"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США
Призыв депутата Рады разорвать дипломатические отношения с США — бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Это и был бы идеальный пас, который позволил бы США прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией, рассказал эксперт.
Поэтому если Соединенные Штаты не получат от Украины какой-то "идеальны пас", вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, добавил собеседник Украина.ру.
Недавно депутат Рады Марьяна Безуглая призвала Киев разорвать дипломатические отношения с США, поскольку "Трамп – союзник России".
"Это бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется", — подчеркнул Ищенко.
Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется, а успеют это сделать или не успеют – это уже другой вопрос, указал он.
По мнению политолога, такой шаг ухудшил бы политические позиции Киева. В этом случае у него могут возникнуть проблемы со "Старлинком". Невозможно оказывать военно-техническую помощь стране, которая сама разорвала дипломатические отношения, добавил он.
"Это и был бы тот самый идеальный пас, который позволил бы США полностью прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофуУ нас есть реальные шансы на заключение перемирия через несколько недель, когда мы можем завершить конфликт перемирием, а потом достичь целей СВО политическим путем, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Подписывайся на