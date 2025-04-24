https://ukraina.ru/20250424/tramp-otsenil-peregovory-po-ukraine-v-londone-1062722543.html
Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне
Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру
Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
2025-04-24T07:34
2025-04-24T07:34
2025-04-24T07:38
новости
лондон
украина
сша
дональд трамп
министерство иностранных дел
мид
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"Думаю, они прошли хорошо", – сказал он.Министерство иностранных дел Великобритании также считает, что, несмотря понижение уровня, переговоры привели к "значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам".Ведомство добавило, что все стороны на переговорах в Лондоне подтвердили поддержку приверженности Трампа "прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".Накануне переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу провели представители более низкого уровня.Подробнее - в материале В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лондон, украина, сша, дональд трамп, министерство иностранных дел, мид
Новости, Лондон, Украина, США, Дональд Трамп, министерство иностранных дел, МИД
Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне
07:34 24.04.2025 (обновлено: 07:38 24.04.2025)
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо