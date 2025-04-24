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Главное за ночь 24 апреля

Главное за ночь 24 апреля - 24.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 24 апреля

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, оккупированном Запорожье, Киеве и... Украина.ру, 24.04.2025

2025-04-24T08:10

2025-04-24T08:10

2025-04-24T08:25

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ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, Житомире, оккупированном Запорожье, Киеве и Харькове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.В результате была, в том числе, поражена железнодорожная инфраструктура. Под удар попали железнодорожные пути, административные и технические здания, - "Укрзализница". Российские силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА, из них два — над московским регионом, сообщило Минобороны РФ.Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Ульяновска, информировала Росавиация. В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ограничения в настоящее время сняты.Механизм МУС искажает международное право, что неприемлемо для России как суверенного государства, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Добровольцы из Абхазии считают своим долгом поддержать Россию в ходе СВО, сказал посол страны Алхас Квициниа. По его словам, в спецоперации участвуют несколько сотен граждан Абхазии.Об успехах российских военных - в материале Пока ВСУ еще "трепыхаются" на Белгородчине, ВС РФ берут под контроль Сумскую область — Шкурлатов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, нижний новгород, абхазия, росавиация, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины