"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом - 20.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221020/1039931850.html
"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом
"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом - 20.10.2022 Украина.ру
"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом
Украина.ру, 20.10.2022
2022-10-20T12:48
2022-10-20T12:48
газ
россия
турция
европа
азия
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039698309_521:277:2516:1399_1920x0_80_0_0_25fd291496eea7748ddebf9aa33a3274.jpg
Европейские страны под давлением США в несколько раз сократили экспорт российского газа в ЕС, однако жить без этого энергоносителя им все сложнее. В России же многие эксперты и политики задаются вопросом: а может вообще прекратить поставки "голубого топлива" европейцам?Нидерланды 19 октября вернули экспортную лицензию компании-оператору «Турецкого потока» South Stream Transport B.V, зарегистрированному в этой стране.Это стало очередным признанием того факта, что европейские страны не могут обходиться без газа из России. Отозванная в сентябре из-за очередных антироссийских санкций Евросоюза лицензия была оперативно возвращена.Взаимная зависимостьПо одной нитке "Турецкого потока" идет газ для нужд самой Турции, а по второй – для европейских стран: Греции, Северной Македонии, Сербии, Венгрии, Румынии. На данный момент это единственный нормально работающий газопровод для экспорта российского газа в ЕС.Как отметил в интервью Украина.ру эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, Россия также зависит от поставок газа в Европейский союз, поэтому экономическое значение «Турецкого потока» растет.«Многие сейчас говорят – мол, хорошо если экспорт газа в ЕС прекратится, пусть европейцы замерзают и не будут они тогда в политический конфликт с Россией вступать, но все равно у нас взаимная зависимость друг от друга. Мы более 50 лет торгуем газом потому, что всем выгодно», - подчеркнул он.При этом цены на газ на внешних рынках сейчас высокие, и Россия зарабатывает на этом хорошие деньги, пополняя федеральный бюджет от экспорта газа.Газовый хабО росте значения трубопровода говорят и последние заявления лидеров России и Турции. Президент Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, и последний ответил согласием.«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — заявил лидер Турции.Как отмечал Путин, создание такого хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Однако, как сказал в комментарии Украина.ру директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, для создания такого хаба в Турции необходимо наращивать мощности трубопровода, проходящего по дну Черного моря, что потребует несколько лет времени и значительных средств.При этом, по его мнению, нет гарантий того, что новые мощности будут востребованы, так как на данный момент Евросоюз в условиях геополитической напряженности заявляет о том, что собирается отказаться от газа из России, поэтому издержки на создание хаба могут не окупиться.Альтернативные решенияКак отметил Игорь Юшков, хорошей альтернативой расширению «Турецкого потока» могут быть увеличение поставок газа в Азию и на внутренний рынок.«Еще одно направление – внутренний российский рынок, газификация регионов. За несколько лет за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного рынка сбыта в те же 32 миллиарда кубов», - подчеркнул он.В частности, газификация Красноярска и ряда других крупных потребителей создаст новый рынок, который не будет иметь таких политических рисков, как в случае с экспортом газа, поскольку «наши отношения что с европейцами, что с Турцией развиваются волнообразно».Что касается увеличения азиатских поставок, то здесь есть два направления. Первое - трубопровод «Сила Сибири», наращивание мощностей которого уже распланировано на ближайшие годы, второе - экспорт сжиженного природного газа (СПГ).Это означает строительство на Дальнем Востоке новых заводов по сжижению газа, что позволит его свободно доставлять в любую страну азиатско-тихоокеанского региона.«Но у нас нет технологии крупнотоннажного СПГ-завода. У нас есть технологии среднетоннажных заводов, и сейчас компании должны принять решение: либо строить много среднетоннажных установок, которых нужно пять-шесть вместо одной крупнотоннажной, либо будем тратить время и деньги на то, чтобы разработать свою технологию крупнотоннажного СПГ-терминала», - рассказал Юшков.По его словам, в ближайшее время компании должны будут сделать выбор, но в любом случае, оба этих варианта – дополнительные затраты времени и финансов.Однако газа у России достаточно для того, чтобы обеспечить и европейский, и азиатский, и внутренний рынки, подчеркнул эксперт. Это позволяет энергетической отрасли страны смотреть в будущее с оптимизмом, а тем же европейцам стоит в очередной раз подумать о том, стоит ли ради политических выгод Соединенных Штатов уничтожать собственную экономику.
https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html
https://ukraina.ru/20221007/1039458727.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Ткач
Василий Ткач
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039698309_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7964e170aaacea1c9502d8194f4371bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
газ, россия, турция, европа, азия, экспорт
газ, Россия, Турция, Европа, Азия, Экспорт

