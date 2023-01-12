https://ukraina.ru/20230112/1042578131.html
Как Борис Гребенщиков вышел в ноль, протестуя против "агрессии России"
Как Борис Гребенщиков вышел в ноль, протестуя против "агрессии России" - 12.01.2023 Украина.ру
Как Борис Гребенщиков вышел в ноль, протестуя против "агрессии России"
Член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросил Следственный комитет (СК) проверить Бориса Гребенщикова, который еще 22 мая этого года в интервью израильскому "9 каналу" назвал российских граждан, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами".
2023-01-12T14:53
2023-01-12T14:53
2023-01-12T18:58
эксклюзив
гребенщиков
россия
спецоперация
предательство
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Это обращение российское парламентария дает нам основание еще раз проанализировать то, что стояло за скандальным майским заявлением лидера "Аквариума", чем вызвана эта его "пацифистская" позиция и насколько она искренняя. Среди части рок-музыкантов России существует совершенно карикатурное, на мой взгляд, поветрие: подражать во всем своим англо-саксонским коллегам как старшим товарищам и создателям канона поведения рок-музыканта.У тех — Sex, Drugs and Rock-n-Roll, и мы тоже будем наркоту употреблять плюс алкоголь, причем до тех пор, пока это нас не убьет, как убило в свое время Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса. Тут работает установка: надо свою жизнь закончить не больным стариком в хосписе, а молодым, причем от передоза. Этого требует стиль жизни настоящего рок-музыканта. И некоторые из русских музыкантов так и завершили свой жизненный путь.Джон Леннон возвратил королеве Елизавете II свою награду — орден Британской Империи (Order of the British Empire), которым он и другие члены квартета The Beatles были награждены в 1965 году за большой вклад в развитие британской музыки. Напомню, английский музыкант протестовал против поддержки британским правительством американской агрессии во Вьетнаме. Раз Леннон возвратил награду, значит, и мы возвратим свои награды правительству, если они у нас есть, и если подвернется нужный повод. Поэтому Константин Кинчев и вернул Ельцину свою медаль «Защитника Свободной России» в знак протеста против убийства журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Вопрос: а при чем тут Ельцин? Он что, поддержал убийство Холодова как британское правительство — войну во Вьетнаме? Нет. Тут просто важно было воспользоваться моментном, чтобы выглядеть как Леннон. Отсюда и карикатурность этого жеста у Кинчева.Карикатурен и неискренен в своем антивоенном протесте и Гребенщиков. Ему хочется быть пацифистом как великий битл, но… Если ты такой пацифист, то почему ты, выступая сейчас против «агрессии России» на Украине, не выступал против агрессии Украины против Донбасса в 2014 году, почему не осуждал сожжение одесситов 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов?Да потому что агрессия агрессии рознь. Есть, условно говоря, по понятиям этих людей, правильная «агрессия», которую совершают «свои», на которую можно и не обращать внимания, а есть неправильная, та, которую совершает, как они утверждают, российское государство.Гребенщиков видит себя частью Запада: рок-н-ролл — это ж западное явление. Украинская агрессия поддержана Западом, значит ее совершили «свои». Их не осуждаем, потому что осудить Украину — это осудить и Запад.Россия же — не часть Запада. Раз Запад ее осуждает, то я на стороне Запада.У Гребенщикова, который продолжал концертировать как ни в чем не бывало по городам и весям Украины после четырнадцатого года, как-то спросили: «А почему вы ни разу не выступали в Крыму и в Донецке с Луганском, хотя выступаете в Киеве и Львове?» Тот в ответ просто соврал: «А меня никто туда не приглашал, а так бы я с удовольствием бы выступил».И сам Гребенщиков, и все мы прекрасно понимаем, что это ложь. Он бы не поехал туда, даже если бы его и пригласили.Кстати, помню, в ФБ я риторически задавал этот вопрос Гребенщикову в своем посте. Мне даже Олег Царев, живущий в Ялте, тогда написал, что в случае приезда музыканта в Крым готов обеспечить ему проживание и питание на абсолютно безвозмездной основе. Если бы Гребенщиков узнал о таком жесте доброй воли Царева, он бы им не воспользовался, потому что так называемая российская «либеральная среда», в которой он вращается, его бы за это осудила. Концерт в Крыму или Донецке — это ж солидаризация с «путинской агрессией». Его однозначно бы прокляли свои.Причем одними проклятиями для Гребенщикова это всё не закончилось. У него и у его семьи британская виза, он живет большую часть года в Лондоне. У него есть естественные опасения: как только он начнет осуждать агрессию Украины даже вместе с осуждением «агрессии России» или давать концерты в Симферополе или Луганске, это может стать причиной аннулирования ему британской визы.