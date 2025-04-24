У врага "что-то надломилось": Шкурлатов о том, как поражение под Суджей внесло "дизмораль" в ряды ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника. Бойцы и командиры все чаще говорят о том, что у ВСУ "что-то надломилось" и враг стал чувствовать себя менее уверенно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
По мнению эксперта, успеху российских войск в Курской области способствовали несколько факторов. Во-первых, это операция "Труба" (или "Поток"), которая была блестяще спланирована и реализована и должна войти в учебники по военному искусству, указал он.
"Во-вторых, успеху способствовали мужество и героизм наших войск. В-третьих, помогла краткосрочная передышка в обмене разведданными с Украиной со стороны Вашингтона", — подчеркнул Шкурлатов.
По его словам, поражение ВСУ на территории Курской области внесло "дизмораль" в ряды противника.
Бойцы и командиры на линии боевого соприкосновения все чаще говорят о том, что у врага "что-то надломилось" и он стал себя чувствовать менее уверенно. Есть такие ощущения на фронте, рассказал эксперт.
Но в то же время, нельзя заниматься шапкозакидательством и выдавать желаемое за действительное: противник не бежит, фронт не сыплется. Поэтому, когда Украина говорит, что на фронте "у нас все хорошо, а у них плохо", это надо делить на семь, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Пока ВСУ ищут противоядие от "Комет", мы должны взять Горналь и разрушить логистику Сум на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно" на сайте Украина.ру.
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