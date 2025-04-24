Главное за ночь 24 апреля - 24.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 24 апреля
Главное за ночь 24 апреля - 24.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 24 апреля
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, оккупированном Запорожье, Киеве и... Украина.ру, 24.04.2025
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нижний новгород
абхазия
росавиация
международный уголовный суд (мус)
вооруженные силы украины
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ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, оккупированном Запорожье, Киеве и Харькове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.В результате была, в том числе, поражена железнодорожная инфраструктура. Под удар попали железнодорожные пути, административные и технические здания, - "Укрзализница". Российские силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА, из них два — над московским регионом, сообщило Минобороны РФ.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Ульяновска, информировала Росавиация. В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ограничения в настоящее время сняты.Механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России как суверенного государства, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию в ходе СВО, сказал посол страны Алхас Квициниа. По его словам, в спецоперации участвуют несколько сотен граждан Абхазии.Об успехах российских военных - в материале Пока ВСУ еще "трепыхаются" на Белгородчине, ВС РФ берут под контроль Сумскую область — Шкурлатов на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, нижний новгород, абхазия, росавиация, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины
Новости, Россия, Нижний Новгород, Абхазия, Росавиация, Международный уголовный суд (МУС), Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 24 апреля

08:10 24.04.2025 (обновлено: 08:25 24.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, оккупированном Запорожье, Киеве и Харькове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.
В результате была, в том числе, поражена железнодорожная инфраструктура. Под удар попали железнодорожные пути, административные и технические здания, - "Укрзализница".
Российские силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА, из них два — над московским регионом, сообщило Минобороны РФ.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Ульяновска, информировала Росавиация. В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ограничения в настоящее время сняты.
Механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России как суверенного государства, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию в ходе СВО, сказал посол страны Алхас Квициниа. По его словам, в спецоперации участвуют несколько сотен граждан Абхазии.
Об успехах российских военных - в материале Пока ВСУ еще "трепыхаются" на Белгородчине, ВС РФ берут под контроль Сумскую область — Шкурлатов на сайте Украина.ру.
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