А осуждать «агрессию России» он не боится. Пока. Потому что знает, что ему все сойдет с рук. Концерты ему не запретят, в тюрьму не посадят, собственность и счета в банке не конфискуют и не закроют. Российская власть в отличие от западной — вегетарианская даже сейчас. Никакого Гребенщикова она преследовать не будет.Кстати, о российской власти в связи с Гребенщиковым. Кто знаком с его биографией, тот знает, что в 2003 году он получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Вопрос: а почему он эту награду не возвратил до сих пор Путину, хотя все последние 9 лет был против «агрессии России», а в последний год — и против СВО, даже собрал 12 млн евро для Украины?Ответ на этот вопрос очевиден: потому что все «либералы» и западные товарищи, большинство из которых не знают или не помнят об этом награждении, с удивлением поинтересуются у Бориса Борисыча: как же так, почему вы же такой известный «пацифист» взяли эту награду у Путина несмотря на его «агрессию» против Чечни? Гребенщиков стыдится этого факта в своей биографии двадцатилетней давности, поэтому и не возвращает пафосно свою награду «агрессору» Путину. Тут ему Леннону подражать не хочется. А ведь дальше либеральные круги могут припомнить Гребенщикову его дружбу с путинцем Владиславом Сурковым, по просьбе которого он устраивал встречи президента с российскими рок-музыкантами...Награда от Путина во время Второй Чеченской, которую Запад осудил, и дружба с Сурковым, который был почти 5 лет куратором от Кремля «оккупированного Донбасса», дадут правильный повод западной общественности усомниться в его искренности.Гребенщиков рвет всё то, что связывает его с «психически больными фашистами», а это подавляющее число русских людей, которые поддерживают воссоединение русской Родины. Домой, в Питер, он уже вряд ли возвратится. Останется доживать свой век в Лондоне. Вряд ли он умрет и от тоски по России, ведь западные рок-музыканты, которым он подражает, никогда еще не умирали от тоски по ней.Как потерянного для страны талантливого, увы, в прошлом поэта и музыканта, Гребенщикова, конечно, жаль. А как отвернувшегося от Родины в самый критический для нее момент человека — нисколько. Так что по нулям, Борис Борисович!
https://ukraina.ru/20230112/1042568281.html
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эксклюзив, гребенщиков, россия, спецоперация, предательство
Как Борис Гребенщиков вышел в ноль, протестуя против "агрессии России"
14:53 12.01.2023 (обновлено: 18:58 12.01.2023)
Член комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев попросил Следственный комитет (СК) проверить Бориса Гребенщикова, который еще 22 мая этого года в интервью израильскому "9 каналу" назвал российских граждан, поддерживающих СВО, "психически больными фашистами".
Это обращение российское парламентария дает нам основание еще раз проанализировать то, что стояло за скандальным майским заявлением лидера "Аквариума", чем вызвана эта его "пацифистская" позиция и насколько она искренняя.
Среди части рок-музыкантов России существует совершенно карикатурное, на мой взгляд, поветрие: подражать во всем своим англо-саксонским коллегам как старшим товарищам и создателям канона поведения рок-музыканта.
У тех — Sex, Drugs and Rock-n-Roll, и мы тоже будем наркоту употреблять плюс алкоголь, причем до тех пор, пока это нас не убьет, как убило в свое время Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса. Тут работает установка: надо свою жизнь закончить не больным стариком в хосписе, а молодым, причем от передоза. Этого требует стиль жизни настоящего рок-музыканта. И некоторые из русских музыкантов так и завершили свой жизненный путь.
Джон Леннон возвратил королеве Елизавете II свою награду — орден Британской Империи (Order of the British Empire), которым он и другие члены квартета The Beatles были награждены в 1965 году за большой вклад в развитие британской музыки.
Напомню, английский музыкант протестовал против поддержки британским правительством американской агрессии во Вьетнаме.
Раз Леннон возвратил награду, значит, и мы возвратим свои награды правительству, если они у нас есть, и если подвернется нужный повод. Поэтому Константин Кинчев и вернул Ельцину свою медаль «Защитника Свободной России» в знак протеста против убийства журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Вопрос: а при чем тут Ельцин? Он что, поддержал убийство Холодова как британское правительство — войну во Вьетнаме? Нет. Тут просто важно было воспользоваться моментном, чтобы выглядеть как Леннон. Отсюда и карикатурность этого жеста у Кинчева.
