Алексей Мухин о серьезных нарушениях на выборах в США, угрозе демократии и забвении Байдена

Окончательная эскалация и попытка разрушить Россию извне может привести к катастрофическим последствиям, и, скорее всего, приведёт - считает политолог, директор Украина.ру, 08.11.2022

Окончательная эскалация и попытка разрушить Россию извне может привести к катастрофическим последствиям, и, скорее всего, приведёт - считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американским гражданам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Партия, контролирующая Конгресс, имеет преимущество в формировании политической повестки Соединённых Штатов, принятии законов и кадровых назначениях.— Алексей, как вы считаете, выборы в Конгресс США, которые назначены 8 ноября, могут существенно изменить политическую картину мира? — За весь мир я не буду говорить. Повлияет ли это на общий вектор развития отношений между Россией и США? Нет, не повлияет. Другое дело, что внутренние разборки между республиканцами и демократами вполне могут отвлечь США от излишне агрессивной и последовательно агрессивной линии поведения в отношении России. Да, это вполне возможно.— Как результаты этих выборов могут повлиять на отношения России и Украины?— На украинский вопрос - вряд ли, потому что вектор задан уже Конгрессом, и многие предприятия военно-промышленного комплекса США уже деньги получили. Поэтому вряд ли это как-то повлияет. Что касается аудита тех инициатив, которые демократы предпринимали в последнее время, в том числе на украинском направлении - я думаю, этот аудит будет для них очень неприятным.— Что вы имеете ввиду?— Я имею ввиду траты, которые были произведены, финансовые средства, которые были направлены определенными компаниями. Я думаю, что аудит выявит очень интересные закономерности, которые будут свидетельствовать о коррумпированном характере этих потоков.Республиканцы сейчас очень внимательно следят за этой ситуацией и, думаю, не упустят возможности осложнить демократам жизнь.— Что в политике демократов и республиканцев по отношению к РФ и Украине отличается?— Ну, принято считать, что республиканцы действуют мягче, но, честно говоря, от этого не легче.— Главный демократ США – Байден, все больше вызывает насмешки своим поведением, оговорками и странностями, связанными с его возрастом. А как вы считаете, он действительно такой немощный и старый или все же сильный и влиятельный политик, скрывающий за маской старого глупца сильный характер и влияние на мировую политику?— Нет, я не думаю, что Джо Байден притворяется, у него действительно налицо все признаки деменции. Вполне вероятно, правда, что его окружение использует эту клоунаду в своих целях. Да, безусловно.Но так и хочется сказать, когда видишь Байдена на экране: "Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его". Тем более, что у демократов есть теперь Мишель Обама, которая очень хочет стать президентом США.Думаю, где-то через год американцы переключатся на поиск новых политических фигур, а про Байдена просто забудут.— "The New York Times" утверждает, что эксперты в области цифровой безопасности заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Россия действительно способна вмешиваться в избирательный процесс в США или это началась подготовка опротестования результатов выборов республиканцами, если они проиграют?— Это очень традиционное обвинение, которое под собой не имеет никаких оснований, помимо того, что ряд политических акторов из России высказывает свое мнение относительно избирательной кампании. Вряд ли они могут повлиять на внутреннюю аудиторию. На самом деле, демократы и без нас очень хорошо справляются с дискредитацией себя.— То есть они как бы оправдывают этим свои внутренние политически проблемы, получается?— Ну да, конечно. Республиканцы и демократы уже обменялись обвинения в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы. С чем мы и поздравляем "сияющий град на холме".Как у Булгакова, по-моему, про дикую слободку, когда все пошли страховаться, ну и что называется, дикая слободка не могла не сгореть. И действительно, к вечеру она запылала.Вот то же самое, что в США сейчас происходит, но не могут они без нарушений, они обязательно будут, причём существенные, потому что все друг друга уже обвинили в этом.— The Wall Street Journal утверждает, что "страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом". Это возможно или это очередное предположение, не основанное на фактах? Если возможно, почему и как?— Обсуждать можно сколько угодно, только действия говорят ровно об обратном. И планы свидетельствует о том, что как раз западные страны очень рассчитывают на продолжение этого конфликта.— Может быть, они хотят продолжения конфликта, но против крупной эскалации, хотят его держать под контролем?— Всё-таки, грамотные политики указывают на то, что окончательная эскалация и попытка разрушить Россию извне может привести к катастрофическим последствиям, и, скорее всего, приведёт. Поэтому голос осторожности, безусловно, звучит. Нотки осторожности, вернее, звучат в общем стройном хоре тех, кто пытается разрушить Российскую Федерацию.— Кризис доверия к политической системе США, который нарастает, может угрожать вообще будущему американской демократии?— Будущему американской демократии угрожает офис президента, угрожает Конгресс, и все политические акторы, которые очень много и совершенно впустую болтают об этой самой демократии.Ни о какой демократии речи не идёт, достаточно посмотреть даже мельком на американскую избирательную систему - она архаична и не представительна. Об этом говорят сами её потребители, те, кто её используют.Так что для начала хотелось бы, чтобы эти ребята поправили у себя институты, а затем рассуждали о том, кто там на самом деле демократ, а кто нет.— Победа республиканцев беспокоит и политический истеблишмент Евросоюза. Они заранее предчувствуют, что США может самоустраниться от европейских проблем?— Нет, США уже много раз демонстрировали, что они занимаются, прежде всего, решением своих собственных проблем, а проблемы их союзников их абсолютно не касаются. Поэтому, для того, чтобы оказывать множество мелких услуг, к примеру Генеральная ассамблея ООН, да, европейцы нужны. И американцы говорят об "атлантической солидарности". А когда речь идёт о решении собственных проблем, европейцы - это расходный материал, и Европа это сейчас чувствует в полной мере на своей шкуре. Я имею в виду энергетический кризис, санкционный кризис и так далее.— Когда наступит, и наступит ли тот переломный момент, когда европейцы скажут "хватит!" и начнут вести самостоятельную политику?— Для этого нужны политики уровня Шарля Де Голя, уровня Гельмута Коля, сейчас их просто нет.

