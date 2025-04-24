https://ukraina.ru/20250424/eto-byl-by-idealnyy-pas-politolog-obyasnil-chto-budet-esli-ukraina-razorvet-otnosheniya-s-ssha-1062709180.html

"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США

"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США - 24.04.2025 Украина.ру

"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США

Призыв депутата Рады разорвать дипломатические отношения с США — бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Это и был бы идеальный пас, который позволил бы США прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-24T04:30

2025-04-24T04:30

2025-04-24T04:30

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У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией, рассказал эксперт.Поэтому если Соединенные Штаты не получат от Украины какой-то "идеальны пас", вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, добавил собеседник Украина.ру.Недавно депутат Рады Марьяна Безуглая призвала Киев разорвать дипломатические отношения с США, поскольку "Трамп – союзник России". Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется, а успеют это сделать или не успеют – это уже другой вопрос, указал он.По мнению политолога, такой шаг ухудшил бы политические позиции Киева. В этом случае у него могут возникнуть проблемы со "Старлинком". Невозможно оказывать военно-техническую помощь стране, которая сама разорвала дипломатические отношения, добавил он."Это и был бы тот самый идеальный пас, который позволил бы США полностью прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250423/1062676116.html

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новости, украина, сша, ростислав ищенко, марьяна безуглая, дональд трамп, военная помощь, starlink, сво, война, спецоперация, евросоюз