вторая мировая война

король

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6 июля 1945 года советским орденом "Победа" был награждён король Румынии Михай. Основание для награждения было следующим: "За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии".Под мужественным актом подразумевалось отстранение от власти и арест в августе 1944 года фактического диктатора Румынии Иона Антонеску. Отдавая должное смелости молодого короля (на момент тех событий ему было 23 года), отметим, что действовал он в высшей степени прагматично, не допустив превращения Румынии в поле ожесточённых сражений Второй мировой войны.В этом плане Михай – яркий антипод современного президента Украины Владимира Зеленского. На Украине уже второй год идёт кровопролитная и разрушительная война, обусловленная противостоянием мировых держав. Хотя её можно было предотвратить выполнением условий Минских соглашений, подписанных официальным Киевом и одобренных Советом безопасности ООН.В 1944 году Гитлер возлагал большие надежды на Румынию в плане остановки наступления Красной Армии на запад. Бухарест обладал большим демографическим потенциалом, не случайно ведь румынский контингент был самым крупным среди союзников нацистской Германии в Европе. Нефтяные поставки с территории дунайского королевства имели огромное значение для германской экономики.Кроме того, Румыния обладала выгоднейшим географическим положением. На её территории, в районе старой границы исторических Молдавии и Валахии, существует так называемый Фокшанский коридор – 80-километровая полоса между Карпатами и Дунаем.Создав там мощную систему обороны, гитлеровцы рассчитывали, как минимум, измотать советские войска в долгих и кровопролитных боях, а то и вовсе не допустить Красную Армию в Юго-Восточную Европу.Кроме неисчислимых людских и материальных потерь длительная стабилизация линии фронта у Фокшан создавала угрозу раздела Румынского государства. Это определялось тем, что территория бывшего Молдавского княжества (Западная Молдавия с центром в Яссах) расположена к востоку от "Фокшанских ворот". Историческая же Валахия вместе с Бухарестом находится к западу от данного рубежа. Напомним, что в XIX веке объединение этих двух дунайских княжеств положило начало Румынии как национальному государству.В Советском Союзе такой ход событий также рассматривали. И не только в силу очевидных планов Германии в Карпато-Дунайском регионе. Ещё одним бенефициаром стабилизации фронта у Фокшан были англо-саксы.Уинстон Черчилль ведь с прицелом на такое разграничение предлагал высадку союзников на Балканах (немцы и румыны будут удерживать фронт пока западные союзники зайдут к ним во фланг и тыл). Когда же на Тегеранской конференции его проект был отвергнут, на смену ему пришёл сценарий втягивания в войну Турции.В 1944 году Лондон давил на Анкару в целях начала ею военных действий против Болгарии и немцев в Греции. Миллионная турецкая армия, усиленная западной авиацией и бронетехникой, имела все шансы быстро вытеснить нацистов с Балкан и выйти к Дунаю.Военно-политическое руководство Турции было не в восторге от такого сценария, но всё могло бы измениться, застопорись советское наступление у того же Дуная. Между тем представители румынской либеральной оппозиции гарантировали быструю капитуляцию Бухареста перед западными союзниками, как только их войска выйдут на границы Румынии.Заветной мечтой определённой части молдавских элит с XIX века и по сей день является дезинтеграция Румынии и воссоздание Молдавии в границах господаря Стефана Великого. Когда же судьба Румынского государства "висела на волоске" эти надежды стали обретать форму реальных проектов.Еще в декабре 1943 года Институтом этнографии Академии наук СССР по заказу правительственных органов был разработан очерк о границах исторической Молдавии в XIV-XIX веках. Концепция собирания молдавских земель официально формулировалась в письме председателя Президиума Верховного Совета Молдавской ССР Фёдора Бровко в Бюро ЦК КП(б) Молдавии.В нем формальный глава Молдавской республики выдвигал инициативу "воссоединения всего молдавского народа" в одном советском государстве. К МССР по предложению Бровко должны были отойти территории от Карпат на западе до Днестра и Черного моря на востоке и юге.Таким образом, длительные боевые действия на территории Румынии являлись основой для далеко идущих планов, предполагавших раздел этой страны. Однако все они оказались спутаны демаршем румынского короля, который и был впоследствии отмечен высшим советским орденом.23 августа 1944 года на аудиенции в королевском дворце был взят под стражу маршал Антонеску. Причём, произошло это именно в тот критический момент Ясско-Кишинёвской стратегической операции, когда он прибыл с фронта в Бухарест для подготовки войск к боям в Фокшано-Брэильский укреплённом районе.Королевское окружение не разделяло концепцию "тотальной войны" с которой носился военный диктатор. Благодаря аресту маршала королевские войска были обезглавлены. К тому же король объявил о выходе Румынии из войны и потребовал от германских войск покинуть территорию страны. Находившиеся на фронте две румынские армии прекратили сопротивление, остатки 6-й немецкой армии (воссозданной после Сталинградской битвы) вынуждены были сложить оружие.Бои между вчерашними союзниками (румынами и немцами) вспыхнули в Бухаресте. А тем временем советские армии прошли через Фокшанский коридор и устремились к северным и западным границам Румынии.К концу сентября 1944 года вся территория Румынского королевства (в границах начала 1941 года) была очищена от германских нацистов. А в начале следующего месяца началась Дебреценская операция, призванная вернуть в состав Румынии территорию Северной Трансильвании (переданной Венгрии в 1940 году решением германо-итальянского арбитража). Её осуществляли 40 советских и 17 румынских дивизий.Примечательно, что пункт о восстановлении румынского суверенитета над спорным с Венгрией регионом был включён в текст соглашения о перемирии Антигитлеровской коалиции с Румынией по настоянию СССР. Данный шаг во многом определялся уверенностью Москвы в том, что при послевоенном мироустройстве Румыния отойдёт в советскую сферу влияния. По этой же причине канули в лету проекты, предусматривавшие расчленение Румынского государства.Так сформировалось идеологически противоестественное, но политически целесообразное партнёрство коммунистического правительства СССР и королевского двора в Румынии. В связи с этим за Михаем даже закрепилось прозвище "король-комсомолец".В послевоенный период Румынское государство ещё ни раз проявляло прагматизм в отношениях с Советским Союзом, чтобы решить свои геополитические задачи. Когда марте 1945 года СССР обусловил передачу Северной Трансильвании под власть румынского правительства абсолютной лояльностью к себе этого органа, Бухарест согласился с этим условием. Так с одобрения короля во главе Румынии встал кабинет министров, сформированный из представителей левых политических сил.По той же причине Румынская республика пошла на создание в 1952 года в своём составе Венгерской автономной области. Эта автономия была упразднена в конце 60-х годов, через 10 лет после вывода советских войск. Коммунистическое правительство в Бухаресте пало на исходе советской Перестройки. Между тем Румыния продолжает оставаться крупнейшим государством Юго-Восточной Европы. А по численности населения, хоть и сама переживает непростые времена, уже почти сравнялась с раздираемой войной Украиной.

https://ukraina.ru/20230311/1044185572.html

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2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, молдавия, румыния, великая отечественная война, вторая мировая война, король