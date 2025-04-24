https://ukraina.ru/20250424/u-vraga-chto-to-nadlomilos-shkurlatov-o-tom-kak-porazhenie-pod-sudzhey-vneslo-dizmoral-v-ryady-vsu-1062715886.html

У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ

У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ - 24.04.2025 Украина.ру

У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ

Поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника. Бойцы и командиры все чаще говорят о том, что у ВСУ "что-то надломилось" и враг стал чувствовать себя менее уверенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-04-24T05:30

2025-04-24T05:30

2025-04-24T05:30

новости

курская область

всу

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наступление

вс рф

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По мнению эксперта, успеху российских войск в Курской области способствовали несколько факторов. Во-первых, это операция "Труба" (или "Поток"), которая была блестяще спланирована и реализована и должна войти в учебники по военному искусству, указал он.По его словам, поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника. Бойцы и командиры на линии боевого соприкосновения все чаще говорят о том, что у врага "что-то надломилось" и он стал себя чувствовать менее уверенно. Есть такие ощущения на фронте, рассказал эксперт.Но в то же время, нельзя заниматься шапкозакидательством и выдавать желаемое за действительное: противник не бежит, фронт не сыплется. Поэтому, когда Украина говорит, что на фронте "у нас все хорошо, а у них плохо", это надо делить на семь, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250423/ssha-smatyvayut-udochki-dalshe---sami--1062705443.html

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новости, курская область, всу, разгром всу, крах всу, сво, спецоперация, потери всу, наступление, вс рф