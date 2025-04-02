Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
© cpc.ru
© cpc.ru
Решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске связан с ущербом, нанесённым инфраструктуре ударами украинских дронов. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В конце марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трёх выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, напомнило РИА Новости, Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Песков рассказал журналистам о причинах этих решений.
"Это связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению", - пояснил Песков.
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