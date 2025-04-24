Пока ВСУ еще "трепыхаются" на Белгородчине, ВС РФ берут под контроль Сумскую область — Шкурлатов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Перед ВС РФ стоит задача изолировать логистику Сум как крупного тылового хаба противника. Этим мы обезопасим Курскую область и Белгородскую частично, где противник пытается ходить в самоубийственные банзай-атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
Глобальная задача ВС РФ — создать буферную зону в Сумской области. По некоторым оценкам, от передовых частей до окраин города Сумы остается 23–27 километров. Это позволяет оказывать огневое воздействие уже непосредственно на пригороды, отметил Шкурлатов.
"Этим мы обезопасим Курскую область и Белгородскую частично, где противник пытается ходить в самоубийственные банзай-атаки, цель которых с военной точки зрения не очень понятна. Но политически она очевидна: показать, что они трепыхаются и пытаются контратаковать — пока безуспешно", — подчеркнул Шкурлатов.
Если применять к действиям ВС РФ на территории Сумской области западные доктрины, то сейчас происходит формирование обстановки на поле боя, указал эксперт.
ВС России еще не перешли там к большому наступлению, но уже активно влияют на все логистические, тыловые боевые процессы. То есть пока не наступаем, но уже контролируем, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Сумском направлении — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
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