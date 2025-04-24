https://ukraina.ru/20250424/peskov-zayavil-o-podderzhke-putinym-idei-polnogo-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1062722401.html
Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине
Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине - 24.04.2025 Украина.ру
Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине
Российский лидер Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point
2025-04-24T07:16
2025-04-24T07:16
2025-04-24T07:29
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"Путин поддерживает эту идею, но прежде чем двигаться дальше, необходимо ответить на ряд конкретных вопросов", - сказал Песков.Он задался вопросом, "если бы это прекращение огня вступило в силу сегодня, прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем противовоздушной обороны в Киев? А Соединенное Королевство?".Официальный представитель Кремля напомнил, что динамика на фронте складывается в пользу РФ.Подробнее о затягивании конфликта Европой - в материале Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Дмитрий Песков, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине
07:16 24.04.2025 (обновлено: 07:29 24.04.2025)
Российский лидер Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point