"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом

12:48 20.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Европейские страны под давлением США в несколько раз сократили экспорт российского газа в ЕС, однако жить без этого энергоносителя им все сложнее. В России же многие эксперты и политики задаются вопросом: а может вообще прекратить поставки "голубого топлива" европейцам?
Нидерланды 19 октября вернули экспортную лицензию компании-оператору «Турецкого потока» South Stream Transport B.V, зарегистрированному в этой стране.
Это стало очередным признанием того факта, что европейские страны не могут обходиться без газа из России. Отозванная в сентябре из-за очередных антироссийских санкций Евросоюза лицензия была оперативно возвращена.
Взаимная зависимость
По одной нитке "Турецкого потока" идет газ для нужд самой Турции, а по второй – для европейских стран: Греции, Северной Македонии, Сербии, Венгрии, Румынии. На данный момент это единственный нормально работающий газопровод для экспорта российского газа в ЕС.
Как отметил в интервью Украина.ру эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, Россия также зависит от поставок газа в Европейский союз, поэтому экономическое значение «Турецкого потока» растет.
«Многие сейчас говорят – мол, хорошо если экспорт газа в ЕС прекратится, пусть европейцы замерзают и не будут они тогда в политический конфликт с Россией вступать, но все равно у нас взаимная зависимость друг от друга. Мы более 50 лет торгуем газом потому, что всем выгодно», - подчеркнул он.
При этом цены на газ на внешних рынках сейчас высокие, и Россия зарабатывает на этом хорошие деньги, пополняя федеральный бюджет от экспорта газа.
Газовый хаб
О росте значения трубопровода говорят и последние заявления лидеров России и Турции. Президент Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, и последний ответил согласием.
«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — заявил лидер Турции.
Как отмечал Путин, создание такого хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
07:33
"Турецкий поток-2" - новый прорыв в энергетике и политике России или новый конфликт с США и ЕС
Однако, как сказал в комментарии Украина.ру директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, для создания такого хаба в Турции необходимо наращивать мощности трубопровода, проходящего по дну Черного моря, что потребует несколько лет времени и значительных средств.
При этом, по его мнению, нет гарантий того, что новые мощности будут востребованы, так как на данный момент Евросоюз в условиях геополитической напряженности заявляет о том, что собирается отказаться от газа из России, поэтому издержки на создание хаба могут не окупиться.
Альтернативные решения
Как отметил Игорь Юшков, хорошей альтернативой расширению «Турецкого потока» могут быть увеличение поставок газа в Азию и на внутренний рынок.
«Еще одно направление – внутренний российский рынок, газификация регионов. За несколько лет за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного рынка сбыта в те же 32 миллиарда кубов», - подчеркнул он.
В частности, газификация Красноярска и ряда других крупных потребителей создаст новый рынок, который не будет иметь таких политических рисков, как в случае с экспортом газа, поскольку «наши отношения что с европейцами, что с Турцией развиваются волнообразно».
Что касается увеличения азиатских поставок, то здесь есть два направления. Первое - трубопровод «Сила Сибири», наращивание мощностей которого уже распланировано на ближайшие годы, второе - экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
Это означает строительство на Дальнем Востоке новых заводов по сжижению газа, что позволит его свободно доставлять в любую страну азиатско-тихоокеанского региона.
«Но у нас нет технологии крупнотоннажного СПГ-завода. У нас есть технологии среднетоннажных заводов, и сейчас компании должны принять решение: либо строить много среднетоннажных установок, которых нужно пять-шесть вместо одной крупнотоннажной, либо будем тратить время и деньги на то, чтобы разработать свою технологию крупнотоннажного СПГ-терминала», - рассказал Юшков.
По его словам, в ближайшее время компании должны будут сделать выбор, но в любом случае, оба этих варианта – дополнительные затраты времени и финансов.
Однако газа у России достаточно для того, чтобы обеспечить и европейский, и азиатский, и внутренний рынки, подчеркнул эксперт. Это позволяет энергетической отрасли страны смотреть в будущее с оптимизмом, а тем же европейцам стоит в очередной раз подумать о том, стоит ли ради политических выгод Соединенных Штатов уничтожать собственную экономику.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:32
После диверсии. Что на самом деле будет с Европой без российского газа
 
газРоссияТурцияЕвропаАзияЭкспорт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Захарова осудила лишение Гергиева членства в Шведской музыкальной академии
14:09Евросоюз ввел санкции против "поставщиков" беспилотников "Герань"
14:07Лиз Трасс обречена. И политическая система Великобритании – тоже
13:35Олег Неменский о том, чем ответит Россия, если США взорвут ядерную бомбу на Украине
13:34Владимир Козин: Запад пугает Россию грязной бомбой, потому что Россия готова разгромить ВСУ
13:32Стало известно о гибели колумбийского наёмника в бою на Украине
13:29Украина передала США обломки "Гераней" на изучение
13:12Украинцы атаковали балерину Волочкову
12:53"Яркая смелая женщина": Медведев высмеял "Урсулу фон как-то дер Ляйен"
12:49Российская армия обратила в бегство украинские подразделения под Херсоном
12:48"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом
12:41На подступах к Красному Лиману сбили украинский вертолет Ми-8
12:28В Ивано-Франковске СБУ задержала блогера за видео обстрела
12:26Обстрелы, тайники с оружием, гуманитарка и обогащение. Главное на Украине на 12:00 20 октября
12:22Украина получила из Германии радары для системы ПВО IRIS-T
12:12Александр Фролов: кто он
12:09Конец света, но не конец энергетики. Как Украина симулирует жертву
11:51Politico рассказала о расколе в Республиканской партии США по вопросу помощи Киеву
11:49"Неожиданные фамилии": в СНБО Украины рассказали о новых санкциях против российских бизнесменов
11:46Украинcкие власти шокированы угрозой республиканцев в США прекратить помощь стране
Лента новостейМолния