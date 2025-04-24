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Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал

Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал - 24.04.2025 Украина.ру

Трамп признал, что иметь дело с Зеленским сложнее, чем он думал

Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что ему куда сложнее иметь дело с Владимиром Зеленским, чем он изначально ожидал

2025-04-24T07:55

2025-04-24T07:55

2025-04-24T08:35

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"Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально", - заявил Трамп.В то же время он заверил, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине.Накануне Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его последние слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп