https://ukraina.ru/20250424/peskov-zayavil-o-podderzhke-putinym-idei-polnogo-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1062722401.html

Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине

Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине - 24.04.2025 Украина.ру

Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине

Российский лидер Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point

2025-04-24T07:16

2025-04-24T07:16

2025-04-24T07:29

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"Путин поддерживает эту идею, но прежде чем двигаться дальше, необходимо ответить на ряд конкретных вопросов", - сказал Песков.Он задался вопросом, "если бы это прекращение огня вступило в силу сегодня, прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем противовоздушной обороны в Киев? А Соединенное Королевство?".Официальный представитель Кремля напомнил, что динамика на фронте складывается в пользу РФ.Подробнее о затягивании конфликта Европой - в материале Россия и США говорят о мире, а в Европе требуют войны – Песков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, сша, россия, владимир путин, дональд трамп