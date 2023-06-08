https://ukraina.ru/20230608/1047042157.html

Владимир Евсеев: ВСУ бросили в наступление половину своих бригад, но Россия разобьет их через месяц

Владимир Евсеев: ВСУ бросили в наступление половину своих бригад, но Россия разобьет их через месяц - 08.06.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: ВСУ бросили в наступление половину своих бригад, но Россия разобьет их через месяц

Штатная численность десяти бригад, которые может задействовать противник, составляет около 50 тысяч человек. Больше у ВСУ нет. Чтобы вывести бригаду из строя, нужно уничтожить треть ее личного состава. Потом она становится небоеспособной

2023-06-08T18:07

2023-06-08T18:07

2023-06-08T18:07

интервью

всу

россия

нато

сша

польша

сво

запорожская область

артемовск

игорь стрелков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038140694_15:0:861:476_1920x0_80_0_0_4e79e00b4a2685f407924a75e6501f6b.jpg

Следовательно, из этих 50 тысяч ВСУ должны потерять 5 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными, чтобы наступление прекратилось, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва нашей обороны на всем протяжении Запорожского направления силами до 1 500 человек и 150 единиц бронтехники. Противник был своевременно обнаружен, по нему был нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. ВСУ были вынуждены отойти с большими потерями.- Владимир Валерьевич, украинское наступление и наша реакция на него проходит так, как мы и прогнозировали все это время? Или есть нюансы?- Мы всегда говорили, что основной удар ВСУ будет на Запорожском направлении. Это происходит и сейчас. Противник атакует со стороны Орехова. Примечательно, что, по некоторым данным, враг ввел в бой порядка пяти бригад из резерва. Это примерно половина того, что у него есть. Часть этих бригад механизированные, часть – штурмовые (по факту просто пехотные). Причем Украина все последние дни пыталась наступать ночью. Прямо как фашисты, которые напали на нашу страну 22 июня ровно в 4 часа.Сразу хочу отметить героизм российских военнослужащих. Мы удержали Новодонецкое, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и технике. То же самое происходит на Запорожском направлении.Видимо, Украину пытались убедить, что с помощью западного оружия они смогут добиться решительного успеха. Но ведь и мы готовились. Мы подготовили эшелонированную систему обороны и достаточно крупные резервы. Например, при отражении атаки под Ореховом мы сами использовали танки. Иногда там были танковые бои с двух сторон.Мы накопили большой запас по артиллерийским снарядам. Их у нас явно хватило. И мы ярко проявили свое преимущество в пилотируемой авиации. Из-за этого противник был вынужден переместить ближе к линии фронта свои системы зональной противовоздушной обороны, в частности, С-300. Но когда он это сделал, у нас сразу же появилась возможность работать по ним "Ланцетами".Таким образом, противник не смог предложить ничего нового, к чему мы бы не были готовы. Он применил средства РЭБ, беспилотники и "Хаймарсы". Правда, я пока не слышал, чтобы на Запорожском направлении были задействованы британские крылатые ракеты (они нанесли такой удар по Луганску). Возможно, что этих ракет у них не так много. К тому же, мы нанесли удар по аэродрому, где базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, которые запускали эти боеприпасы.- Я бы еще добавил, что не было "роя беспилотников", о котором мы тоже говорили.- Если вы имеете в виду их скоростные беспилотники, то они оказались не очень эффективными. Сетку-рабицу они пробить не могут. А говорить о большом количестве других БПЛА не приходится.Вообще Украина ведет себя так, что для нее политические цели выше военных. Мы бы на месте врага не тратили беспилотники на бессмысленные цели. Атаки на Москву не принесли никакого эффекта. А сколько БПЛА они потратили на удары по Белгородской области и других "старых" российских регионов? Вот и получается, что имеющихся у них дронов не хватило для прорыва линии фронта.Потери ВСУ на Артемовском направлении тоже сказались на ходе наступления. Противник не сумел создать добиться превосходства по личному составу там, где нужно было. А зачем ему нужно было наступать в сторону Шебекино?