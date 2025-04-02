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Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков

Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков - 02.04.2025 Украина.ру

Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков

Решения о приостановке работы нефтеналивных причалов в Новороссийске связан с ущербом, нанесённым инфраструктуре ударами украинских дронов. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-04-02T13:40

2025-04-02T13:40

2025-04-02T13:40

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В конце марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два из трёх выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, напомнило РИА Новости, Ространснадзор по итогам проверки приостановил на 90 дней работу одного из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта (НМТП), входящего в группу "Транснефть". Песков рассказал журналистам о причинах этих решений.Он также отметил, что Москва решением присоединиться к мораторию на удары по энергообъектам на деле продемонстрировала стремление к достижению мира на Украине."Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", - подчеркнул Песков.Минобороны России в сводке от 2 апреля сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Подробности в публикации Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

https://ukraina.ru/20250324/1062015342.html

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