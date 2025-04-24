Блокировка "Старлинка": Ищенко о том, чем обернутся для США "фортели" в области передовых технологий
© Public domain
© Public domain
У США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Поэтому блокировка "Старлинка" на Украине нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
При желании, власти США могут отключить Украину от "Старлинка", но тут есть несколько важных моментов, отметил эксперт.
Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", в мире не так много. А война на Украине для Илона Маска – это "реклама, которую оплачивает Польша", указал политолог.
"Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем", — подчеркнул Ищенко.
И если Америка позволит себе подобные "фортели" в области передовых технологий, ей придется туго, констатировал политолог.
Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус "глобальной мастерской", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной помощи Украине — в материале Анны Черкасовой "Вячеслав Никонов: США могут остановить военную помощь Киеву, но усилить антироссийские санкции" на сайте Украина.ру.
22 апреля, 19:30Сергей Миронов: У Трампа есть единственный способ остановить неонацисткого джина, выпущенного на УкраинеПротиворечивые заявления администрации Трампа отражают беспомощность и нежелание США найти реальное решение конфликта на Украине. Хотя проблески здравого смысла со стороны США появляются, например, по вопросу признания территорий и по невозможности вступления Украины в НАТО. Это уже плюс.
Подписывайся на