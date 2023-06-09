В возвращённом регионе РФ создано народное ополчение - 09.06.2023 Украина.ру
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В возвращённом регионе РФ создано народное ополчение
В возвращённом регионе РФ создано народное ополчение - 09.06.2023 Украина.ру
В возвращённом регионе РФ создано народное ополчение
В Запорожской области появилось подразделение ополченцев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 9 июня
2023-06-09T12:22
2023-06-09T12:22
новости
рф
запорожская область
ополчение
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Ранее сообщалось, что ВСУ рассматривают этот регион как главное направление своего удара в рамках наступления.В последние дни Минобороны России заявляет об усилившихся атаках противника на этом участке фронта и успешном противодействии им со стороны Вооружённых сил РФ.Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ потеряли до 1500 солдат в попытке прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении.В данном секторе противник сосредоточил примерно половину имеющихся у него резервов, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.Тем не менее, это не принесло успеха, отметил он.В то же время, у них не хватает снарядов для артиллерии и нет превосходства в авиации, подчеркнул Евсеев.По мнению военного эксперта, Украина преследует политические, а не военные цели.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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новости, рф, запорожская область, ополчение
Новости, РФ, Запорожская область, ополчение

В возвращённом регионе РФ создано народное ополчение

12:22 09.06.2023
 
© Telegram/Евгений Балицкий
© Telegram/Евгений Балицкий
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В Запорожской области появилось подразделение ополченцев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале 9 июня
"В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ рассматривают этот регион как главное направление своего удара в рамках наступления.
В последние дни Минобороны России заявляет об усилившихся атаках противника на этом участке фронта и успешном противодействии им со стороны Вооружённых сил РФ.
Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на 8 июня ВСУ потеряли до 1500 солдат в попытке прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении.
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В данном секторе противник сосредоточил примерно половину имеющихся у него резервов, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.
Тем не менее, это не принесло успеха, отметил он.
В то же время, у них не хватает снарядов для артиллерии и нет превосходства в авиации, подчеркнул Евсеев.
По мнению военного эксперта, Украина преследует политические, а не военные цели.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
 
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