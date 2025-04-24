Самое активное направление: Шкурлатов раскрыл, как ВС РФ будут отрезать Сумы и создавать буферную зону
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
По некоторым оценкам, от передовых частей до окраин города Сумы на отдельных участках остается 23–27 километров. Это позволяет ВС РФ оказывать огневое воздействие уже непосредственно на пригороды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
После освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря российские войска будут освобождать населенный пункт Горналь, рассказал эксперт, отметив, что после него начинается Мирополье Сумской области.
То есть Горналь — это господствующая высота над прилегающей территорией Сумской области, уточнил собеседник Украина.ру.
"Противник там долго задержаться не сможет. Если мы возьмем его, все остальное пространство будет простреливаться нашими дронами и артиллерией. Зацепиться противник не сможет и будет откатываться дальше", — подчеркнул Шкурлатов.
Таким образом идет изоляция театра боевых действий. Глобальная задача ВС РФ — создать буферную зону в Сумской области, уточнил он.
По некоторым оценкам, от передовых частей до окраин города Сумы остается 23–27 километров в отдельных местах. Это позволяет оказывать огневое воздействие уже непосредственно на пригороды, отметил Шкурлатов.
Поэтому стоит задача изолировать логистику Сум как крупного тылового хаба противника всеми возможными методами: беспилотниками, артиллерией и авиацией — нарушать поставки, атаковать тыловые узловые и складские части, бить по скоплению противника, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Сумском направлении — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
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