Карикатурен и неискренен в своем антивоенном протесте и Гребенщиков. Ему хочется быть пацифистом как великий битл, но… Если ты такой пацифист, то почему ты, выступая сейчас против «агрессии России» на Украине, не выступал против агрессии Украины против Донбасса в 2014 году, почему не осуждал сожжение одесситов 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов?
Да потому что агрессия агрессии рознь. Есть, условно говоря, по понятиям этих людей, правильная «агрессия», которую совершают «свои», на которую можно и не обращать внимания, а есть неправильная, та, которую совершает, как они утверждают, российское государство.
Гребенщиков видит себя частью Запада: рок-н-ролл — это ж западное явление. Украинская агрессия поддержана Западом, значит ее совершили «свои». Их не осуждаем, потому что осудить Украину — это осудить и Запад.
Россия же — не часть Запада. Раз Запад ее осуждает, то я на стороне Запада.
У Гребенщикова, который продолжал концертировать как ни в чем не бывало по городам и весям Украины после четырнадцатого года, как-то спросили: «А почему вы ни разу не выступали в Крыму и в Донецке с Луганском, хотя выступаете в Киеве и Львове?» Тот в ответ просто соврал: «А меня никто туда не приглашал, а так бы я с удовольствием бы выступил».
И сам Гребенщиков, и все мы прекрасно понимаем, что это ложь. Он бы не поехал туда, даже если бы его и пригласили.
Кстати, помню, в ФБ я риторически задавал этот вопрос Гребенщикову в своем посте. Мне даже Олег Царев, живущий в Ялте, тогда написал, что в случае приезда музыканта в Крым готов обеспечить ему проживание и питание на абсолютно безвозмездной основе. Если бы Гребенщиков узнал о таком жесте доброй воли Царева, он бы им не воспользовался, потому что так называемая российская «либеральная среда», в которой он вращается, его бы за это осудила. Концерт в Крыму или Донецке — это ж солидаризация с «путинской агрессией». Его однозначно бы прокляли свои.
Причем одними проклятиями для Гребенщикова это всё не закончилось. У него и у его семьи британская виза, он живет большую часть года в Лондоне. У него есть естественные опасения: как только он начнет осуждать агрессию Украины даже вместе с осуждением «агрессии России» или давать концерты в Симферополе или Луганске, это может стать причиной аннулирования ему британской визы.
А осуждать «агрессию России» он не боится. Пока. Потому что знает, что ему все сойдет с рук. Концерты ему не запретят, в тюрьму не посадят, собственность и счета в банке не конфискуют и не закроют. Российская власть в отличие от западной — вегетарианская даже сейчас. Никакого Гребенщикова она преследовать не будет.
Кстати, о российской власти в связи с Гребенщиковым. Кто знаком с его биографией, тот знает, что в 2003 году он получил от Путина орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Вопрос: а почему он эту награду не возвратил до сих пор Путину, хотя все последние 9 лет был против «агрессии России», а в последний год — и против СВО, даже собрал 12 млн евро для Украины?
Ответ на этот вопрос очевиден: потому что все «либералы» и западные товарищи, большинство из которых не знают или не помнят об этом награждении, с удивлением поинтересуются у Бориса Борисыча: как же так, почему вы же такой известный «пацифист» взяли эту награду у Путина несмотря на его «агрессию» против Чечни?
Гребенщиков стыдится этого факта в своей биографии двадцатилетней давности, поэтому и не возвращает пафосно свою награду «агрессору» Путину. Тут ему Леннону подражать не хочется.
А ведь дальше либеральные круги могут припомнить Гребенщикову его дружбу с путинцем Владиславом Сурковым, по просьбе которого он устраивал встречи президента с российскими рок-музыкантами...
Награда от Путина во время Второй Чеченской, которую Запад осудил, и дружба с Сурковым, который был почти 5 лет куратором от Кремля «оккупированного Донбасса», дадут правильный повод западной общественности усомниться в его искренности.
Гребенщиков рвет всё то, что связывает его с «психически больными фашистами», а это подавляющее число русских людей, которые поддерживают воссоединение русской Родины. Домой, в Питер, он уже вряд ли возвратится. Останется доживать свой век в Лондоне.
Вряд ли он умрет и от тоски по России, ведь западные рок-музыканты, которым он подражает, никогда еще не умирали от тоски по ней.
Как потерянного для страны талантливого, увы, в прошлом поэта и музыканта, Гребенщикова, конечно, жаль. А как отвернувшегося от Родины в самый критический для нее момент человека — нисколько. Так что по нулям, Борис Борисович!