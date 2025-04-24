Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Освобождение Табаевки и Крахмального открывает перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области. На днях под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Табаевка. По данным Минобороны, его освободили штурмовики 47-й мотострелковой дивизии, рассказал эксперт.
"Ранее они же отбили у противника село Крахмальное. Эти успехи открыли перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области, в которые наша армия уже входила в самом начале СВО", — подчеркнул Алехин.
Также поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм поселка Редкодуб в ДНР, расположенного на границе с Харьковской областью, добавил полковник запаса.
По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:59Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временнымВесной 2025 года мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле, остаются высочайшие риски срыва этой сделки. Все очень рыхло. В основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру.
Подписывайся на