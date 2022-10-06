Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника
Три госбанка Турции прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Что это – попытка Анкары быть удобной всем или страх перед санкциями, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Тут не вопрос, что санкций боится Турция, потому что банки Турции и Турция – это все-таки разные субъекты права. Банки Турции боятся санкций, потому что весь мир завязан на американский доллар, как систему платежей. Таким образом, грубо говоря, банки Турции не могут не выполнить команды американцев", - сказал депутат.
Он добавил, что любой банк мира, в том числе и российский, зарегистрирован "не просто где-то в МВФ, а в налоговом ведомстве государства США". И если какой-то банк откажется выполнять условия "руководителя", рискует попросту остаться без дохода, поскольку он складывается международных платежей.
"Поэтому это как раз свидетельство, что у Турции нет суверенитета, и Турция просто выполняет приказы иностранного начальника - и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики", - резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
1 октября, 11:00Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план