Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий - 24.04.2025 Украина.ру
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Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий
Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий - 24.04.2025 Украина.ру
Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий
У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-24T03:30
2025-04-24T03:30
новости
сша
украина
россия
ростислав ищенко
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дональд трамп
украина.ру
миа "россия сегодня"
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При желании, власти США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил эксперт.Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", в мире не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.При этом и Трамп, и Маск отлично понимают, что у США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, указал собеседник издания."Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем", — подчеркнул Ищенко.И если Америка позволит себе подобные "фортели" в области передовых технологий, ей придется туго, констатировал политолог.Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус "глобальной мастерской", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html
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новости, сша, украина, россия, ростислав ищенко, илон маск, дональд трамп, украина.ру, миа "россия сегодня", связь, starlink, война, доллар, технологии, впк, европа, сво, спецоперация
Новости, США, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Илон Маск, Дональд Трамп, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", связь, Starlink, война, доллар, технологии, ВПК, Европа, СВО, Спецоперация

Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий

03:30 24.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
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У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
При желании, власти США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил эксперт.
Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", в мире не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.
При этом и Трамп, и Маск отлично понимают, что у США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, указал собеседник издания.
"Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем", — подчеркнул Ищенко.
И если Америка позволит себе подобные "фортели" в области передовых технологий, ей придется туго, констатировал политолог.
Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус "глобальной мастерской", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
Сергей Миронов интервью - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
22 апреля, 19:30
Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на УкраинеПротиворечивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла со стороны США появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.
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