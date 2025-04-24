https://ukraina.ru/20250424/blokirovka-starlinka-ischenko-o-tom-chem-obernutsya-dlya-ssha-forteli-v-oblasti-peredovykh-tekhnologiy-1062708444.html

Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий

Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий - 24.04.2025 Украина.ру

Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий

У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-24T03:30

2025-04-24T03:30

2025-04-24T03:30

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При желании, власти США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил эксперт.Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", в мире не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.При этом и Трамп, и Маск отлично понимают, что у США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией, указал собеседник издания."Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем", — подчеркнул Ищенко.И если Америка позволит себе подобные "фортели" в области передовых технологий, ей придется туго, констатировал политолог.Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус "глобальной мастерской", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250422/sergey-mironov-u-trampa-est-edinstvennyy-sposob-ostanovit-neonatsistkogo-dzhina-vypuschennogo-na-1062682814.html

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