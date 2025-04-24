Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру
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Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне
Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне - 24.04.2025 Украина.ру
Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
2025-04-24T07:34
2025-04-24T07:38
новости
лондон
украина
сша
дональд трамп
министерство иностранных дел
мид
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"Думаю, они прошли хорошо", – сказал он.Министерство иностранных дел Великобритании также считает, что, несмотря понижение уровня, переговоры привели к "значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам".Ведомство добавило, что все стороны на переговорах в Лондоне подтвердили поддержку приверженности Трампа "прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".Накануне переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу провели представители более низкого уровня.Подробнее - в материале В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, лондон, украина, сша, дональд трамп, министерство иностранных дел, мид
Новости, Лондон, Украина, США, Дональд Трамп, министерство иностранных дел, МИД

Трамп оценил переговоры по Украине в Лондоне

07:34 24.04.2025 (обновлено: 07:38 24.04.2025)
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
"Думаю, они прошли хорошо", – сказал он.
Министерство иностранных дел Великобритании также считает, что, несмотря понижение уровня, переговоры привели к "значительному прогрессу в достижении общей позиции по следующим шагам".
"Все согласились продолжать тесную координацию и выразили надежду на дальнейшие переговоры в скором времени", - говорится в заявлении британского МИД от лица Британии, Франции и Германии.
Ведомство добавило, что все стороны на переговорах в Лондоне подтвердили поддержку приверженности Трампа "прекращению убийств и достижению справедливого и прочного мира".
Накануне переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу провели представители более низкого уровня.
Подробнее - в материале В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля на сайте Украина.ру.
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