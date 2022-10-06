Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника - 06.10.2022 Украина.ру
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Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника
Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника - 06.10.2022 Украина.ру
Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника
Три госбанка Турции прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Что это – попытка Анкары быть удобной всем или страх перед санкциями, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-06T04:15
2022-10-06T04:15
турция
суверенитет
новости
карта
депутат
евгений федоров
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Он добавил, что любой банк мира, в том числе и российский, зарегистрирован "не просто где-то в МВФ, а в налоговом ведомстве государства США". И если какой-то банк откажется выполнять условия "руководителя", рискует попросту остаться без дохода, поскольку он складывается международных платежей.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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турция, суверенитет, новости, карта, депутат, евгений федоров
Турция, суверенитет, Новости, карта, депутат, Евгений Федоров

Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника

04:15 06.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Игорь Егоров
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Три госбанка Турции прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Что это – попытка Анкары быть удобной всем или страх перед санкциями, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Тут не вопрос, что санкций боится Турция, потому что банки Турции и Турция – это все-таки разные субъекты права. Банки Турции боятся санкций, потому что весь мир завязан на американский доллар, как систему платежей. Таким образом, грубо говоря, банки Турции не могут не выполнить команды американцев", - сказал депутат.
Он добавил, что любой банк мира, в том числе и российский, зарегистрирован "не просто где-то в МВФ, а в налоговом ведомстве государства США". И если какой-то банк откажется выполнять условия "руководителя", рискует попросту остаться без дохода, поскольку он складывается международных платежей.
"Поэтому это как раз свидетельство, что у Турции нет суверенитета, и Турция просто выполняет приказы иностранного начальника - и не может их не выполнить в силу структуры своей политики и экономики", - резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
ТурциясуверенитетНовостикартадепутатЕвгений Федоров
 
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