И вообще, когда Украина пытается наступать по всей линии фронта от Соледара до Днепра, то они тоже распыляют силы. А мы часть их сил тоже сковываем, проводя наступления на отдельных направлениях, например, на Купянском. И в том, что Украина не добилась того эффекта, на который она рассчитывала, виновата она сама.Отмечу также, что в наступающих бригадах ВСУ очень много мобилизованных в этом году, а это существенно снижает их потенциал. Они наступают меньше недели, а у них уже проявляется усталость и трусость.- В районе Новодонецкого они побросали технику.- Да. Они бежали. Их потом отлавливали, и на бронемашинах привозили на окраины поселка, чтобы они там продолжали умирать. Это говорит о том, что информационное давление, которое оказывается на граждан Украины, тоже имеет свои пределы.Я бы еще хотел сказать, что постепенно происходит истощение их мобилизационного потенциала. Сейчас на подконтрольных Киеву территориях проживает примерно 10 млн мужчин. Если безвозвратные потери ВСУ действительно составляют около 400 тысяч человек (эти данные подтверждены многими), а миллион человек они призвали, то, получается, что почти 1.5 млн человек либо убиты, либо находятся на линии фронта. Это означает, что каждый пятый молодой мужчина на Украине либо воюет, либо убит или ранен. Такое напряжение долго не может выдержать ни одна страна.Если Зеленский и дальше будет принимать бездумные решения, например, по штурму Артемовска, то на Украине просто некому будет воевать.Я надеюсь, что мы за летнюю кампанию сможем сломать хребет киевскому режиму в плане масштабных наступлений. К осени он не будет на это способен.То, что Украина взорвала Каховскую ГЭС – очень показательно. На мой личный взгляд, противник просто оказался не готов к форсированию Днепра. Поэтому они взорвали дамбу, чтобы Запад не требовал от них проводить эту операцию. Теперь же Зеленский будет говорить, что они победят на Запорожском направлении, если им дадут больше танков и артиллерии. Его наглость дошла до того, что он попросил у американцев 50 батарей ЗРК Patriot.- Их вообще в мире столько есть?- Батарея – это аналог нашего дивизиона. Одна батарея "Патриота" стоит 1,5 млрд долларов. Вы представляете, на какие суммы Зеленский требует раскошелиться американских налогоплательщиков. Поэтому на Западе даже происходит некое прозрение. Даже BBC начинает говорить, что, возможно, Каховскую ГЭС взорвала Украина. А кандидат в президенты США Кеннеди говорит, что ВСУ потеряли 375 тысяч убитыми. Да, эти цифры спорные, но они в любом случае говорят о больших потерях с их стороны. А еще Кеннеди сказал, что неоконсерваторы в течение многих лет готовили Украину к войне. Так что правда постепенно до них доходит, но не очень быстро.Что бы там не говорила киевская пропаганда, "контрнаступ" у них объективно не получается. Да, у них есть резервы. Но и у нас есть резервы.Поэтому я оцениваю дальнейший ход СВО с осторожным оптимизмом. Самым страшным был первый удар. Первый удар мы выдержали. Мы выдержим и другие удары. А к осени украинская армия будет не так сильна. Она не сможет проводить наступательные операции из-за отсутствия техники, подготовленного личного состава и людей, готовых умирать за преступный киевский режим.- Зачем вообще нужно это наступление? Почему нельзя было сидеть в обороне и ждать, пока российская армия истощится?- Зеленский должен отработать деньги, которые Запад тратит на ВСУ. Он должен показать какой-то эффект. Если результата не будет, то возникнут вопросы. Но не к Зеленскому (он на Западе никого не интересует). Эти вопросы будут задавать американские граждане своему президенту Байдену. Ну потратили вы деньги, а что получили в ответ?На Украине происходит дискредитация американского и европейского вооружения. Например, с помощью "Ланцета" мы уничтожили радиолокационную станцию современного немецкого ЗРК IRIS-T. Мы уничтожили станцию, а вся батарея перестала работать.Да, Финляндию и Швецию затащили в НАТО. Да, на какой-то момент Запад объединился против России. Но этот позитив для администрации Байдена заканчивается. Наступает негатив, которого будет гораздо больше перед выборами.Меня сейчас больше беспокоит население Украины. К сожалению, ему приходится расплачиваться за то, что делает эта преступная западная клика. Ведь гибнут тысячи людей. За что? За Зеленского? Это же бессмысленно. До тех пор, пока на Украине не осознают бессмысленность войны, когда они с помощью украинских жизней пытаются расплатиться с Западом, мы не сможем ничего сделать.