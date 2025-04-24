Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал - 24.04.2025 Украина.ру
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Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал
Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал - 24.04.2025 Украина.ру
Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал
Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что ему куда сложнее иметь дело с Владимиром Зеленским, чем он изначально ожидал
2025-04-24T07:55
2025-04-24T08:35
новости
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владимир зеленский
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"Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально", - заявил Трамп.В то же время он заверил, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине.Накануне Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его последние слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал

07:55 24.04.2025 (обновлено: 08:35 24.04.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что ему куда сложнее иметь дело с Владимиром Зеленским, чем он изначально ожидал
"Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально", - заявил Трамп.
В то же время он заверил, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине.

"Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским", - сказал американский лидер.

Накануне Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его последние слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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