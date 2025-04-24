У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру
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У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ
У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру
У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ
Поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника. Бойцы и командиры все чаще говорят о том, что у ВСУ "что-то надломилось" и враг стал чувствовать себя менее уверенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-04-24T05:30
2025-04-24T05:30
новости
курская область
всу
разгром всу
крах всу
сво
спецоперация
потери всу
наступление
вс рф
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По мнению эксперта, успеху российских войск в Курской области способствовали несколько факторов. Во-первых, это операция "Труба" (или "Поток"), которая была блестяще спланирована и реализована и должна войти в учебники по военному искусству, указал он.По его словам, поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника. Бойцы и командиры на линии боевого соприкосновения все чаще говорят о том, что у врага "что-то надломилось" и он стал себя чувствовать менее уверенно. Есть такие ощущения на фронте, рассказал эксперт.Но в то же время, нельзя заниматься шапкозакидательством и выдавать желаемое за действительное: противник не бежит, фронт не сыплется. Поэтому, когда Украина говорит, что на фронте "у нас все хорошо, а у них плохо", это надо делить на семь, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/ssha-smatyvayut-udochki-dalshe---sami--1062705443.html
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новости, курская область, всу, разгром всу, крах всу, сво, спецоперация, потери всу, наступление, вс рф
Новости, Курская область, ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, СВО, Спецоперация, потери ВСУ, наступление, ВС РФ

У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ

05:30 24.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника. Бойцы и командиры все чаще говорят о том, что у ВСУ "что-то надломилось" и враг стал чувствовать себя менее уверенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
По мнению эксперта, успеху российских войск в Курской области способствовали несколько факторов. Во-первых, это операция "Труба" (или "Поток"), которая была блестяще спланирована и реализована и должна войти в учебники по военному искусству, указал он.
"Во-вторых, успеху способствовали мужество и героизм наших войск. В-третьих, помогла краткосрочная передышка в обмене разведданными с Украиной со стороны Вашингтона", — подчеркнул Шкурлатов.
По его словам, поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника.
Бойцы и командиры на линии боевого соприкосновения все чаще говорят о том, что у врага "что-то надломилось" и он стал себя чувствовать менее уверенно. Есть такие ощущения на фронте, рассказал эксперт.
Но в то же время, нельзя заниматься шапкозакидательством и выдавать желаемое за действительное: противник не бежит, фронт не сыплется. Поэтому, когда Украина говорит, что на фронте "у нас все хорошо, а у них плохо", это надо делить на семь, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вчера, 14:15
США сматывают удочки. Дальше - сами Итак, очередной раунд переговоров между США и Украиной в Лондоне сорван. Главы МИДов европейских стран после отмены визита Госсекретаря Марко Рубио тоже отказались принимать участие во встрече.
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