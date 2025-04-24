Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин - 24.04.2025 Украина.ру
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Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин
Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин - 24.04.2025 Украина.ру
Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин
Освобождение Табаевки и Крахмального открывает перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-24T05:00
2025-04-24T05:00
новости
россия
харьковская область
изюм
геннадий алехин
наступление
славянск
краматорск
балаклея
сво
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Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области. На днях под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Табаевка. По данным Минобороны, его освободили штурмовики 47-й мотострелковой дивизии, рассказал эксперт.Также поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм поселка Редкодуб в ДНР, расположенного на границе с Харьковской областью, добавил полковник запаса.Алехин отметил, что эти действия направлены на нарушение логистики мощной Славянско-Краматорской группировки ВСУ. При этом она, возможно, так и не поучаствует в серьезных боевых действиях, добавил он.По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/petr-skorobogatyy-my-blizki-k-zaversheniyu-konflikta-na-ukraine-no-lyuboy-stsenariy-mira-budet-1062720220.html
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новости, россия, харьковская область, изюм, геннадий алехин, наступление, славянск, краматорск, балаклея, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Харьковская область, Изюм, Геннадий Алехин, наступление, Славянск, Краматорск, Балаклея, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин

05:00 24.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Освобождение Табаевки и Крахмального открывает перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области. На днях под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Табаевка. По данным Минобороны, его освободили штурмовики 47-й мотострелковой дивизии, рассказал эксперт.

"Ранее они же отбили у противника село Крахмальное. Эти успехи открыли перед армией РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею – крупные логистические узлы ВСУ в Харьковской области, в которые наша армия уже входила в самом начале СВО", — подчеркнул Алехин.

Также поступают сообщения, что ВС РФ начали штурм поселка Редкодуб в ДНР, расположенного на границе с Харьковской областью, добавил полковник запаса.
Алехин отметил, что эти действия направлены на нарушение логистики мощной Славянско-Краматорской группировки ВСУ. При этом она, возможно, так и не поучаствует в серьезных боевых действиях, добавил он.
По разным оценкам, численность Славянско-Краматорской группировки ВСУ составляет от 60 до 100 тысяч военнослужащих. Их задача — любой ценой удержать Славянск и Краматорск, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на Изюм, чтобы заставить ВСУ воевать без тыла" на сайте Украина.ру.
О том, какие преимущества России дало пасхальное перемирие — в материале Дениса Рудометова "Алексей Самойлов: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева" на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 19:59
Петр Скоробогатый: Мы близки к завершению конфликта на Украине, но любой сценарий мира будет временнымВесной 2025 года мы ближе всего после переговоров в Стамбуле 2022 года подошли к мирной сделке по украинскому кризису. И как тогда в Стамбуле, остаются высочайшие риски срыва этой сделки. Все очень рыхло. В основе переговоров ни у одной из сторон не лежит конкретное стремление к миру.
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05:00Успехи в Харьковской области открывают перед ВС РФ перспективу наступления на Изюм и Балаклею — Алехин
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