Украинская пропаганда утверждала, что российские войска побегут. Но они никуда не побежали ни под Ореховом, ни под Новодонецким, ни под Артемовском. Лживость их пропаганды становится очевидна. Поэтому пусть украинцы поймут, что их настоящий враг – не Москва, а собственное руководство.- По поводу Артемовска пишут, что там все не так просто. Даже развернулась заочная дискуссия Пригожина со Стрелковым. Пригожин говорит, что ВСУ чуть ли не Берховку взяли. Стрелков говорит, что даже если мы потеряем сам город, то ничего не изменится, будут те же самые бои на истощение. Что там на самом деле?- Конечно, мы не можем позволить себе отдать Артемовск. Слишком большой ценой он нам достался. Насколько я знаю насчет Берховки, то там ситуация не драматическая. Большого продвижения ВСУ нам нет.Вообще, я бы не стал верить Стрелкову. Это человек эпохи 2014 года. Да и Пригожин тоже периодически искажает информацию. Он сказал, что ЧВК "Вагнер" в боях за Артемовск потеряли 20 тысяч человек. Допустим. Но потом он сказал, что из них "Вагнер" потерял убитыми 10 тысяч. Это явно неправда. Не бывает так, чтобы на одного убитого приходился один раненый. Если бы Пригожин сказал, что "Вагнер" потерял 20 тысяч, из которых 13 тысяч раненых, а 7 тысяч – убитые, то это было бы нормальное соотношение.Так что и Стрелков, и Пригожин преследуют политические цели. Верить им нельзя. Насколько я знаю, мы удерживаем позиции под Артемовском. Конечно, ВСУ хотели бы взять город в клещи и окружить его с двух сторон, но это у них не получится. Там стоят наши хорошие воинские части и стоят крепко.- Сколько примерно может продлиться это наступление?- Штатная численность десяти бригад, которые может задействовать противник, составляет около 50 тысяч человек. Больше у ВСУ нет. Чтобы вывести бригаду из строя, нужно уничтожить треть ее личного состава. Потом она становится небоеспособной. Следовательно, из этих 50 тысяч ВСУ должны потерять 5 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными.Если противник будет терять в сутки 200 человек убитыми, то для прекращения наступления Украины нам потребуется 25 дней. Если враг введет в бой весь свой резерв, он выдохнется через месяц боев. Но нам все равно нельзя расслабляться.Я не знаю, введет ли Украина в бой все десять бригад. Иначе она рискует лишить себя возможности наступать в будущем. Противник же не хочет остаться вообще без резервов.Следовательно, России нужно быть готовой к тому, что в течение месяца ВСУ будут проводить наступательные операции по всем направлениям.- Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе. Настала ли пора, чтобы Польша или Прибалтика заменили ВСУ хотя бы с точки зрения личного состава?- У Польши и Прибалтики нет столько личного состава, чтобы заменить ВСУ. Страны Балтии в принципе малочисленные, а Варшаве надо свою территорию защищать. У них же граница с Белоруссией и Калининградом. Поэтому я пока не думаю, чтобы Польша и Литва напрямую участвовали в боевых действиях на Украине.Сейчас на Украине находится две тысячи польских наемников. Это их предел, учитывая численность польской армии. Более массированный ввод войск даст возможность России рассмотреть разные варианты, вплоть до применения ядерного оружия, потому что это будет нападением НАТО. То, что Россия разместила ТЯО на территории Белоруссии – это сдерживающий фактор в отношении Польши.Наконец, массированный ввод войск создаст проблемы для стран, которые введут войска. Потому что ВС РФ после Украины обязательно пойдут на Польшу.- А какие проблемы для нас возникнут в этом случае?- Мы бы не хотели, чтобы они задействовали свой военный потенциал на нашей территории, потому что нам придется проводить еще одну мобилизацию. Последствия будут и для нас, и для них. Но они должны понимать, что как только они начнут с нами войну, их территория станет нашей законной целью для поражения. Но в целом для них будет больше негативных последствий, чем для нас.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230607/1046995460.html

https://ukraina.ru/20230608/1047007577.html

https://ukraina.ru/20230608/1047023293.html

https://ukraina.ru/20230608/1047006323.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, нато, сша, польша, сво, запорожская область, артемовск, игорь стрелков, пригожин, танки, беспилотники, артиллерия