https://ukraina.ru/20221006/1039376472.html

Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника

Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника - 06.10.2022 Украина.ру

Фёдоров: у Турции нет суверенитета, она выполняет приказы иностранного начальника

Три госбанка Турции прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир". Что это – попытка Анкары быть удобной всем или страх перед санкциями, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров

2022-10-06T04:15

2022-10-06T04:15

2022-10-06T04:15

турция

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евгений федоров

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Он добавил, что любой банк мира, в том числе и российский, зарегистрирован "не просто где-то в МВФ, а в налоговом ведомстве государства США". И если какой-то банк откажется выполнять условия "руководителя", рискует попросту остаться без дохода, поскольку он складывается международных платежей.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, суверенитет, новости, карта, депутат, евгений федоров