https://ukraina.ru/20250424/tramp-otsenil-peregovory-po-ukraine-v-londone-1062722543.html

Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне

Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру

Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

2025-04-24T07:34

2025-04-24T07:34

2025-04-24T07:38

новости

лондон

украина

сша

дональд трамп

министерство иностранных дел

мид

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"Думаю, они прошли хорошо", – сказал он.Министерство иностранных дел Великобритании также считает, что, несмотря понижение уровня, переговоры привели к "значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам".Ведомство добавило, что все стороны на переговорах в Лондоне подтвердили поддержку приверженности Трампа "прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".Накануне переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу провели представители более низкого уровня.Подробнее - в материале В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, лондон, украина, сша, дональд трамп, министерство иностранных дел, мид