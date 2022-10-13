https://ukraina.ru/20221013/1039649392.html
"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам
"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам - 13.10.2022 Украина.ру
"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам
В области информационной политики России не следует копировать действия киевского режима по замалчиванию потерь и другим жёстким цензурным ограничениям информации о ситуации на фронте. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-13T05:15
2022-10-13T05:15
2022-10-13T05:15
новости
василий прозоров
цензура
корреспонденты
сми
киевский режим
спецоперация
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Он рассказал о больших потерях, которые несут ВСУ с самого начала спецоперации. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар” для украинского общества, отмечает Прозоров.С другой стороны, российские военные корреспонденты, ведущие репортажи из зоны спецоперации, делают свою работу качественно, рассказал он.Он добавил, что поэтому не стоит слишком ограничивать работу военкоров, “лишнего они не сболтнут”.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220228/1033402956.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий прозоров, цензура, корреспонденты, сми, киевский режим, спецоперация
Новости, Василий Прозоров, цензура, корреспонденты, СМИ, киевский режим, Спецоперация
"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам
В области информационной политики России не следует копировать действия киевского режима по замалчиванию потерь и другим жёстким цензурным ограничениям информации о ситуации на фронте. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Он рассказал о больших потерях, которые несут ВСУ с самого начала спецоперации. Киевский режим замалчивает их, но правда рано или поздно станет известна, и это будет “страшный удар” для украинского общества, отмечает Прозоров.
С другой стороны, российские военные корреспонденты, ведущие репортажи из зоны спецоперации, делают свою работу качественно, рассказал он.
Это умные, опытные люди, прошедшие уже и Крым и рым, огонь и воду, и медные трубы. Они сами прекрасно знают, что можно давать, а что нельзя. Они уже столько видели того, что простым людям видеть нельзя, что на них уже клеймо ставить негде от подписок о неразглашении
Василий Прозоров
Бывший сотрудник СБУ
Он добавил, что поэтому не стоит слишком ограничивать работу военкоров, “лишнего они не сболтнут”.
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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