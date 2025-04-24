"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США - 24.04.2025 Украина.ру
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"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США
"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США - 24.04.2025 Украина.ру
"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США
Призыв депутата Рады разорвать дипломатические отношения с США — бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Это и был бы идеальный пас, который позволил бы США прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-24T04:30
2025-04-24T04:30
новости
украина
сша
ростислав ищенко
марьяна безуглая
дональд трамп
военная помощь
starlink
сво
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У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией, рассказал эксперт.Поэтому если Соединенные Штаты не получат от Украины какой-то "идеальны пас", вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, добавил собеседник Украина.ру.Недавно депутат Рады Марьяна Безуглая призвала Киев разорвать дипломатические отношения с США, поскольку "Трамп – союзник России". Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется, а успеют это сделать или не успеют – это уже другой вопрос, указал он.По мнению политолога, такой шаг ухудшил бы политические позиции Киева. В этом случае у него могут возникнуть проблемы со "Старлинком". Невозможно оказывать военно-техническую помощь стране, которая сама разорвала дипломатические отношения, добавил он."Это и был бы тот самый идеальный пас, который позволил бы США полностью прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250423/1062676116.html
украина
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Новости
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новости, украина, сша, ростислав ищенко, марьяна безуглая, дональд трамп, военная помощь, starlink, сво, война, спецоперация, евросоюз
Новости, Украина, США, Ростислав Ищенко, Марьяна Безуглая, Дональд Трамп, военная помощь, Starlink, СВО, война, Спецоперация, Евросоюз

"Это был бы идеальный пас": политолог объяснил, что будет, если Украина разорвет отношения с США

04:30 24.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Призыв депутата Рады разорвать дипломатические отношения с США — бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Это и был бы идеальный пас, который позволил бы США прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией, рассказал эксперт.
Поэтому если Соединенные Штаты не получат от Украины какой-то "идеальны пас", вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия, добавил собеседник Украина.ру.
Недавно депутат Рады Марьяна Безуглая призвала Киев разорвать дипломатические отношения с США, поскольку "Трамп – союзник России".
"Это бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется", — подчеркнул Ищенко.
Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется, а успеют это сделать или не успеют – это уже другой вопрос, указал он.
По мнению политолога, такой шаг ухудшил бы политические позиции Киева. В этом случае у него могут возникнуть проблемы со "Старлинком". Невозможно оказывать военно-техническую помощь стране, которая сама разорвала дипломатические отношения, добавил он.
"Это и был бы тот самый идеальный пас, который позволил бы США полностью прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
Василий Кашин интервью - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вчера, 07:00
Василий Кашин: Если Украина и Европа сорвут переговоры, они лишь на пару месяцев отсрочат свою катастрофуУ нас есть реальные шансы на заключение перемирия через несколько недель, когда мы можем завершить конфликт перемирием, а потом достичь целей СВО политическим путем, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
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