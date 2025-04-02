Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков - 02.04.2025 Украина.ру
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Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков - 02.04.2025 Украина.ру
Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
Решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске связан с ущербом, нанесённым инфраструктуре ударами украинских дронов. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-04-02T13:40
2025-04-02T13:40
новости
россия
москва
украина
дмитрий песков
всу
мораторий
энергетика
инфраструктура
удары
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В конце марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трёх выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, напомнило РИА Новости, Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Песков рассказал журналистам о причинах этих решений.Он также отметил, что Москва решением присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам на деле продемонстрировала стремление к достижению мира на Украине."Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", - подчеркнул Песков.Минобороны России в сводке от 2 апреля сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Подробности в публикации Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
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новости, россия, москва, украина, дмитрий песков, всу, мораторий, энергетика, инфраструктура, удары, дроны, бпла, каспийское море, новороссийск, нефть, нефтебазы, сво
Новости, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, ВСУ, мораторий, энергетика, инфраструктура, удары, дроны, БПЛА, Каспийское море, Новороссийск, нефть, нефтебазы, СВО

Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков

13:40 02.04.2025
 
© cpc.ru
© cpc.ru
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Решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске связан с ущербом, нанесённым инфраструктуре ударами украинских дронов. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В конце марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трёх выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, напомнило РИА Новости, Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Песков рассказал журналистам о причинах этих решений.
"Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - пояснил Песков.
Он также отметил, что Москва решением присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам на деле продемонстрировала стремление к достижению мира на Украине.
24 марта, 18:21
Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атакиКоллектив Каспийского трубопроводного консорциума решительно осуждает террористические атаки на объекты КТК. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении "О попытке нового террористического удара по объекту КТК"
"Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", - подчеркнул Песков.
Минобороны России в сводке от 2 апреля сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Подробности в публикации Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаДмитрий ПесковВСУмораторийэнергетикаинфраструктураударыдроныБПЛАКаспийское мореНовороссийскнефтьнефтебазыСВО
 
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