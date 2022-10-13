"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам

Журналистика на крови. Как в Украине борцы с цензурой ее вводили и развивали

Для многих в Украине 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил начало военной спецоперации против неонацистского режима украинского президента Владимира Зеленского, это просто дата в календаре. Но на самом деле в этот день через 8 лет к ним вернулся бумеранг