https://ukraina.ru/20221020/1039931850.html

"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом

"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом - 20.10.2022 Украина.ру

"Турецкий поток" и газовый хаб в Турции: нужно ли России пытаться обеспечить Европу газом

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T12:48

2022-10-20T12:48

2022-10-20T12:48

газ

россия

турция

европа

азия

экспорт

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Европейские страны под давлением США в несколько раз сократили экспорт российского газа в ЕС, однако жить без этого энергоносителя им все сложнее. В России же многие эксперты и политики задаются вопросом: а может вообще прекратить поставки "голубого топлива" европейцам?Нидерланды 19 октября вернули экспортную лицензию компании-оператору «Турецкого потока» South Stream Transport B.V, зарегистрированному в этой стране.Это стало очередным признанием того факта, что европейские страны не могут обходиться без газа из России. Отозванная в сентябре из-за очередных антироссийских санкций Евросоюза лицензия была оперативно возвращена.Взаимная зависимостьПо одной нитке "Турецкого потока" идет газ для нужд самой Турции, а по второй – для европейских стран: Греции, Северной Македонии, Сербии, Венгрии, Румынии. На данный момент это единственный нормально работающий газопровод для экспорта российского газа в ЕС.Как отметил в интервью Украина.ру эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, Россия также зависит от поставок газа в Европейский союз, поэтому экономическое значение «Турецкого потока» растет.«Многие сейчас говорят – мол, хорошо если экспорт газа в ЕС прекратится, пусть европейцы замерзают и не будут они тогда в политический конфликт с Россией вступать, но все равно у нас взаимная зависимость друг от друга. Мы более 50 лет торгуем газом потому, что всем выгодно», - подчеркнул он.При этом цены на газ на внешних рынках сейчас высокие, и Россия зарабатывает на этом хорошие деньги, пополняя федеральный бюджет от экспорта газа.Газовый хабО росте значения трубопровода говорят и последние заявления лидеров России и Турции. Президент Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, и последний ответил согласием.«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — заявил лидер Турции.Как отмечал Путин, создание такого хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски".Однако, как сказал в комментарии Украина.ру директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин, для создания такого хаба в Турции необходимо наращивать мощности трубопровода, проходящего по дну Черного моря, что потребует несколько лет времени и значительных средств.При этом, по его мнению, нет гарантий того, что новые мощности будут востребованы, так как на данный момент Евросоюз в условиях геополитической напряженности заявляет о том, что собирается отказаться от газа из России, поэтому издержки на создание хаба могут не окупиться.Альтернативные решенияКак отметил Игорь Юшков, хорошей альтернативой расширению «Турецкого потока» могут быть увеличение поставок газа в Азию и на внутренний рынок.«Еще одно направление – внутренний российский рынок, газификация регионов. За несколько лет за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного рынка сбыта в те же 32 миллиарда кубов», - подчеркнул он.В частности, газификация Красноярска и ряда других крупных потребителей создаст новый рынок, который не будет иметь таких политических рисков, как в случае с экспортом газа, поскольку «наши отношения что с европейцами, что с Турцией развиваются волнообразно».Что касается увеличения азиатских поставок, то здесь есть два направления. Первое - трубопровод «Сила Сибири», наращивание мощностей которого уже распланировано на ближайшие годы, второе - экспорт сжиженного природного газа (СПГ).Это означает строительство на Дальнем Востоке новых заводов по сжижению газа, что позволит его свободно доставлять в любую страну азиатско-тихоокеанского региона.«Но у нас нет технологии крупнотоннажного СПГ-завода. У нас есть технологии среднетоннажных заводов, и сейчас компании должны принять решение: либо строить много среднетоннажных установок, которых нужно пять-шесть вместо одной крупнотоннажной, либо будем тратить время и деньги на то, чтобы разработать свою технологию крупнотоннажного СПГ-терминала», - рассказал Юшков.По его словам, в ближайшее время компании должны будут сделать выбор, но в любом случае, оба этих варианта – дополнительные затраты времени и финансов.Однако газа у России достаточно для того, чтобы обеспечить и европейский, и азиатский, и внутренний рынки, подчеркнул эксперт. Это позволяет энергетической отрасли страны смотреть в будущее с оптимизмом, а тем же европейцам стоит в очередной раз подумать о том, стоит ли ради политических выгод Соединенных Штатов уничтожать собственную экономику.

https://ukraina.ru/20221020/1039897334.html

https://ukraina.ru/20221007/1039458727.html

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газ, россия, турция, европа, азия, экспорт